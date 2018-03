Suda 51 بر روی یک بازی جدید کار می کند

در آخرین شماره مجله ژاپنی فامیتسو(Famitsu) مشخص شده است که گوییچی سودا(Goichi Suda) ملقب به سودا ۵۱ در حال ساخت یک بازی جدید است. سودا ۵۱ به شدت در حال کار بر روی عنوان Travis Strikes Again: No More Heroes است اما طبق اطلاعاتی که در آخرین شماره مجله فامیتسو منتشر شده است، این کارگردان در […]

در آخرین شماره مجله ژاپنی فامیتسو(Famitsu) مشخص شده است که گوییچی سودا(Goichi Suda) ملقب به سودا ۵۱ در حال ساخت یک بازی جدید است. سودا ۵۱ به شدت در حال کار بر روی عنوان Travis Strikes Again: No More Heroes است اما طبق اطلاعاتی که در آخرین شماره مجله فامیتسو منتشر شده است، این کارگردان در حال توسعه عنوان دیگری می باشد که هنوز معرفی نشده است.

بخشی از مجله فامیتسو (در نظر داشته باشید که نام بازی در مجله مشخص نشده است)

گوییچی سودا: در واقع ما همچنین در حال توسعه … هستیم. فامیتسو: بالاخره قرار است عرضه شود! به شدت منتظر آن هستم.

با توجه به عکس العمل فامیتسو، به نظر می رسد بازی ذکر شده دنباله ای برای یک سری محبوب باشد که سودا ۵۱ در گذشته بر روی آن کار کرده است. از آن جایی که سودا ۵۱ بر روی عناوین مختلفی کار کرده است، حدس زدن نام این بازی کار سختی است. علاوه بر سری No More Heroes، این کارگردان بر روی عناوینی مانند Lollipop Chainsaw و Shadows Of The Damned هم کار کرده است. همچنین بخشی از نویسندگی عنوان Fatal Frame: Mask of the Lunar Eclipse را سودا ۵۱ انجام داده است.

بازی Travis Strikes Again: No More Heroes جدید ترین عنوان این کارگردان امسال به صورت انحصاری بر روی نینتندو سوییچ عرضه می شود.

منبع متن: gamefa