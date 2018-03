از تصویر هنری آخرین فصل The Walking Dead رونمایی شد | انتشار در اواخر امسال

تل‌تیل گیمز در سال ۲۰۱۲ داستان کلمنتاین و The Walking Dead را آغاز کرد و حال کم‌کم به پایان ماجراجویی‌های این شخصیت دوست‌داشتنی نزدیک می‌شویم. تل‌تیل تصویر هنری اصلی (Key Art) آخرین فصل The Walking Dead را به اشتراک گذاشته است که کلمنتاینی بزرگ‌تر نسبت به قبل را در کنار AJ، کودکی که برای اولین بار […]

تل‌تیل گیمز در سال ۲۰۱۲ داستان کلمنتاین و The Walking Dead را آغاز کرد و حال کم‌کم به پایان ماجراجویی‌های این شخصیت دوست‌داشتنی نزدیک می‌شویم.

تل‌تیل تصویر هنری اصلی (Key Art) آخرین فصل The Walking Dead را به اشتراک گذاشته است که کلمنتاینی بزرگ‌تر نسبت به قبل را در کنار AJ، کودکی که برای اولین بار در فصل دوم بازی حضور یافت، به نمایش می‌گذارد. همچنین این تصویر شاید شما را به یاد تصویر هنری اولین فصل این عنوان بیاندازد که کلمنتاین و لی (Lee) را در چنین موقعیتی به تصویر می‌کشید.

علاوه بر انتشار این تصویر، تل‌تیل گیمز باری دیگر تایید نموده است که The Walking Dead: The Final Season اواخر سال جاری عرضه می‌شود و طی رویداد PAX East نیز که هفته‌ی آینده در شهر بوستون برگزار می‌شود، شاهد اولین نمایش از این عنوان خواهیم بود.

The Walking Dead: The Final Season قرار است برروی پلی‌استیشن ۴، ایکس‌باکس وان، رایانه‌های شخصی و گوشی‌های هوشمند اندروید و آی‌اواس منتشر شود. نهایتاً تصویر هنری آخرین فصل The Walking Dead را مشاهده می‌کنید:

منبع متن: gamefa