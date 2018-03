با انتشار دو عنوان بزرگ Ni no Kuni II: Revenant Kingdom و Valkyria Chronicles 4، کنسول PS4 بازهم نتوانست به سوی سکوی نخست پرفروش‌ترین سخت‌افزار‌های این هفته ژاپن پرواز کند. به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از pushsquare، این دو عنوان یعنی Valkyria Chronicles 4 و Ni no Kuni II به ترتیب با فروش 62,000 و 56,000 نسخه در اولین هفته انتشار خود نتوانستند انتظارات را باید و شاید برآورده کنند و آمار فروش PS4 با 25,000 واحد در هر دو مدل استاندارد و Pro ثابت ماند.

در ادامه، با لیست کامل پرفروش‌ترین بازی‌ها و سخت‌افزار‌های این هفته ژاپن همراه باشید:

سخت‌افزارها

Switch – 50,412

PlayStation 4 – 15,458

PlayStation 4 Pro – 8,398

New 2DS LL – 6,487

New 3DS LL – 4,070

PlayStation Vita – 3,627

2DS – 646

Xbox One – 102

Xbox One X – 80

بازی‌ها

Kirby: Star Allies

Valkyria Chronicles 4

Ni no Kuni II: Revenant Kingdom

Detective Pikachu

Splatoon 2

Hyrule Warriors: Definitive Edition

Mario Kart 8 Deluxe

Monster Hunter: World

PriPara: All Idol Perfect Stage

The Legend of Zelda: Breath of the Wild

منبع متن: pardisgame