بازگشت پادشاه راستین | بررسی بازی Ni No Kuni II : Revenant Kingdom

Ni No Kuni II : Revenant Kingdom یا سرزمینی دیگر: فرمانروایی پیشگام، عنوانی است که به تازگی عرضه شده و تحسین اغلب منتقدین را نیز در پی داشته است. بازی در سبک نقش‌آفرینی سوم شخص توسط استودیوی Level-5 توسعه یافته و استودیوی خوش‌نام و معتبر Bandai Namco نیز آن را منتشر کرده است. این عنوان برای پلتفرم‌های رایانه‌های شخصی و Play Station 4 عرضه شده و توانسته است در این دو پلتفرم به ترتیب امتیازهای متای خوب ۸۷ و ۸۵ را از آن خود کند. بازی برای رده سنی T (بالای ۱۳ سال در سیستم رده بندی ESRB) قرار می‌گیرد و در آن خون خفیف و خشونت کارتونی و فانتزی کم وجود خواهد داشت. نسخه اولیه این عنوان به نام Ni No Kuni: Wrath of The White Witch در نسل هفتم توانسته بود نظر مثبت اکثر منتقدین و بازی‌بازان را جلب نماید. با توجه به موفقیت‌های نسخه اول، انتظارات به طور طبیعی از نسخه دوم و جدید Ni No Kuni بالا رفته بود و خب همان طور که احتمالاً اطلاع دارید Ni No Kuni II : Revenant Kingdom کاملاً بازی موفقی بوده و انتظارات را برآورده ساخته است. اگر شما نیز طرفدار عناوین نقش‌آفرینی هستید با وب‌سایت خبری تحلیلی گیمفا همراه باشید، تا به بررسی بیشتر این عنوان پرداخته و نقاط قوت و ضعف آن را مرور کنیم، تا اگر علاقه‌مند بودید بازی را تهیه کرده و از آن لذت ببرید. لازم به ذکر است که این نقد برای نسخه پلی استیشن ۴ نوشته شده است و همچنین پاراگراف بعدی داستان بخش اولیه بازی رو لوث خواهد کرد.

در نسخه قبلی این عنوان یعنی Ni No Kuni: Wrath of The White Witch شاهد تلاش پسربچه‌ای به نام الیور(Oliver) برای آزادسازی روح مادرش، از دست جادوگری خبیث به نام Shader بودیم. خبر خوب برای کسانی که آن نسخه را بازی نکرده‌اند، آن است که داستان Ni No Kuni II : Revenant Kingdom ارتباطی به داستان قبلی نخواهد داشت. فرمانرواییDing Doll Dell که محل اصلی اتفاقات بازی است، همیشه شاهد نبرد دو قبیله گوناگون، یعنی قبیله Grimalkin (گربه مانند) و Mousekin (موش مانند) بوده است. سرزمین Ding Dong Dell توسط سلسله Tildrum اداره می‌شود. وارث پادشاهی پسری است به نام Evan که خود را آماده جانشینی پدرش می‌کند. حادثه‌ای که جرقه اولیه داستان بازی را می‌زند، کودتایی است که توسط مشاور اعظم پادشاه mousinger انجام می‌شود و پس از آن قبیله Mousekin حاکمیت شهر را تماماً از آن خود می‌کند. در این هنگام رئیس‌جمهور کشوری در کره زمین (جایی خارج از دنیای سری Ni No Kuni) که فری میان‌سال بوده و Roland نام دارد کنار Evan ظاهر می‌شود، آن هم در حالی که جوانی خود را باز یافته است. آن‌ها موفق می‌شوند از هرج و مرج ناشی از کودتا فرار کرده و کنار همدیگر برای ایجاد یک فرمانروایی ضامن آزادی و شادی مردم تلاش کنند. در ادامه با پیشروی در بازی به این دو نفر شخصیت‌های دیگری نیز اضافه خواهند شد.

