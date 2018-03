نقد و بررسی Immortal Redneck

"به قلم علیرضا رزمجویی"

مومیایی‌های بی‌نام و نشان

یک نصیحت دوستانه در همه‌ی زمینه‌ها: اگر در کاری به اندازه‌ی کافی مهارت ندارید، آنرا انجام ندهید. اگر نمی‌توانید داستانی درگیرکننده و سرگرم‌کننده روایت کنید، قید آنرا بزنید. اگر قابلیت خلق شخصیت‌هایی پخته و چندلایه را ندارید، تعداد آنها را به حداقل برسانید. و همینطور اگر نمی‌توانید انیمیشن‌هایی روان و متنوع توسعه دهید، نیاز به تعامل شخصیت‌ها با محیط را به صفر برسانید. Immortal Redneck تمام این‌ موارد را بدون شرمساری و با صراحت تمام انجام داده است، تا بتواند ترکیبی بی‌آلایش از یک تیراندازی اول شخص با عناصری Roguelike را ارائه دهد. موفقیت در این کار به بسیاری از عوامل بستگی دارد اما حداقل از همان ابتدا می‌دانیم که تکلیف بازی با خود مشخص است.

Immortal Redneck با یک دست چند هندوانه را برنداشته است! نمی‌خواهد همزمان همه‌ی اقشار گیمر را به خود جذب کند و این نکته‌‌ای بسیار مثبت در همین بدو ورود است. بهانه‌ی داستانی بازی برای توجیه موقعیتی که در آن هستید، ساده است. یک توریست سرخ‌پوست دچار تصادف شده، با بدنی مومیایی شده به هوش می‌آید و خود را در مقابل اهرام عظیم مصر پیدا می‌کند! تمام زحمتی که توسعه دهنده‌ی بازی برای داستان متحمل شده است، تصاویری متحرک در قالب یک کات‌سین اولیه است که همین بهانه‌ی داستانی را توصیف می‌کند و مطمئنا پس از چند ساعت به طور کل آنرا فراموش خواهید کرد! اما نکته‌ی جالب این است که جای خالی آن حس نخواهد شد. در حلقه‌ا‌ی اعتیادآور که به لطف عناصر Roguelike بازی اسیر آن خواهید شد، جایی برای داستانسرایی و حرف اضافه نیست و از همان ابتدا تا آخرین باس و هِرَم، انگیزه‌ی کافی برای ادامه دادن وجود دارد.

از ابتدا هدف مشخص است. وارد هرم باستانیِ موردنظر شوید، دشمنان را در اتاق‌های چالش‌برانگیز و تودرتو قلع و قمع کنید، راه خود را به قله‌ی هرم هموار کرده و با مرگی عموما غیرقابل اجتناب به پله‌ی اول بازگشته و با آیتم‌هایی که بدست آورده‌اید، حالا قدرتمندتر از همیشه و با درکی بهتر از ساختار مراحل، دوباره تلاش کنید. اینگونه عناوین معمولا به ورطه‌ی تکرار می‌افتند زیرا کلیدی‌ترین هدف Roguelikeها نیز تکرار و تکرار تا رسیدن به مهارتی بهتر است اما Immortal Redneck چند ترفند هوشمندانه در خود دارد و به وسیله‌ی آنها تکراری شدن بازی را تا حد ممکن به تعویق می‌اندازد.

راهکارِ واضح برای جلوگیری از تکرار، تنوع است و در یک عنوان تیراندازی اول شخص، همه چیز حول اسلحه‌ها و شلیک می‌چرخد. به لطف خداهایی باستانی که در ابتدای هر راند می‌توانید آنها را برگزیده و در نقش آنها به سراغ دشمنان بروید، ابزار جنگی Immortal Redneck انتخاب‌هایی بسیار متنوع و در برخی مواقع عجیب‌ را برایتان فراهم می‌کند. از شات‌گان و اسنایپر و AK-47 و اسلحه‌های مرسوم گرفته تا دست‌کش‌هایی که گوی‌های آتشین پرتاب می‌کنند، یک شی باستانی که طلسم‌هایی را روانه دشمنان می‌کند و حتی نارنجک‌اندازی که به جای نارنجک، سیب‌زمینی‌های منفجره پرتاب می‌کند! همه‌ی این موارد باعث شده‌اند گیم‌پلی بازی برای ساعت‌ها از تکرار مصون بماند و وجود تعدادی زیادی از آنها منجر به خلق سوپرایز‌هایی در گوشه و کنار اتاقک‌های رندومِ بازی و صندوق‌هایی که در آنها پیدا می‌کنید، شوند.

