عنوان Wolfenstein 2 به عنوان یکی از بهترین و استاندارد‌ترین شوتر‌های نسل هشتم شناخته می‌شود که با گیم‌پلی سریع و جذاب خود توانست لقب بهترین شوتر سال گذشته را هم برای خودش به دست بیاورد. در این رابطه، کارگردان این عنوان مطرح کرده که فقط بتسدا می‌تواند چنین بازی بسازد و این کار از عهده سایر توسعه دهندگان و ناشران خارج است.

ما می‌توانیم لقب یکی از بهترین ناشران نسل هشتم را به بتسدا بدهیم که واقعا توانست در این نسل محشر به پا کند و در حالی که اکثر بازی‌های AAA در حال حرکت به یک سمت هستند، عناوین بتسدا هنوز هم از تنوع و گستردگی زیادی برخوردار هستند. همچنین از نظر بازی‌های آنلاین و مبتنی بر سرویس هم، این روزها شاهد انتشار بازی‌هایی هستیم که بیش از حد به لوت باکس‌ها و پرداخت‌های درون برنامه‌ای متکی هستند، اما بتسدا اینجا هم عملکرد عالی خود را نشان داده و با انتشار بازی‌های متکی بر بخش تک نفره، همچنان نفس آن‌ها را زنده نگه داشته و با انتشار عناوین ریشه‌دار، پایبندی خود به بازی‌های تک نفره و آفلاین را ثابت کرده است.

برای مثال در سال گذشته بازی‌هایی نظیر Prey, Dishonored: Death of the Outsider, The Evil Within 2, و همینطور Wolfenstein 2: The New Colossus از بتسدا به انتشار رسید که با پوشش دادن سبک‌هایی نظیر شوتر اول شخص، شوتر وحشت-بقا، مخفی کاری و سایر سبک‌ها، طیف وسیعی از بازی‌بازان را به سمت خود جذب کرد. به جز بتسدا کدام ناشر بازی‌های AAA در غرب چنین عملکردی داشته است؟ این‌ها فقط بخشی از فعالیت عظیم این شرکت است که فقط در سال گذشته انجام شده است که قطعا اگر فرصتی بود، به بررسی سایر فرنچایز‌ها و عناوین این شرکت در سال‌های گذشته هم می‌پرداختیم.

طبق نظر کارگردان بخش خلاقیت استودیوی Machine Games یعنی جینز متیو (Jens Matthies) دلیل آن این است که بتسدا تنها ناشری است که دوست دارد همیشه بازی‌های درخشان و منحصر به فردی نظیر همه بازی‌هایی که در بالا ذکر شد را منتشر کند. وی در مصاحبه‌ای با GamesBeat در این خصوص اضافه کرد:

من فکر نمی‌کنم که در بازی‌هایی که ما می‌سازیم، هیچ چیز یکسانی وجود داشته باشد. این بازی‌ها اساسا شوتر اول شخص و یا سوم شخص شناخته می‌شوند اما از نظر نوع مبارزه، پیچش و روایت داستان به طور کلی با هم متقاوت هستند و هر کدام داستانی متفاوت را روایت می‌کنند. اساسا فکر نمی‌کنم هیچ ناشر دیگری چنین پروژه‌های بزرگی را کار کرده باشد.

به هر حال عملکرد بتسدا در این چند سال اخیر و خصوصا در نسل هشتم به گونه‌ای بوده که به طور کلی نمی‌شود با صحبت‌های جاه‌طلبانه جینز متیو مخالفت کرد چرا که امری بدهی و واضح است. در حالی که اکثر ناشران و توسعه دهندگان این روزها به سمت بازی‌های تمام آنلاین حرکت می‌کنند که وابستگی زیادی هم به بخش چند نفره دارند، بتسدا هنوز هم به ساخت ادامه سری بازی‌های کلاسیک می‌پردازد که واقعا حرکت قابل ستایش و احترامی است. احتمالا بتسدا از آخرین بازماندگانی است که ادامه دهنده این راه و روش است و بازی‌های خود را تنها با داشتن بخش تک نفره به بازار عرضه می‌کند، که امیدواریم این روند توسط سایر ناشران هم ادامه پیدا کند و شاهد عناوین بیشتری باشیم که توجه اصلیشان به بخش تک نفره بوده است.

منبع متن: gamefa