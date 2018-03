تاریخ انتشار Far Cry 3 Classic Edition مشخص شد

Ubisoft تاریخ انتشار بازی Far Cry 3 Classic Edition را تایید کرد و قرار است این عنوان در روز 26 ژوئن (سه‌شنبه 5 تیر) برای کنسول‌ها منتشر شود.

به گزارش پردیس گیم و به نقل از Comicbook، شرکت Ubisoft اخبار تاریخ انتشار Far Cry 3 Classic Edition را در صفحه استیم بازی Far Cry 5 قرار داد. در این پست آمده که همه می‌توانند در روز 26 ژوئن (5 تیر) Far Cry 3 Classic Edition را برای کنسول‌ خود خریداری کنند اما این عنوان برای دارندگان سیزن‌پس Far Cry 5 کمی زودتر در دسترس قرار می‌گیرد:

"Far Cry 3 Classic Edition در روز 26 ژوئن برای کنسول‌ها منتشر می‌شود. دارندگان سیزن‌پس Far Cry 5 چهار هفته زودتر آن را دریافت می‌کنند."

نسخه‌های گلد و سیزن‌پس Far Cry 5 شامل Far Cry 3 Classic Edition می‌شوند و کسانی که این نسخه‌ها را داشته باشند می‌توانند Far Cry 3 را در 29 مه (سه‌شنبه 8 خرداد) دریافت کنند. پیش از این فقط می‌دانستیم که بازی در تابستان عرضه خواهد شد.

منبع متن: pardisgame