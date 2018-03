Sea of Thieves به‌طرز فوق‌العاده‌ای محبوب شده و یکی از دلایل مشکلات فنی گسترده بازی هم همین است. کریگ دانکن (رئیس استودیوی Rare) و جو نایت (تهیه کننده اجرایی) در رابطه با مشکلات بازی و برنامه خود برای حل آن‌ها صحبت کردند. آن‌ها همچنین گفتند تعداد بازیکنان نسخه‌های Xbox One و PC در عرض 48 ساعت به بیش از یک میلیون نفر رسید.

به گزارش پردیس گیم و به نقل از Gamespot، جو نایت در رابطه با وضعیت فروش بازی گفت "ما تعداد بی‌سابقه‌ای را می‌بینیم که وارد Sea of Thieves شده و مشغول آن می‌شوند. علاقه مردم به این عنوان دیوانه کننده بوده و تعداد افرادی که تاکنون به تجربه آن پرداخته‌اند مغز آدم را منجفر می‌کند."

Sea of Thieves برای مشترکین Xbox Game Pass رایگان بوده و Microsoft مقایسه‌ای بین تعداد بازیکنان Sea of Thieves در این اشتراک و کسانی که خود بازی را می‌خرند انجام نداده است. علاوه بر این، شما می‌توانید تا مدت 14 روز به‌طور رایگان به آزمایش بازی بپردازید و نمی‌دانیم چه تعدادی در حال تجربه Sea of Thieves با نسخه آزمایشی هستند. هر چه باشد، 1 میلیون بازیکن در عرض 48 ساعت رقم بزرگی به‌حساب می‌آید و مطمئنا تا به الان بیشتر هم شده است.

دانکن گفت یکی از مهندسان بازی به او خبر داده که نزدیک زمان عرضه بازی در 20 مارس، حدود 5 هزار بازیکن در هر دقیقه به بازی ملحق می‌شدند. استودیوی Rare پیش از انتشار Sea of Thieves آزمایش‌های گسترده‌ای برای بازی فراهم کرد اما نسخه نهایی با 3 الی 4 برابر بازیکن بیشتر از نسخه‌های آزمایشی قبل از عرضه مواجه شده است. بسیاری از مشکلات Sea of Thieves هم به همین تعداد زیاد بازیکنانش مربوط می‌‌شود و دانکن گفت مهندسان Rare در طول 24 ساعت 7 روز هفته برروی حل مشکلات و بهبود تجربه آن کار می‌کنند.

منبع متن: pardisgame