این در حالی است که هسته‌ی گیم‌پلی و مکانیک‌های تیراندازی و جابه‌جایی بشدت هوشمندانه پیاده سازی شده‌اند و با اینکه برخلاف بازیهای AAA، نمی‌توان از Immortal Redneck انتظارِ شبیه‌سازیِ تیراندازی و جزئیات فراوان را داشت اما سیستم مبارزه‌ی کم‌نقص آن به خوبی نیازهای بازی را برطرف می‌کند و خسته‌کننده نمی‌شود. مخصوصا سیستم جابه‌جایی که پس از چند ساعت با آن انس خواهید گرفت و در یک چشم به هم زدن، با سرعتی بالا و دقتی تیزبینانه، در محیط‌ها مانور خواهید داد. در واقع گیم‌پلی و تیراندازی نه تنها در همان ابتدای کار، متعادل و سرگرم‌کننده به نظر می‌رسد بلکه هر چه در بازی پیش می‌روید، به عینه شاهد پیشرفت در مهارت‌های خود خواهید بود و این می‌تواند بهترین نتیجه برای عنوانی باشد که ایده و رویکرد اصلی آن، "تلاش مجدد" است. بازگشت به بازی زمانی تشویق‌کننده‌تر می‌شود که گرفتار سیستم پیشروی اعتیادآور بازی شوید و هر بار با خرید یک مهارت یا بهبود دادن یکی از عناصر گیم‌پلی، دوباره پیشرفت را در کار خود مشاهده کنید.

عنصر قدرتمند دیگری که لایه‌ی تنوع بزرگتری را بر روی تجربه‌تان اِعمال می‌کند، طومارهایی هستند که از کشتن دشمنان و باز کردن صندوق‌ها بدست خواهید آورند. بدون شک طومارها هیجان‌انگیز‌ترین و در عین حال ریسک‌پذیرترین آیتم بازی هستند که اثری غیرقابل‌انکار را بر روی گیم‌پلی و نحوه‌ی بازی کردن شما می‌گذارند. از طومارهایی که صرفا HP یا Attack شما را افزایش می‌دهد گرفته تا طومارهایی بسیار ارزشمند مانند گلوله‌‌های بی‌نهایت و بالارفتن سرعت حرکت و حتی گزینه‌هایی عجیب مانند تبدیل کردن دشمنان به جوجه‌هایی پرسروصدا‌! این موارد ممکن است خیلی تاثیرگذار به نظر نرسند اما زمانی که با هم ترکیب شوند، به طرز قابل‌توجهی سبک مبارزه و حرکات شما را تغییر می‌دهند. مثلا در اختیار داشتنِ همزمانِ دو طلسم افزایش سرعت و تعداد پرش بیشتر، می‌تواند شما را به قاتلی سریع و دقیق تبدیل کند که مثل برق و باد از کنار دشمن‌ها گذشته و حتی گلوله‌ها را جاخالی دهد. البته توجه داشته باشید طومارها همیشه خیرخواه شما نیستند و بعضا محدودیت‌هایی را بر شما اعمال می‌کنند که در هنگام بازی باید خود را با آنها وفق دهید.

اتاق‌های تصادفی و محیط‌هایی که هر بار تغییرشکل می‌دهند، معمولا پایِ ثابت بازیهای Roguelite هستند و با هر بار پا گذاشتن در میدان نبرد، وظیفه‌ی ارائه‌ی اسکلت‌بندیِ جدیدی را دارند اما محیط‌ها بسیار زودتر از بقیه‌ی عناصر بازی به تکرار آغشته می‌شوند. با اینکه هر هِرَم حال و هوای جدیدی دارد و از رنگ‌بندی تازه‌ای بهره می‌برد اما ساختارِ اتاق‌ها شباهت بسیاری به یکدیگر داشته و به نوعی اِلِمان غافل‌گیری را از بین می‌برند. البته دقت داشته باشید که این تکرار پس از ده‌ها ساعت تجربه، گریبان‌گیر بازی می‌شود و مطمئنا در ساعات ابتدایی این ضعف به چشم نخواهد آمد. علاوه بر این همانطور که گفتیم، تنوع در ابزار جنگی و آیتم‌های بازی و همینطوری معجونی که از ترکیب آنها حاصل می‌شود، به قدری بالا است که حتی می‌تواند برای مدتی طولانی اثر تکرارِ محیط‌ها را نیز خنثی کند. بنابراین در immortal Redneck، تکرار عموما مسئله‌ا‌ی آزاردهنده نخواهد بود، حتی اگر آنرا به عینه مشاهده کنید.

اگر انتظار دارید که در ادامه توصیفی غافل‌گیرکننده از ویژگی‌های سمعی بصری بازی بخوانید، بهتر است خود را امیدوار نکنید زیرا نکته‌ی قابل توجه، چه خوب یا چه بد، در مورد کیفیت بصری، موسیقی و صداگذاری وجود ندارد. از آنجایی که در مورد یک بازی مستقل صحبت می‌کنیم، خبری از جزئیات گرافیکی بالا نیست و حتی از نظر هنری نیز فقط منظره‌هایی در حد نسبتا قابل‌قبول ارائه داده شده است و چیزی وجود ندارد که آنرا تحسین کنیم. همین حقیقت درباره‌ی موسیقی و صداگذاری نیز حاکم است.

