از DLC جدید بازی Call Of Duty: WW2 رونمایی شد

Activision از DLC بعدی بازی Call Of Duty: WW2 رونمایی کرده و به‌زودی برای برخی بازیکنان در دسترس قرار می‌گیرد. بسته The War Machine در 10 آوریل (سه‌شنبه 21 فروردین) برای PS4 عرضه خواهد شد و شامل نقشه‌های جدید، یک ماموریت برای حالت War و محتویات دیگر می‌شود.

به گزارش پردیس گیم و به نقل از GameSpot، بسته The War Machine مانند سایر DLCهای Call of Duty نقشه‌های جدیدی به بخش چندنفره اضافه می‌کند که شامل مصر، دانکرک و V2 می‌شود. این اولین باری است که سری Call of Duty یک نقشه در مصر دریافت می‌کند و در آن بازیکنان باید در اطراف هرم بزرگ و سایر مکان‌های آشنا بجنگند. دانکرک هم مربوط به شهر ساحلی فرانسه است که دارای "یک ساحل بزرگ، باز و خطرناک خواهد بود و فضاهای تنگ هم در آن پیدا می‌شود." در عین حال، V2 هم یک "نقشه با نهایت سرعت" است که در یکی از بخش‌های آلمان برای آزمایش راکت جریان دارد.

علاوه بر این، The War Machine یک ماموریت جدید به حالت War با نام Operation Husky اضافه می‌کند. این نقشه با همکاری استودیوی Raven Software ساخته شده و از بازیکنان می‌خواهد درباره مکان‌هایی که آلمان هدف گرفته اطلاعات به‌دست آورند. همچنین پس از انتقال اطلاعات به HQ، بازیکنان باید هواپیماهای دشمن را از بین ببرند تا منطقه را برای بمب افکن‌های متحدان‌شان امن سازند.

همچنین قسمت جدیدی به بخش زامبی با نام The Shadowed Throne اضافه شده است. این قسمت "داستان Barbarossa را به سطح کاملا جدیدی می‌برد." Activision در توضیحات آن آورده "برلین در حال سوختن است و ارتش دکتر Straub قصد پاک‌سازی شهر او را از هر گونه نیروهای انسانی را دارد."

به لطف قرارداد Activiosn با Sony، بازیکنان PS4 می‌توانند یک ماه زودتر این DLC را به‌دست آورند و سپس برای PC و Xbox One منتشر خواهد شد.

منبع متن: pardisgame