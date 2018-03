جهان God of War دارای هاب خواهد بود و از طراحی Bloodborne الهام گرفته است + جزئیاتی از محتوای فرعی

به گزارش پردیس گیم و به نقل از WCCFTECH، آنتونی دیمون (طراح ارشد سیستم‌های God of War) و لوییس سانچز (طراح ارشد محیط‌) در جدیدترین پادکست رسمی The Lost Pages of Norse Myth راجع به لول دیزان و محتوای فرعی God of War صحبت کردند.

در ادامه می‌توانید صحبت‌های آن‌ها را مشاهده کنید:

"این یک بازی جهان‌باز نیست اما هاب‌هایی در آن وجود دارد. برای مثال در یکی از هاب‌های بزرگ بازی محتویات اضافه‌ای دیده می‌شوند که لزوما با داستان اصلی ارتباط پیدا نمی‌کنند. در راه‌های خاصی نیز به یکدیگر ربط دارند اما هدف آن بیشتر گسترش جهان بازی و خلق یک تجربه همه‌جانبه است.

برای نمونه، یکی از مراحل حول محور Golem می‌چرخد که یکی از دشمنان سنگی ما در بازی است و حین کار کردن برروی بخش‌های فرعی، مقداری از داستان آن را تعریف کردیم تا به آن هویت ببخشد. هنگام خلق این جهان، دیدن چنین موردی و اینکه به آن اطلاعات پس زمینه‌ای اضافه کردیم هم جالب بود.

در همین مرحله شما به دنبال کوتوله‌ای با یک انگشتر هستید و می‌دانستیم که باید اینجا موارد مورد نیاز برای ارتقا، جادو، چیزهایی که شما بتوانید حمل کنید و سایر وسایلی که نحوه بازی شما را تغییر دهند را فراهم سازیم، سپس ما از چیزی که در طول روایت داستانی بازی ایجاد نمودیم را مورد استفاده قرار دادیم و آن انگشتر را به یک آیتم قابل ارتقا تبدیل کردیم. حالا آیتمی که فقط به گیم‌پلی شما مربوط می‌شد، یک داستان کامل در پس زمینه خود داشته و به جای اینکه نام آن فقط Trinket of Odin باشد، یک چیز با ارزش و معنادار با خود دارد. حال، محتوای فرعی هم با توجه به اینکه داستانی در پس زمینه آن‌ها خلق کردیم، برای شما با ارزش هستند."





آن‌ها در ادامه صحبت‌های خود راجع به هدف این کار و الهام‌گیری از Bloodborne هم صحبت کردند و گفتند:

"هدف ما این است که محتوای فرعی حس متفاوتی با محتوای اصلی ندهند و همان ارزشی را داشته باشند که Santa Monica در خلق آن‌ها مشهور است. این یک چیز ساده نیست، بلکه تیمی کامل به آن اختصاص داده شده و کار زیادی را انجام دادیم تا آن‌‌ها را به سایر بخش‌های بازی ربط دهیم تا یک تجربه جدید و جدا باشد.

گشت‌وگذار از چیزی که در شروع کار برنامه‌ریزی کرده بودیم هم بسیار بزرگ‌تر شد. من فکر می‌کنم ابتدا برنامه داشتیم بین 5 الی 10 ساعت محتوای فرعی در بازی قرار دهیم اما سپس خیلی افزایش یافت و کارهای بسیار زیادی برای انجام وجود دارند.

من عاشق فضاهایی هستم که ساختمان‌ها در اطراف و نزدیک به یکدیگر وجود داشته باشند. یکی از بازی‌های مورد علاقه من Bloodborne است، طراحی آن‌ها سطح بالا بوده و از بهترین‌ها محسوب می‌شود. این یک منبع الهام برای من به حساب می‌آید و بسیاری از گشت‌وگذارهای God of War شبیه به همان بازی‌هاست. همانند Bloodborne و عناوین مانند آن شما باید به دنبال مسیرهایی برای میان‌بر باشید و در محیط بازی برای یادگیری فضای آن و مسیرهاش بگردید."

در حالی که God of War یک بازی کاملا جهان‌باز نیست، حالت خطی کمتری نسبت به نسخه‌های قبلی دارد و حتی مراحل و باس‌های اختیاری را در بازی خواهیم دید. این عنوان در تاریخ 20 آوریل (31 فروردین) برای کنسول PS4 منتشر می‌شود.

منبع متن: pardisgame