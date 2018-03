تماشا کنید: اجرا عنوان Hellblade: Senua’s Sacrifice به زیبایی تمام بر روی Xbox One X

به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از wccftech، همین چند روز پیش بود که استودیو Ninja Theory خبر از انتشار عنوان محبوب Hellblade: Senua’s Sacrifice را بر روی کنسول Xbox One داد و این امر موجب شد که این عنوان بعد از چند ماه از انحصار کنسولی درآید و به دنیای دارندگان Xbox One سفر کند. گفتنی است که با توجه به قدرت کنسول Xbox One X، این بازی با نرخ فریم 60FPS و تصاویر ارتقا یافته با کیفیت 4K قابل اجرا خواهد بود.

قطعا تحقق تمامی این موارد به مزاج طرفداران Xbox One X خوش می‌آید، اما در اینجا مسئله "تا چیزی را با چشم خود ندیده‌ای باور نکن" پیش می‌آید و بدین منظور شما را با تریلری با کیفیت 4K از اجرای Hellblade بر روی Xbox One X تنها می‌گذاریم و خوشحال می‌شویم که دیدگاهتان را بعد از تماشای این ویدیو با ما به اشتراک بگذارید.

منبع متن: pardisgame