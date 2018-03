دریا متعلق به دزدان دریاییست | نقد و بررسی Sea of Thieves

کمتر از دو هفته از انتشار یکی از مورد انتظارترین انحصاری‌های مایکروسافت در سال ۲۰۱۸ می‌گذرد. Sea of Thieves عنوانی بود که پیش از انتشار طرفداران زیادی داشت و عده زیادی از طرفداران مایکروسافت، شاید بیش از اندازه به این بازی امیدوار بودند. البته در نگاه اول، Sea of Thieves بازی زیبا و سرگرم‌کننده‌ای به […]

کمتر از دو هفته از انتشار یکی از مورد انتظارترین انحصاری‌های مایکروسافت در سال ۲۰۱۸ می‌گذرد. Sea of Thieves عنوانی بود که پیش از انتشار طرفداران زیادی داشت و عده زیادی از طرفداران مایکروسافت، شاید بیش از اندازه به این بازی امیدوار بودند. البته در نگاه اول، Sea of Thieves بازی زیبا و سرگرم‌کننده‌ای به نظر می‌رسد. یک بازی با محوریت زندگی دزدان دریایی که در آن شما باید به غارت کردن گنج‌ها و غلبه بر دشمنانتان بپردازید. چنین بازی‌هایی را امروزه نمی‌توان به وفور در بازار پیدا کرد، پس ایده، ایده جالب و جدیدی به حساب می‌آید. با این وجود، محصول نهایی نتوانست مطابق انتظارات، ظاهر شود. Sea of Thieves یک بازی ضعیف نیست، صرفا عنوانی با پتانسیل بسیار بالاست که می‌توانست از این پتانسیل خیلی بهتر استفاده کند. در ادامه مطلب به نقد و بررسی Sea of Thieves خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید.

به طور کلی Sea of Thieves بازی جالب و دوست داشتنی‌ایست. همان‌طور که گفتیم بازی‌های با تم دزدان دریایی در بازار زیاد نیستند و به همین سبب Sea of Thieves شاید منحصر به فرد نباشد، اما دست‌کم، یک بازی با ایده‌های نوست. ایده‌هایی که می‌توانستند بهتر از این‌ها پیاده شوند. با وجود این‌که Sea of Thieves بی‌نقص و یا حتی کم‌نقص هم نیست، این توانایی را دارد که شما را ساعت‌‎ها سرگرم نگه دارد. اگر می‌خواهید واقعا از این عنوان لذت ببرید، بهتر است بدانید که از بخش تک نفره بازی چیزی عایدتان نمی‌شود. نهایتا بتوانید تجربه خود را بالا برده، کمی با محیط بازی آشنا شوید و مهارت‌های کشتی‌رانی خود را افزایش دهید. گذشته از این بحث‌ها، شاید به جرات بتوان Sea of Thieves را بهترین شبیه ساز کشتی‌رانی دانست. در حالی که هدایت کشتی خود را بر عهده دارید باید مراقب همه چیز باشید. باید آماده مقابله با طوفان‌ها و تغییرات آب و هوایی را داشته باشید، کشتی خود را به بهترین نحو ممکن کنترل کنید، شما در Sea of Thieves باید بلد باشید که بهترین زمان برای لنگر انداختن چه موقع است، باید بدانید بادبان‌ها به چه شکل کار می‌کنند. Sea of Thieves در بخش کنترل کشتی یک بازی فوق‌العاده دقیق است و برای این‌که یک پلیر موفق در این عنوان باشید باید تمام دقت خود را به کار گرفته تا کشتی‌رانی را به طور کامل یاد بگیرید. در سفرهایتان دست به کارهای متفاوتی خواهید زد. از حل معما گرفته تا پیدا کردن گنجینه و یا مبارزه با کاپیتان‌های اسکلت‌ها! حتی ممکن است از شما خواسته شود که یک حیوان مشخص را مکان‌یابی کرده و شکار کنید. در این‌گونه موارد معمولا از شما خواسته می‌شود که یک حیوان را بدون این‌که بکشید، به کمپ تعیین شده منتقل کنید. البته فراموش نکنید که شما این‌کار را باید در مدت زمان مشخصی انجام دهید. یک تاریخ و یک زمان برای شما تعیین خواهند کرد و شما هم طبق دستوراتی که دارید، باید عمل کنید. طبیعتا اگر شما را به دنبال یک جوجه بفرستند کار سختی در پیش نخواهید داشت، گرفتن خوک‌ها کمی دردسر دارد و مارها نیز شما را نیش خواهند زد، مگر این‌که بتوانید با نواختن موسیقی، آرامشان کنید. با انجام چنین ماموریت‌هایی است که شما می‌توانید طلا به دست آورید و آن را در جهت ارتقا شخصیت، کشتی و یا آیتم‌های دیگر مورد استفاده قرار دهید. فرم کلی ماموریت‌ها بدین شکل است که شما با Voyage‌ها سر و کار دارید. این Voyage‌ها یا به زبان خودمانی‌تر ماموریت‌ها، می‌توانند به صورت تک نفره یا چند نفره به انجام برسند. Sea of Thieves بازی جذابی می‌تواند باشد به شرطی که حتی فکر تک نفره بازی کردن هم به ذهنتان خطور نکند. حالت ایده‌آل بازی حضور ۴ نفر در تیم است که هر کدام وظیفه مشخصی خواهند داشت. به همین خاطر بهتر است که Sea of Thieves را واقعا با دوستانتان بازی کنید تا با معنای واقعی کار تیمی آشنا شده و نهایت لذت ممکن را از بازی ببرید.

