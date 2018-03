سیستم موردنیاز Crisis on the Planet of the Apes مشخص شد

سیستم موردنیاز اولین ساخته استودیوی FoxNext VR یعنی Crisis on the Planet of the Apes مشخص شد. این بازی قرار است در تاریخ ۱۴ فروردین عرضه شود. با توجه به اینکه روز به روز به تاریخ انتشار Crisis on the Planet of the Apes نزدیک می‌شویم، استودیوی FoxNext VR سیستم موردنیاز اجرای بازی برروی رایانه‌های […]

سیستم موردنیاز اولین ساخته استودیوی FoxNext VR یعنی Crisis on the Planet of the Apes مشخص شد. این بازی قرار است در تاریخ ۱۴ فروردین عرضه شود.

با توجه به اینکه روز به روز به تاریخ انتشار Crisis on the Planet of the Apes نزدیک می‌شویم، استودیوی FoxNext VR سیستم موردنیاز اجرای بازی برروی رایانه‌های شخصی را اعلام نمود. براساس آنچه که در صفحه استیم عنوان مورد نظر ذکر شده، بازیکنانی که به‌دنبال اجرای بازی با پایین‌ترین تنظیمات هستند به حداقل یک کارت گرافیک NVIDIA GTX 1050 Ti و یا AMD Radeon RX 470، حداقل یک پردازنده Intel i3-6100 یا AMD Ryzen 3 1200 و یک سیستم عامل ویندوز ۸٫۱ نیازد دارند. در حالی که سیستم پیشنهادی بازی شامل کارت گرافیک NVIDIA GTX 1060 یا AMD Radeon RX 480، پردازنده Intel i5-4590 یا AMD Ryzen 5 1500X و همچنین سیستم عامل ویندوز ۷ نسخه ۶۴ بیتی؛ می‌شود.

فارغ از توان سخت‌افزاری رایانه شخصی شما، تمامی کاربران نیازمند یک کارت صدای سازگار با دایرکت‌ایکس، ۸ گیگابایت حافظه رم و حداقل ۸ گیگابایت فضای ذخیره‌سازی هستند. عنوان Crisis on the Planet of the Apes قرار است در تاریخ ۳ آوریل (۱۴ فروردین) برای پلتفرم‌های HTC Vive، پلی‌استیشن وی‌آر و Oculus Rift منتشر شود. در ادامه می‌توانید سیستم موردنیاز بازی را مشاهده کنید:

حداقل سیستم موردنیاز:

سیستم عامل: ویندوز ۸٫۱ نسخه ۶۴ بیتی و یا سیستم‌ عامل‌های جدیدتر

پردازنده: Intel i3-6100 یا AMD Ryzen 3 1200, FX4350



حافظه رم: ۸ گیگابایت

کارت گرافیک: NVIDIA GTX 1050 Ti یا AMD Radeon RX 470

فضای ذخیره‌سازی: ۸ گیگابایت

کارت صدا: سازگار با دایرکت‌ایکس

سیستم پیشنهادی:

سیستم عامل: ویندوز ۷ نسخه ۶۴ بیتی و یا سیستم‌ عامل‌های جدیدتر

پردازنده: Intel i5-4590 یا AMD Ryzen 5 1500X

حافظه رم: ۸ گیگابایت

کارت گرافیک: NVIDIA GTX 1060 یا AMD Radeon RX 480



فضای ذخیره‌سازی: ۸ گیگابایت

کارت صدا: سازگار با دایرکت‌ایکس

منبع متن: gamefa