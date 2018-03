نسخه مستقل عنوان Far Cry 3 Classic Edition در ماه ژوئن عرضه می شود

عنوان Far Cry 5 به تازگی عرضه شده است و با خرید سیزن پس این عنوان می توانید در ماه مه به صورت رایگان به عنوان Far Cry 3 Classic Edition دسترسی داشته باشید. اما در صورت تمایل به تهیه این عنوان به صورت مستقل باید چندماه دیگر تا انتشار آن صبر کنید. به گفته شرکت یوبی […]

عنوان Far Cry 5 به تازگی عرضه شده است و با خرید سیزن پس این عنوان می توانید در ماه مه به صورت رایگان به عنوان Far Cry 3 Classic Edition دسترسی داشته باشید. اما در صورت تمایل به تهیه این عنوان به صورت مستقل باید چندماه دیگر تا انتشار آن صبر کنید. به گفته شرکت یوبی سافت، نسخه مستقل Far Cry 3 Classic Edition در ماه ژوئن در دسترس خواهد بود.

اگر بازی Far Cry 5 را تهیه و آن را تجربه کرده باشید، می توانید برای دریافت محتویات بیشتر سیزن پس این عنوان را با قیمت ۲۹٫۹۹ دلار خریداری کنید. کاربرانی که سیزن پس عنوان Far Cry 5 را خریداری کنند، در تاریخ ۲۹ ماه مه ۲۰۱۸(سه‌شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷) به صورت رایگان به عنوان Far Cry 3 Classic Edition بر روی کنسول‌های پلی استیشن ۴ و اکس باکس وان دسترسی خواهند داشت. البته می توانید با خرید نسخه Gold Edition عنوان Far Cry 5 نیز به سیزن پس این عنوان و محتویات اضافه آن دسترسی داشته باشید.

اما اگر به هر دلیلی تمایلی به خرید سیزن پس عنوان Farcry 5 نداشته و قصد دارید تا Far Cry 3 Classic Edition را به صورت مستقل خریداری کنید، باید تا تابستان و ماه ژوئن صبر کنید. به گفته شرکت یوبی سافت نسخه مستقل عنوان Far Cry 3 Classic Edition در تاریخ ۲۶ ژوئن ۲۰۱۸(سه‌شنبه ۵ تیر ۱۳۹۷) برای کنسول‌های پلی استیشن ۴ و اکس باکس وان در دسترس خواهد بود؛ با این وجود هنوز قیمت نسخه مستقل این عنوان مشخص نیست.

عنوان Far Cry 5 که توانسته نمرات خوبی را نیز از سوی منتقدین دریافت کند، هم اکنون برای کنسول‌های پلی استیشن ۴، اکس باکس وان و پلتفرم رایانه‌های شخصی در دسترس می باشد. همچنین Far Cry 5 یکی از پنج عنوانی می باشد که بیشترین تعداد مشاهدات را در شبکه توییچ داشته است.

منبع متن: gamefa