بعد از به اتمام رساندن هر Voyage، پاداشی به شما تعلق می‌گیرد که می‌توانید از آن در جهت بهبود شرایط کشتی و یا کاراکتر خودتان استفاده کنید. همچنین اعتباری که به دست می‌آورید سبب می‌شود که القاب با‌مسماتر و سنگین‌تری در دسترستان قرار بگیرند. القابی مثل Gold Bucko! با پیشروی در بازی و انجام Voyage‌های مختلف، طبیعتا با ماموریت‌های سطح بالاتر و پیچیده‌تری رو به رو خواهید شد اما اساس ماموریت‌ها به مانند همان قبلی‌هاست. مثلا ممکن است با کاپیتان سرسخت‌تری رو به رو شوید و یا به دنبال یک گنج نفرین شده فرستاده شوید، این در حالی است که اصول بازی و Voyage‌ها پابرجا هستند. Sea of Thieves در واقع یک بازی آنلاین است و تمام بازیکنانی که در محیط بازی خواهید دید، بازیکنانی زنده و واقعی هستند که مثل خود شما پشت پلتفرم نشسته و می‌خواهند از دریانوردی لذت ببرند. نکته این‌جاست که مهم‌ترین عامل موفقیت شما در بازی، تیم شماست و این تا حد زیادی به شانستان بستگی دارد. طبیعتا هنگام پیدا کردن هم‌تیمی چیزی جز بخت و اقبال نمی‌تواند به شما کمک کند. در طول ملاقات‌های اعضای تیم در کشتی، هر عضو می‎‌تواند یک Voyage را پیشنهاد دهد. پاداشی که در ازای انجام Voyage به دست می‌آورید تقسیم شده و هر بازیکن سهم خود را خواهد داشت. با وجود این‌که تجربه بازی خصوصا با دوستان می‌تواند تجربه‌ای ناب و به یاد ماندنی باشد، اما با توجه به عدم تنوع کافی در ماموریت‌ها، بازی می‌تواند خیلی زود خسته‌کننده شود. گیم پلی بازی تنوع چندانی ندارد و بعد از چند ساعت بازی کردن، تقریبا همه چیز برایتان تکراری خواهد بود، فقط کمی ماموریت‌ها چالش‌برانگیزتر می‌شوند. یکی از مشکلاتی که می‌تواند به شدت روی اعصابتان باشد، مشکلات سرور بازی است. مشکل وارد شدن ( Log In ) به بازی می‌تواند شما را از بازی کردن منصرف کند. لودینگ‌های بازی بعضا غیرقابل تحمل‌اند و صبرتان را لبریز خواهند کرد.

پولی که در ازای انجام هر ماموریت به دست می‌آورید می‌تواند در جنبه‌های مختلف برایتان مفید واقع شود اما شهرت و اعتباری که به دست می‌آورید چیزی جز لقب جدیدتر برایتان به ارمغان نخواهد آورد. حتی به بالاترین درجه شهرت و اعتبار هم وقتی می‌رسید، در عملکرد شخصیتتان عملا تغییر آن‌چنانی دیده نخواهد شد. البته با القاب شیک‌تری شما را خواهند شناخت اما این تقریبا پایان کار است. لباس‌های گران قیمیتی که می‌پوشید زیبا هستند و همه را تحت تاثیر قرار خواهند داد اما در مبارزات، این لباس‌ها به هیچ عنوان پوشش مناسبی به عنوان یک لباس رزم نخواهند بود. تاثیر این لباس‌ها در مبارزات برابر با تاثیر همان لباس‌های قدیمی است و این قضیه در مورد تفنگ‌هایتان نیز صدق می‌کند. به همین خاطر است که شهرت در Sea of Thieves عملا به دردتان نخواهد خورد و همیشه سعی کنید به دنبال پول باشید تا اعتبار. در عوض، پولی که به دست می‌آورید می‌تواند تاثیر قابل توجهی روی بازی و روند موفقیت شما داشته باشد. برای ارتقای کشتی و یا دزد دریایی‌تان به پول احتیاج دارید و حقیقتا، آپشن‌های زیادی هم برای این موضوع در بازی گنجانده شده است. از لباس دزد دریایی گرفته تا اسلحه و یا قسمت‌های مختلف کشتی. در Sea of Thieves هم مثل هر بازی دیگری باید سعی کنید همیشه کیفیت آیتم‌هایتان وضعیت مطلوبی داشته باشد تا آن‌طور که انتظار دارید پیشرفت کنید. مهم‌ترین نکته بازی در بخش گیم پلی، همان‌طور که بالاتر نیز اشاره شد کار تیمی است. در نگاه اول شاید خیلی برایتان مهم نباشد که در چه تیمی حاضر هستید و یا آیا اصلا تیمتان چهار نفره است یا خیر. زمانی تیم و اعضایش اهمیت خود را نشان می‌دهند که وارد مبارزه شوید. در چنین حالتی شما باید در تیمی حاضر باشید که هر عضو کارش را به بهترین نحو ممکن انجام دهد. اگر تعداد بازیکنان یک تیم را به صورت پیش فرض ۴ نفر در نظر بگیریم، یک نفر وظیفه کنترل سرعت و حرکت دادن کشتی را دارد، یکی وظیفه‌اش بارگذاری و شلیک توپ به سمت کشتی دشمن را دارد و دیگری کارش بستن سوراخ‌های کشتی بوده تا از غرق شدن آن جلوگیری کند. شاید اول فکر کنید که مبارزه با دیگر بازیکنان امری لذت بخش خواهد بود اما طولی نمی‌کشد که نظرتان به طور کامل تغییر می‌کند. چرا که اولا معمولا اعضای تیمتان کارشان را خیلی درست انجام نمی‌دهند و خبری از مسئولیت پذیری نیست، ثانیا مبارزات بازی آنقدر اعتیادآور نیستند که نتوانید آن‌ها را ترک کنید. به هیمن خاطر به احتمال زیاد ترجیح می‌دهید کاری به کار دیگران نداشته و به انجام ماموریت‌هایتان برسید.

