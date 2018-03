عرضه بروزرسان HDR برای نسخه PS4 بازی The Witcher 3 با تاخیر مواجه شد

به گزارش پردیس گیم و به نقل از wccftech، آقای "Marcin Momot" از CD Project Red گفت که برای عرضه بروزسانی HDR عنوان The Witcher 3 برروی PS4 به کمی زمان نیاز دارند. آقای "Momot" با اتشار یک توییت چنین گفت:

"استودیو مشغول کار بر روی این بروزرسان می‌باشد اما یک سری باگ و مشکلات در آن دیده شده که برای رفع آن نیازمند کمی زمان می‌باشیم."

او همچنین اضافه کرد:

"ما نمی‌خواهیم کیفیت این بازی را به خطر بیندازیم و از طرفداران PS4 می‌خواهیم که کمی صبور باشند. ما تغییرات کامل را با انتشار پچ با شما به اشتراک می‌گذاریم."

عنوان The Witcher 3 هم اکنون برای PS4، Xbox One و PC در دسترس است و در کنسول Xbox One X از حالت HDR پشتیبانی می‌کند.



منبع متن: pardisgame