به غیر از خط داستانی اصلی بازی، گیمر می‌تواند آزادانه در جهان بازی گشت‌وگذار کرده، به روستاها و جنگل‌ها و سیاه‌چاله‌ها سر بزند و به اکتشاف بپردازد. پاداش‌هایی که از این مأموریت‌های فرعی به دست می‌آیند، آن قدر خوب و باارزش هستند که گیمر را مدام تشویق به انجامشان کنند. در مجموع چه خط اصلی داستان بازی، چه مأموریت‌های فرعی، نسبت به نسخه قبل عمیق‌تر و جذاب‌تر شده‌اند، اما در مقایسه با سلاطین نقش‌آفرینی جهان‌باز و یا غیر جهانبازی همچون Witcher 3 ، Skyrim ، Dragon Age و The Legend of Zelda : BOTW (که از جهات بسیاری به بازی مورد بررسی شباهت دارد)، نمی‌توان داستان Ni No Kuni II : Revenant Kingdom را شاهکار و درگیرکننده دانست، هر چند که جذابیت‌های خاص خود را خواهد داشت و می‌تواند از به وجود آمدن حس بیهوده بودن در دنیای بزرگ بازی جلو‌گیری کند.

اگر چه نقش‌آفرینی‌های ساخت کشور ژاپن، در کشور ما و اکثر کشورهای دیگر(به غیر از ژاپن) نسبت به عناوین نقش‌آفرینی غربی کمتر طرفدار داشته‌اند و دارند، اما روز به روز به کسانی که این عناوین را دنبال می‌نمایند، افزوده می‌شود. این امر دلایل گوناگونی دارد که می‌توان در فرصتی مناسب به آن‌ها پرداخت، اما شاید مهم‌ترین آن‌ها، نزدیک شدن گیم‌پلی این بازی‌ها به عناوین نقش‌آفرینی غربی و سریع‌تر شدن مبارزات باشد. Ni No Kuni II نیز از این قاعده مستثنا نیست. مبارزات در این عنوان، که می‌توان گیم‌پلی آن را تلفیقی از سبک نقش‌آفرینی غربی و ژاپنی دانست، از نسخه اول آن هم سریع‌تر شده است. گیم‌پلی بازی را می‌توان به دو بخش کلی گشت‌وگذار و مبارت تقسیم کرد. کنکاش در محیط با توجه به محیط‌های جذاب و زیبایی که با وسواس و دقت زیادی طراحی شده‌اند، بسیار لذت‌بخش است. هنگامی که به صفحه نمایش نگاه می‌کنید، فقط رنگ و زیبایی خواهید دید. رنگ‌های با Saturation بالا و روشن و شاد. در نتیجه جست‌وجو در بازی، آرامش‌بخش خواهد بود. پیاده‌روی در جهان باز بازی، با توجه به موسیقی‌های زیبا و شاد آن، خسته‌کننده نخواهد شد و جهان بازی از این منظر بسیار پرمحتوی و چشم‌نواز خلق شده است. در ابتدای مبارزات اغلب شاهد صف‌آرایی دو جناح به سبک و سیاق بازی‌های نقش‌آفرینی ژاپنی کلاسیک خواهیم بود اما وقتی جنگ آغاز می‌گردد، این آرایش خطی به‌هم‌ریخته و جنگ آغاز می‌شود. این ایده ساده حس و حالی حماسی به بازی می‌دهد و مبارزات را جذاب‌تر خواهد کرد. دشمنان به هیچ وجه همانند روبات‌های احمق و بدون فکر نیستند و اغلب به صورت هماهنگ با یکدیگر حمله خواهند کرد. استفاده از شمشیرها و جادوهای مختلف، غلت زدن، جاخالی دادن و ضربات پیاپی به صورت کمبوهای ساده، شاکله گیم‌پلی Ni No Kuni II : Revenant Kingdom را تشکیل خواهند داد. تعداد دشمنان متغیر است، اما بازی‌باز می‌تواند دو همراه را با خود داشته باشد تا در نبرد به او کمک کنند. فرمان دادن گیمر فقط به یکی از این سه شخصیت قابل انجام است، اما می‌توان در حین مبارزات نیز بین آن‌ها Switch کرد. در مبارزات علاوه بر شمشیر و جادوها، می‌توان از Higgledyها نیز استفاده کرد.«ارواح قلب‌ها» که تنها توسط افرادی که از قلبی پاک برخوردارند، قابل رویت هستند. Higgledyها نه تنها در قلب آدم‌ها، بلکه در قلب تمامی موجودات، همانند حیوانات و حتی عناصری چون آب، آتش و باد وجود داشته و می‌توان قدرت آن‌ها را قرض گرفت. Higglediها در مبارزات و همچنین برای رسیدن به جاهایی که به صورت عادی نمی‌توانید به آنجا بروید، شما را یاری می‌کنند.. طراحی این موجودات بسیار بامزه است و پرتعداد بودن آن‌ها، می‌تواند صحنه نبرد را شلوغ‌تر و جذاب‌تر نماید. نبردهای شلوغ به همراه انیمیشن‌های جذاب، انفجارها، آتش، المان‌های جادویی، دشمنانی که در زمین و هوا وجود دارند و رنگ‌های گوناگونی که در صفحه نمایش دیده خواهند شد، همگی می‌توانند گیمر را به وجد آورند. هر از چند گاهی مبارزه با Boss Fightها یا غول‌ها نیز در بازی وجود دارد که طراحی خوبی دارند و به بازی تنوع بیشتری خواهند داد.

