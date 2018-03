فهرست فروش هفتگی ژاپن | Kirby و نینتندو سوییچ گوی رقابت در ژاپن را از حریفان ربودند

هفته‌ای را پشت سر گذاشتیم که از نظر بازی‌های جدید، هفته آرامی بود و عناوین ژاپنی فرصت خوبی داشتند تا از این شرایط استفاده کنند و میزان فروش خود را بالاتر ببرند. جدیدترین نسخه از سری بازی‌های Kirby و همینطور کنسول ترکیبی نینتندو سوییچ، به ترتیب موفق شدند به عنوان پرفروش‌ترین بازی و پرفروش‌ترین کنسول […]

هفته‌ای را پشت سر گذاشتیم که از نظر بازی‌های جدید، هفته آرامی بود و عناوین ژاپنی فرصت خوبی داشتند تا از این شرایط استفاده کنند و میزان فروش خود را بالاتر ببرند. جدیدترین نسخه از سری بازی‌های Kirby و همینطور کنسول ترکیبی نینتندو سوییچ، به ترتیب موفق شدند به عنوان پرفروش‌ترین بازی و پرفروش‌ترین کنسول ویدئویی در ژاپن در هفته گذشته شناخته شوند.

فهرست فروش هفتگی در ژاپن، هفته آرام و بی‌سروصدایی را پشت سر گذاشت چرا که شاهد عرضه بازی جدیدی نبودیم. با این وجود کنسول ترکیبی نینتندو سوییچ باز هم توانست به عنوان پرفروش‌ترین کنسول ویدئویی هفته در ژاپن شناخته شود. این کنسول توانست ۵۰,۰۰۰ دستگاه در هفته قبل در این کشور به فروش برساند. در رده دوم پرفروش‌ترین کنسول‌های ویدئویی در ژاپن هم کنسول نسل هشتمی سونی یعنی پلی‌استیشن ۴ قرار گرفت که ۲۳,۰۰۰ دستگاه به فروش رساند. رتبه سوم پرفروش‌ترین کنسول ویدئویی هم این هفته به یکی دیگر از کنسول‌های نینتندو رسید. ۳DS سومین کنسول پرفروش هفته در ژاپن بود که ۱۱,۰۰۰ دستگاه از آن به فروش رسید.

از نظر پرفروش‌ترین بازی‌ها و محصولات نرم‌افزاری هم عنوان Kirby: Star Allies توانست مانند هفته گذشته در رتبه اول پرفروش‌ترین بازی‌های هفته ژاپن قرار بگیرد. رتبه‌های بعدی پرفروش‌ترین بازی‌های هفته در ژاپن هم به بازی‌های Valkyria Chronicles 4, Ni no Kuni 2: Revenant Kingdom, و همینطور Detective Pikachu رسید و این بازی‌ها توانستند رتبه‌های دوم تا پنجم فهرست پرفروش‌ترین بازی‌های هفته در ژاپن را به دست بیاورند. در ادامه شاهد قرار گیری نسخه نینتندو سوییچ عنوان Hyrule Warriors در رتبه ششم هستیم.

همچنین عناوین Monster Hunter World, Splatoon 2, Mario Kart 8 Deluxe, The Legend of Zelda: Breath of the Wild, و Super Mario Odyssey هم پایه ثابت این جدول بودند که جایگاه مناسب و درخور اسمشان را به دست آوردند. باید منتظر باشیم و ببینیم که در هفته آینده باز هم جدیدترین نسخه سری Kirby به عنوان پرفروش‌ترین بازی هفته در ژاپن انتخاب می‌شود یا این عنوان به یکی دیگر از بازی‌های جدید خواهد رسید چرا که در روز‌ها و هفته‌های آینده شاهد انتشار بازی‌های جدیدی خواهیم بود که فرصت به دست آوردن این جایگاه را خواهند داشت.

منبع متن: gamefa