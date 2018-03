تاریخ انتشار بازی Dragon Quest XI مشخص شد

بازی Dragon Quest Xl: Echoes Of An Elusive Age قرار است در تاریخ ۱۳ شهریور (۴ سپتامبر) برای PS4 و رایانه‌های شخصی در اروپا و آمریکا منتشر شود. با وجود اینکه این عنوان مدتی است که در ژاپن برای پلتفرم‌های ۳DS و PS4 در دسترس قرار دارد اما شرکت اسکوئر انیکس برای اینکه طرفداران […]

با وجود اینکه این عنوان مدتی است که در ژاپن برای پلتفرم‌های ۳DS و PS4 در دسترس قرار دارد اما شرکت اسکوئر انیکس برای اینکه طرفداران این بازی در غرب بتوانند تجربه بهتری داشته‌ باشند، بخش‌هایی از بازی را تغییر داده‌ است.

اضافه کردن صدا‌گذاری انگلیسی و همینطور طراحی جدید منو و رابط کاربری بازی که شامل بهبود‌های گرافیکی و مسیریابی طبیعی‌تر می‌شود تنها بخشی از این تغییرات هستند. علاوه بر موارد ذکر شده، بازی دارای یک حالت دوربین اول شخص می‌باشد که طبق گفته‌های اسکوئر انیکس، این حالت باعث می‌شود تا بازیباز از مناظر زیبای بازی لذت برده و بتواند شخصیت‌ها و هیولا‌های وحشی را با جزییات کامل مشاهده کند.

همچنین اسکوئر انیکس برای اینکه تجربه گشت و گذار در محیط را بهبود بخشد، قابلیت دویدن سریع را به بازی اضافه کرده است. در نهایت در بازی حالتی به نام Draconian Quest وجود خواهد داشت. این حالت چیزی شبیه درجه سختی بیشتر است. در این مود که برای طرفداران باتجربه و قدیمی این سری طراحی شده است، چالش های بیشتری در انتظار بازیباز هستند.

کسانی که بازی را برای PS4 پیش خرید کرده باشند، علاوه بر اینکه صاحب یک تم مخصوص می‌شوند، به بخشی از محتوای اضافه درون بازی هم دسترسی پیدا می‌کنند. این آیتم‌ها شامل Vest for Success، Seed of Skill و Uber Agate of Evolution خواهند بود.

در این بازی از سیستم مبارزات جدیدی استفاده می‌شود و همچنین امکان سوار شدن بر روی هیولاها وجود دارد. همانطوری که انتظار داشتیم تفاوت‌هایی بین نسخه‌های ۳DS و PS4 وجود دارند اما با این حال هر دو نسخه از سیستم سنتی مبارزات نوبتی بهره می‌برند.

اما دو خبر بد برای طرفداران نینتندو داریم. اول اینکه متاسفانه نسخه ۳DS این بازی در انحصار ژاپن باقی خواهد ماند و دوم اینکه نسخه نینتندو سوییچ این بازی هنوز نیاز به کار دارد و ممکن است تا سال ۲۰۱۹ منتشر نشود.

