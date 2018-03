عنوان Sea Of Thieves با پشت‌سر گذاشتن عناوینی نظیر Ni No Kuni 2 و همینطور A Way Out توانست به عنوان پرفروش‌تری بازی هفته گذشته در استرالیا برگزیده شود. این ماه از نظر عرضه بازی‌های جدید، ماه پرباری بود و در آن برخی از موردانتظارترین بازی‌های سال نظیر Ni No Kuni 2: Revenant Kingdom, A […]

این ماه از نظر عرضه بازی‌های جدید، ماه پرباری بود و در آن برخی از موردانتظارترین بازی‌های سال نظیر Ni No Kuni 2: Revenant Kingdom, A Way Out و برخی دیگر از بازی‌ها، به انتشار رسیدند. در این بین یکی از منحصربه‌فردترین بازی‌ها، عنوان Sea of Thieves بود که از چند جهت اهمیت بالایی برای کاربران ایکس‌باکس وان داشت. یکی از این جنبه‌ها این بود که عنوان یادشده، یکی از موردانتظارترین بازی‌های ایکس‌باکس وان بود که امیدهای کاربران این کنسول را برای رقابت با کنسول نسل هشتمی سونی یعنی پلی‌استیشن ۴ همچنان حفظ کند. یکی دیگر از جنبه‌های مهم این بازی، تعامل آن با محیط‌های اجتماعی بود به‌گونه‌ای که بازی‌بازان می‌بایست با دوستان خود به ماجراجویی در دریاها بپردازند و با یکدیگر نبردهای خونین داشته باشند.

به نظر می‌رسد که Sea of Thieves برخلاف نظر منتقدین، مورد استقبال بازی‌بازان قرار گرفته است چرا که عملکرد خوبی در نقاط مختلف جهان داشته است که یکی از این مناطق هم کشور استرالیا است. اخیرا نتایج پرفروش‌ترین بازی‌های هفته استرالیا که از تاریخ نوزدهم تا بیست و پنجم مارس محاسبه شده است، اعلام شده که در آن عناوین جدید بهترین رتبه‌های این فهرست را به خود اختصاص داده‌اند.

اما پس از قرار گیری Sea of Thieves در صدر پرفروش‌ترین بازی‌های هفته گذشته در استرالیا، عنوان Ni No Kuni 2: Revenant Kingdom توانست رتبه دوم را به دست بیاورد و A Way Out هم با قرار گرفتن در رتبه سوم این فهرست پا به پای آن حرکت کرد. شما می‌توانید نقد و بررسی این بازی که توسط همکارانم تهیه شده است را از این آدرس مشاهده بفرمایید.

به نظر می‌رسد که عنوان Sea of Thieves به حدی محبوب بوده که در اکثر نقاط جهان به عنوان پرفروش‌ترین بازی هفته شناخته شده است. البته باید ببینیم که آیا Rare می‌تواند عملکرد خوب این بازی را همینطور نگه دارد و با عرضه به‌روزرسانی‌های مختلف کیفیت آن را حفظ کند یا خیر. تا این جا که به نظر می‌رسد این بازی از برخی از مشکلات تکنیکی رنج می‌برد، اما با این حال این بازی موفق شده است که اکثر بازی‌بازان در سراسر دنیا را از خود راضی نگه دارد.

شما در ادامه می‌توانید لیست پرفروش‌ترین بازی‌های هفته گذشته در استرالیا را مشاهده کنید که در کنار نام هر کدام از این بازی‌ها نام شرکت ناشر آن‌ها هم ذکر شده است. نتایج به دست آمده از این جدول طبق تحقیقات گروه آماری IGEA که تحت نظر NPD در استرالیا فعالیت دارد، به دست آمده است. Sea of Thieves در حال حاضر برای پلتفرم‌های ایکس‌باکس وان و رایانه‌های شخصی در دسترس است. شما می‌توانید با مراجعه به این آدرس نقد و بررسی این بازی را مطالعه کنید.

ده بازی پرفروش هفته گذشته در استرالیا (از نوزدهم تا بیست و پنجم مارس)

Sea Of Thieves – ایکس‌باکس Ni No Kuni II – باندای نامکو A Way Out – الکترونیک آرتس Assassin’s Creed Rogue – یوبیسافت Kirby Star Allies – نینتندو Detective Pikachu – نینتندو Attack On Titan 2 – کوی تکمو Burnout Paradise – الکترونیک آرتس Mario Kart 8 – نینتندو Gran Turismo Sport – پلی‌استیشن

منبع متن: gamefa