در بازی مدیریت فرمانروایی هم وجود خواهد داشت که با نشستن شخصیت اصلی بر تخت پادشاهی فعال خواهد شد. بازی‌باز در این قسمت قادر خواهد بود، از پول و آیتم‌هایی که جمع‌آوری کرده، در راستای ارتقای ساختمان‌های فرما‌نروایی خود استفاده نماید. برای مثال می‌تواند خزانه‌ بزرگ‌تری داشته باشد، تا امکان ذخیره پول و منابع بیشتری فراهم گردد. ساختن بناهای زیبا و باشکوه باعث خواهد شد تا فرمانروایی نفوذ بیشتری پیدا کرده و به نوعی صاحب کلاس و اعتبار بیشتری شود. در واقع با نفوذ بیشتر، می‌توان بناهای بیشتری ساخت و فرمانروایی خود را گسترده‌تر کرد. همچنین می‌توان ساختمان‌های تحقیقاتی بسیاری ساخت که وظیفه تمامی آن‌ها پیشرفت در سلاح‌ها و تجهیزات و ابزارهای جنگی است. بناهای Resource Gather یا جمع‌آوری منابع نیز وظیفه تأمین منابع را بر عهده دارند. تمامی این بناها به نوعی یادآور بازی‌های استراتژیکی مدیریتی هستند و خب سعی شده تا در این بازی نیز از المان‌های آن‌ها استفاده شود. . گیمر برای انجام کارها و ساخت و ساز و … نیاز به نیروی انسانی خواهد داشت که مهم‌ترین راه جذب آن‌ها انجام مأموریت‌های جانبی و سر زدن به روستاها و شهرهای بازی است. وقتی گیمر فرمانروایی را گسترده کرده و از بالا به آن نگاه می‌نماید، لذت خواهد برد، زیرا طراحی این بخش نیز همانند بخش‌های دیگر تماشایی است. اما نباید از این بخش انتظار عمق زیاد همانند یک بازی استراتژیک از نوع مدیریت منابع داشت و خب بازی هم این طور نیست.