اما چیزی که می‌توانست بسیار بهتر به آن پرداخته شود و برخلاف دیگر موارد، در مواقعی می‌تواند آزاردهنده نیز باشد، طراحی دشمنان و حرکات آنها است. اغلب دشمنان در یک جا ساکن هستند و از طریق پرتاب گلوله‌های مختلف شما را هدف قرار می‌دهند و آنهایی که حرکت می‌کنند نیز شما را به تنهایی به چالش نمی‌کشند. در واقع عنوان Immortal Redneck تنها به این دلیل چالش‌برانگیز است که تعدد دشمنان و گلوله‌ها شما را در وضعیت سختی قرار می‌دهند. این به خودیِ خود ضعف محسوب نمی‌شود و بیشتر رویکردی است که بازی برای مبارزه انتخاب کرده است اما اگر دشمن‌‌ها به تنهایی نیز از هویت و حرکاتی متنوع برخوردار بودند، می‌توانستیم با مبارزاتی همیشه دلپذیر روبه‌رو شویم. مشکل بزرگتر شکل و شمایل و طراحی برخی دشمنان است که با محیط و اتمسفر بازی هماهنگ نیستند. مثلا قورباغه‌ها‌ و مارهایی که بصورتی دسته‌جمعی به شما حمله می‌کنند اما نه تنها مبارزه به آنها سرگرم‌کننده نیست بلکه ممکن است فکر کنید مستقیما از یک عنوان دیگر وارد دنیای بازی شده‌اند و به آن تعلق ندارند. خوشبختانه باس‌های بازی از شیوه‌ی مبارزه و حرکاتی جذاب و همینطور طراحی بسیار بهتری برخوردار هستند و با اینکه کم‌تعداد هستند اما نسبت به دشمنان عادی همیشه یک نبرد نسبتا چالش‌برانگیز و رضایت‌بخش‌تر را فراهم خواهند کرد.

در نهایت چیزی که می‌توانست به تجربه‌ی بازی رنگ و لعاب دهد و آنرا به یادماندنی کند، شوخی‌ها و معدود دیالوگ‌های بازی است که متاسفانه بصورتی ناشیانه ارائه شده‌اند و شاید برای اولین بار به آنها لبخند بزنید اما پس از شنیدن و خواندن چند باره‌ی آنها، افسوس خورده و سرتکان خواهید داد.

بازبینی تصویری

"نوآورانه‌ترین دستاورد Immortal Redneck: تبدیل مومیایی‌ها به جوجه!"

"در بازی اتاق‌های چالش نیز وجود دارد که باید بدون زخمی شدن، موانع را برای رسیدن به صندوق پشت سر بگذارید"

"نمونه‌ی جذابی از طومارهای متنوعی که در بازی دریافت خواهید کرد. در این مورد خاص، شاید ندیدن نوار سلامتی خود، بیشتر از چیزی که فکرش را می‌کنید، چالش‌برانگیز باشد!"

"یک باس فایت هیجان‌انگیز و پرتحرک که تمام مهارت شما را به چالش می‌کشد"

"رابط کاربری بازی بشدت مفید و هوشمندانه طراحی شده است. با یک نگاه ساده به هر گوشه‌ی تصویر، تمام اطلاعات موردنیاز و آیتم‌هایی که در اختیار دارید را مرور خواهید کرد"

نکات مثبت:

گان‌پلی و سیستم جابه‌جایی مناسب

تنوع در اسلحه‌ها و آیتم‌ها

حلقه‌ی اعتیادآور گیم‌پلی و سیستم پیشروی رضایت‌بخش

رابط کاربری عالی

نکات منفی:

طراحی برخی دشمنان

شوخی‌های نه چندان جذاب

سخن آخر:

بطور کلی Immortal Redneck به هدف خود رسیده است. شما را به چالش می‌کشد، با گیم‌پلی و گان‌پلی اعتیادآور خود، باعث می‌شود مرتبا به دنیایش برگردید و با سیستم پیشرویِ هوشمندانه‌ی خود، کاری می‌کند از وقت صرف‌شده‌ی خود راضی باشید. به غیر از برخی مشکلات در طراحی دشمنان و شوخی‌های نه چندان جذاب، Immortal Redneck در ارائه یک تجربه‌ی سرگرم‌کننده اما خالی از نوآوری و دستاورد قابل توجه، موفق عمل کرده است.

Verdict:

Immortal Redneck reached what it aimed for. It challenges you, the addictive gameplay and gunplay makes you come back to its world and thanks to its smart progression system you’ll be happy with your time spent. Except some enemy design problems (frogs!) and unfunny jokes, Immortal Redneck succeeds at providing an entertaining experience that doesn’t try to have any innovation and remarkable achievement.

8/10

منبع متن: pardisgame