به لحاظ گرافیکی، Sea of Thieves این توانایی را در خود می‌بیند که شما را متحیر سازد. این عنوان در بعد نورپردازی کارش فوق‌العاده بوده و جای انتقاد باقی نمی‌گذارد. با توجه به سبک بازی، آب و طراحی آن نقش مهمی در جذابیت Sea of Thieves دارد، سازندگان این نکته را به خوبی می‌دانند و افتکت‌های آب نیز در جای خود، تحسین برانگیزند. کشتیرانی در اقیانوس‌های Sea of Thieves با توجه به اتمسفر بازی و همچنین طراحی محیط، امری منطقی است. شاید گیم پلی بازی بتواند شما را خسته یا دل‌زده کند اما به لحاظ گرافیکی، Sea of Thieves یک بازی کم‌نقص است. دیگر توانایی‌های Sea of Thieves در جلوه‌های بصری را می‌توان هنگام طوفان‌ها مشاهده کرد. وقتی که رنگ آسمان تغییر کرده و بادها شدت می‌گیرند، موج‌های خروشان دریا کار خود را آغاز کرده و به کشتی شما ضربه‌های سهمگینی را وارد می‌کنند. این‌جاست که شما کاری دشوار را در کنترل کشتی خواهید داشت و باید از قبل همه چیز را یاد گرفته باشید. کافی است برای چند لجظه دست از بازی کردن برداشته و به محیط اطراف خود نگاهی بیندازید تا با چیزی که Rare خلق کرده بیشتر آشنا شوید. یک دنیای فوق‌العاده زیبا که شما را جذب خود می‌کند.

عنوان Sea of Thieves را شاید بتوان یک بازی دوست‌داشتنی دانست اما به هیچ وجه یک عنوان موفق نیست. همان‌طور که چندین بار در مقاله ذکر کردیم، شما با یک بازی با پتانسیل بالا رو به رو خواهید بود که می‌توانست خیلی بیشتر از این پتانسیل استفاده کند. متاسفانه در Sea of Thieves خبری از ماموریت‌های عمیق نیست، بخش تک نفره بازی اصلا توصیه نمی‌شود و بخش آنلاین آن نیز بعد از مدتی می‌تواند برایتان تکراری شود مگر با دوستان خود بازی را تهیه کرده و با هم بازی کنید. بدون شک Sea of Thieves ارزش یک بار تجربه را دارد، بازی بدی نیست و در سطح یک بازی متوسط می‌تواند شما را راضی نگه دارد اما به شرطی که انتظارات خود را خیلی بالا نبرید. اگر طرفدار مایکروسافت هستید، طبیعتا عطش زیادی برای تجربه اولین انحصاری‌ مایکرو در سال ۲۰۱۸ دارید و Sea of Thieves هم انتخاب چندان بدی نیست. منتهی نکته این‌جاست که اگر با انتظارات بالا به سراغ این بازی بروید به احتمال قریب به یقین، بازی چیزی جز ناامیدی برایتان به ارمغان نخواهد آورد و از طرفی هم، قیمت بازی با توجه به کیفیت آن، شاید کمی بالا باشد. Sea of Thieves برای تبدیل شدن به یک بازی عالی راه زیادی را در پیش دارد اما به عنوان یک بازی خوب می‌تواند برای مدتی، سرگرمتان کند.

منبع متن: gamefa