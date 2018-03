The Banner Saga Collection توسط Amazon کانادا برای PS4 و Xbox One لیست شد

شعبه کانادا خرده فروشی Amazon عنوان The Banner Saga Collection را برای PlayStation 4 و Xbox One لیست کرد. این مجموعه توسط شرکت 505 Games منتشر می‌شود.

به گزارش پردیس گیم، متاسفانه توضیحات دقیقی در صفحات فروش The Banner Saga Collection در Amazon کانادا داده نشده اما انتظار می‌رود که این محصول قسمت اول و دوم سری The Banner Saga که هم اکنون به شکل دیجیتالی برای PlayStation 4 و Xbox One در دسترس می‌باشند و همچنین عنوان آینده The Banner Saga 3 که برای Switch ،PC و Mac نیز تایید شده را شامل شود.

قسمت اول و دوم The Banner Saga هم اکنون برای PC ،PS4، XBox One ،Android ،iOS ،OS X و Nintendo Switch در دسترس قرار دارند و نسخه سوم این سری بازی برای عرضه در سال 2018 برنامه‌ریزی شده است.

منبع متن: pardisgame