گرافیک بازی وضعیت بسیار خوبی دارد. هم از لحاظ بصری و هم از نظر فنی، عنوان Ni No Kuni II : Revenant Kingdom کاملاً قابل قبول است. نرخ فریم، به نسبت محیط وسیع و شلوغ آن پایدار است و کیفیت بافت‌ها، برای یک بازی با جهانی بزرگ قابل قبول است، هر چند تم کارتونی بازی هم باعث خواهد شد نیازی به بافت‌های خیلی باکیفیت نباشد. از نظر بصری در بازی فقط رنگ خواهید دید و زیبایی. جنگل‌ها و شهرها و سیاه‌چاله‌ها و تمام محیط‌های بازی چشم‌نواز هستند.دوربین بازی نسبتاً در زاویه بالایی قرار دارد و بازی‌باز می‌تواند به طور کامل بر میدان نبرد و مناطق بازی احاطه داشته باشد. این نوع زاویه دید و همچنین پستی و بلندی‌ها و توپوگرافی مناسب موجود در این عنوان، حس و حال بودن در فضای باز را به همراه خواهد داشت و دقیقاً همانند آخرین نسخه افسانه زلدا که از این فرمول و شیوه استفاده کرده بود، مناظر چشم‌نواز و زیبایی را پدید خواهد آورد. HUD بازی هم بسیار خوب طراحی شده است. از طرفی به اندازه کافی واضح و بزرگ است تا اطلاعات ساده و مفید به نمایش در بیاید و از طرف دیگر، آن قدر مختصر است که مانع لذت بردن گیمر از مناظر بازی نشود. نقشه بازی هم در هنگام مبارزه ناپدید خواهد شد تا مانع دید و همچنین بر هم خوردن تمرکز بازی‌باز نشود. میزان سلامتی دشمنان هم در بالای سرشان مشخص است که کمک بزرگی برای کشتن دشمنان خواهد بود.

عنوان Ni No Kuni II : Revenant Kingdom از موسیقی‌های شادی بهره می‌برد که وجه مشترک تمامی آن‌ها، تم فانتزی و دل‌نشین بودنشان است. موسیقی‌ها هم در حین و هم خارج از مبارزات خوب ساخته شده‌اند و مکمل گیم‌پلی و گرافیک هنری مفرح بازی‌اند. متأسفانه بعضی اوقات یک قطعه موسیقی که به خودی خود زیبا هم هست، به مدت طولانی تکرار شده و خسته‌کننده خواهد شد. صداگذاری در نسخه انگلیسی بازی، به خصوص برای کاراکترهای اصلی بسیار باکیفیت است. صداهایی یونیک و جذابی که مشابه آن‌ها را کمتر شنیده‌ایم. در واقع ترکیب این نوع صداگذاری و موسیقی و طراحی هنری بازی که از سبک انیمه تبعیت می‌کند، حس و حال دیدن یک انیمه جذاب و دل‌نشین را به عنوان Ni No Kuni II خواهد داد که خودمان به جای شخصیت‌های داستان ایفای نقش خواهیم کرد. نکته منفی در بخش صداگذاری بازی، صدا نداشتن بسیاری از دیالوگ‌های بازی است. در واقع گفت‌وگوهای بسیاری در بازی فقط از طریق Text و به صورت نوشتاری است و شخصیت‌ها چیزی نخواهند گفت و فقط صدایی از خود تولید خواهند کرد یا تک‌کلمه‌ای خواهند گفت که حس کلی آن دیالوگ را برساند. متأسفانه این صداها و تک‌کلمه‌ها هم تنوع زیادی ندارند و خیلی زود تکراری خواهند شد.

به عنوان جمع‌بندی می‌توان گفت Ni No Kuni II : Revenant Kingdom عنوانی است خوش‌ساخت و زیبا و رنگارنگ و شاد. گیم‌پلی بازی هم می‌تواند طرفداران نقش‌آفرینی غربی را راضی کند و هم دوستداران نقش‌آفرینی‌های ژاپنی. اکتشاف و گشت‌وگذار در دنیای جهان‌باز آن، لذت‌بخش است و مفرح. داستان بازی خوب است اما شاهکار نیست. شخصیت‌های دوست‌داشتنی زیادی با طراحی چهره و صداگذاری خوب در بازی وجود دارند که می‌توانند خاطرات خوشی را برای گیمرها رقم بزنند. در مجموع، بازی برای طرفداران سبک نقش‌آفرینی که از جست‌وجو و اکتشاف در دنیایی انیمه گونه و تعامل با شخصیت‌های گوناگون لذت می‌برند، توصیه می‌شود.

منبع متن: gamefa