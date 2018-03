به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از pushsquare، عنوان مستقل و روایت محور The First Tree به زودی پا به دنیای PlayStation خواهد گذاشت و باید گفت که این ماجرای جذاب، داستان دو موجود متصل بهم را روایت می‌کند که اولی روایتگر جستجو روباهیست به دنبال فرزند گم شده خود و دیگری وصال دوباره پدر و پسری در شهر آلاسکا بعد از مدتی طولانی که رابطه بینشان تیره و تار شده بود.

گفتنی است که مدت زمان لازم برای تجربه این عنوان تنها 90 دقیقه است که این خود نشان‌ دهنده تمرکز بازی بر روی المان داستان سرایی می‌باشد، اما این بدین معنا نیست که بازی از لحاظ گیم‌پلی دچار ضعف باشد و همواره بازیکنان در دنیای The First Tree با پاز‌ل‌های ریز و کوچک مواجه خواهند شد. قابل ذکر است که DO Games وظیفه پورت نسخه PS4 بازی را بر عهده گرفته است و این عنوان به زودی در دسترس دوستدارانش قرار خواهد گرفت.

در ادامه، شما را به دیدن تریلر عنوان The First Tree دعوت می‌کنیم و خوشحال می‌شویم که دیدگاه خود را با ما به اشتراک بگذارید.

منبع متن: pardisgame