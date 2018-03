طرفداران Xbox One X مدت زیادی است که در انتظار انتشار بروزرسانی جدید Resident Evil 7، برای این کنسول می‌باشند.

به گزارش پردیس گیم و به نقل از Capcom ،wccftech به تازگی یک تریلر از مقایسه کیفیت RE7 بر روی Xbox One S و Xbox One X منتشر کرده است که خبر از انتشار بروزرسان ارتقا کیفیت بر روی Xbox One X داده است.

Capcom جزییات دقیقی از مشخصات فنی و هیچ لیستی از تضمین وجود کیفیت 4K برای این عنوان ارائه نداد، بنابراین می‌توانیم حدس بزنیم که از رزولوشن 4K Native بهره نخواهد برد.

در انتها می‌توانید تریلر مقایسه کیفیت این عنوان را تماشا کنید.

منبع متن: pardisgame