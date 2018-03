شاید بازی Crisis on the Planet of the Apes که متعلق به شرکت مشهور فیلم سازی ۲۰th Century Fox است عنوانی مورد انتظار یا پر طرفداری نباشد اما قطعا طرفداران فیلم سینمایی این سری، منتظر نسخه جدید بازی هستند. تنها کمتر از یک هفته تا انتشار بازی Crisis on the Planet of the Apes زمان باقی مانده است […]

شاید بازی Crisis on the Planet of the Apes که متعلق به شرکت مشهور فیلم سازی ۲۰th Century Fox است عنوانی مورد انتظار یا پر طرفداری نباشد اما قطعا طرفداران فیلم سینمایی این سری، منتظر نسخه جدید بازی هستند. تنها کمتر از یک هفته تا انتشار بازی Crisis on the Planet of the Apes زمان باقی مانده است و با نزدیک شدن به زمان انتشار بازی، هر روز اطلاعات و نمایش های جدیدی از آن منتشر می‌شود. حال، فهرست تروفی های بازی Crisis on the Planet of the Apes نیز در دسترس بازی‌بازان قرار گرفته تا شکارچیان تروفی بتوانند با چالش های رو به روی خود آشنا شوند.



همان طور که گفته شد، کمتر از یک هفته تا انتشار بازی Crisis on the Planet of the Apes زمان باقی مانده است. پس از اعلام سیستم مورد نیاز برای اجرای بازی، حال، فهرست تروفی های آن نیز منتشر شده و شکارچیان تروفی می‌توانند با تروفی های گوناگون و چالش های بازی بیشتر آشنا شوند.

فهرست تروفی های بازی توسط وب‌سایت powerpxy.com منتشر شده است و مانند همیشه، می‌توانیم تمام تروفی ها را به همراه ارزش و جزئیات آن ها مشاهده نماییم. طبق فهرست منتشر شده، بازی Crisis on the Planet of the Apes در مجموع تعداد ۳۰ تروفی دارد که به یک تروفی پلاتینوم، پنج تروفی طلایی، یازده تروفی نقره ای و سیزده تروفی برنزی تقسیم می‌شوند. با نگاهی کوتاه و مختصر به فهرست تروفی های بازی Crisis on the Planet of the Apes، متوجه می‌شویم که بازی‌بازان برای گرفتن تروفی پلاتینوم این عنوان، کار خیلی سختی را در پیش رو ندارند و از آن جایی که Crisis on the Planet of the Apes یک عنوان داستان محور و سینمایی است، نباید هم انتظار چالش های سخت برای گرفتن تروفی پلاتینوم را داشت. با این حال، بعضی از تروفی های بازی همچنان چالش برانگیز هستند؛ به عنوان مثال تمام کردن بازی روی آخرین درجه سختی یا به پایان رساندن برخی از مراحل به خصوص، در مدت زمانی معین و مشخص یا تمام کردن کل بازی در یک دور که باعث می‌شوند بازی‌بازان مقداری چالش را برای گرفتن تروفی پلاتینوم حس کنند.

عنوان Crisis on the Planet of the Apes قرار است در تاریخ ۳ ماه آپریل سال ۲۰۱۸ میلادی برای پلتفرم های اچ تی سی ویو، پلی‌استیشن وی‌آر و آکیولس ریفت منتشر شود. شما عزیزان می‌توانید فهرست تروفی های بازی Crisis on the Planet of the Apes را به صورت ترجمه شده در زیر مشاهده نمایید:

تروفی پلاتینوم

All Trophies! – گرفتن تمام تروفی ها

تروفی های طلایی

Simian Synergy – فرار کردن از کمپ روی درجه سخت

Communications Breakdown – تمام کردن مرحله Comm Tower در مدت زمان کمتر از ۱۸ دقیقه

Damn Dirty Ape! – تمام کردن مرحله Reynolds’ Helicopter در مدت زمان کمتر از ۷ دقیقه

VR Legs – تمام کردن کل بازی در یک دور

Best Shooting – کشتن ۵۰ دشمن با هد شات

تروفی های نقره ای

It’s Raining Reynolds – تمام کردن مرحله Reynolds’ Helicopter

Finally made a monkey out of me… – تمام کردن همه مراحل بازی روی هر درجه سختی

Monkey in the Middle – فرار کردن از کمپ روی درجه سختی متوسط

No Time to Lose – تمام کردن مرحله Cage Area در مدت زمان کمتر از ۲ دقیقه

Short shelf Life – تمام کردن مرحله Warehouse در مدت زمان کمتر از ۳ دقیقه

Working on my Nate Moves – تمام کردن مرحله Warehouse در مدت زمان کمتر از ۳ دقیقه

Terrace Terror – تمام کردن مرحله Rooftops در کمتر از ۵ دقیقه

HaRAMBO – کشتن ۵ دشمن با یک خشاب کامل

Great Shooting – کشتن ۱۰ دشمن با هد شات

Daily Steps Goal Reached – سفر کردن به اندازه ۱ کیلومتر

King of the Kongs! – پنج بار Pound chest and roar

تروفی های برنزی

It Was All a Dream – تمام کردن مرحله آموزشی

The Ape’s out of the Bag – تمام کردن مرحله Main Entrance

The Great EscAPE – تمام کردن مرحله Prison Camp

Amazon Primate – تمام کردن مرحله Warehouse

Simians to the Slaughter – تمام کردن ممرحله Slaughterhouse

Sure Footed – تمام کردن مرحله rooftops

ApeT&T – تمام کردن مرحله Comm Tower

Kickin’ Ass… – گرفتن اسلحه رایفل

…and Takin’ Names – گرفتن اسلحه شات گان

Easy Apeasy – تمام کردن مرحله کمپ روی درجه سختی آسان

Kill It! – تلاش برای فرار کردن در مرحله Main Entrance

Good Shooting – کشتن ۵ دشمن با هد شات

Dead Ape Society – مردن به تعداد ۱۰ بار

