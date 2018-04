قدم به میدان نبرد | نقد و بررسی بازی PUBG Mobile

بالاخره نسخه نهایی و رسمی بازی محبوب (PlayerUnknown’s Battlegrounds (PUBG هم برای موبایل عرضه شد. این بازی که ارائه‌دهنده یک سبک جدید از بازی‌های آنلاین است پس گذراندن نسخه آزمایشی خود بر روی موبایل، سرانجام عنوان نهایی آن برای اندروید و آی‌او‌اس به صورت رایگان منتشر شد. در ادامه با نقد و بررسی بازی PUBG […]

بالاخره نسخه نهایی و رسمی بازی محبوب (PlayerUnknown’s Battlegrounds (PUBG هم برای موبایل عرضه شد. این بازی که ارائه‌دهنده یک سبک جدید از بازی‌های آنلاین است پس گذراندن نسخه آزمایشی خود بر روی موبایل، سرانجام عنوان نهایی آن برای اندروید و آی‌او‌اس به صورت رایگان منتشر شد. در ادامه با نقد و بررسی بازی PUBG Mobile همراه ما باشید.

پیش‌تر در نقد و بررسی بازی مشابه Rules of Survival به معرفی سبک بتل‌رویال پرداختیم. بعد از عرضه بازی PUBG برای رایانه‌های شخصی، بسیاری از توسعه‌دهندگان بازی بر روی موبایل، تصمیم گرفتند که عناوین مشابهی را ساخته و روانه بازار کنند. بازی بعضی از آنها همانند بازی نام‌برده شده، تا حدودی توانست موفق ظاهر شده و مخاطبین زیادی را جذب خود کند. با اینکه همچنان تعداد مخاطبین بازی PUBG و Rules of Survival بر روی موبایل برابر است اما مطمئنا به‌زودی علاقه‌مندان این سبک از بازی به جمع بازی‌بازان، عنوان مرجع PUBG اضافه خواهند شد. در این مقاله در قسمت‌هایی که لازم باشد، مقایسه‌ایی میان دو بازی نام‌برده شده خواهیم داشت تا با شباهت‌ و تفاوت‌های آنها آشنا شویم. ساخت بازی‌، مشابه نسخه اصلی سایر پلتفرم‌ها و با همان محتوا بر روی موبایل چندان مرسوم نیست و این رویه تنها به انتشار چند بازی ورزشی خلاصه می‌شود. همچنین بسیاری از شرکت‌های بازی‌سازی مطرح تنها برای معرفی و داغ‌تر کردن فضای تبلیغاتی دست به انتشار نسخه‌های فرعی از عنوان اصلی خود بر روی موبایل می‌زنند. حال پس از اینکه بازی رقیب PUBG یعنی Fortnite با توجه به مولتی‌پلتفرم بودن توانست طرفداران بسیاری را جذب کرده و همچنین نسخه اصلی خود را برای iOS (به صورت محدود) منتشر کند، استودیو Bluehole (سازنده بازی PUBG) برای رقابت به فکر چاره افتاد و سپس بی‌ سر‌و‌صدا با همکاری توسعه دهنده Tencent Games، نسخه رسمی PUBG را برای اندروید منتشر کرد. البته در ابتدا تنها بازی بر روی پلی‌استور چین و کانادا منتشر شد اما پس از تست نسخه آزمایشی، نسخه نهایی آن همزمان برای اندروید و آی‌او‌اس منتشر شد. با این حرکت PUBG توانست بر روی موبایل از Fortnite جلو بزند و زودتر از آن مخاطبین این سبک را جذب خود کند. عرضه نسخه اصلی بازی PUBG برای موبایل، یک خبر بسیار خوب است و می‌تواند نشان از با اهمیت‌تر شدن این پلفترم بیش از هر زمان دیگری باشد. همانطور که اشاره شد، پیش‌تر تنها بازی‌های ورزشی الکترونیک‌آرتز و کونامی به صورت منظم برای موبایل عرضه می‌شدند و سایر بازی‌هایی که پتانسیل اجرا بر روی سیستم‌عامل‌های موبایلی را داشتند، با (حتی) سال‌ها تاخیر منتشر می‌شدند. به هر حال با انتشار PUBG و افزایش قدرت سخت‌افزار و سیستم‌عامل‌های موبایل، می‌توان امید داشت که به‌زودی شرکت‌های بازی‌سازی، عناوین مطرح خود را هنگام انتشار، به صورت رسمی برای سیستم‌عامل‌های موبایل هم عرضه کنند.

همانطور که اطلاع دارید بازی PUBG فاقد داستان و یا بخش داستانی است و به صورت کامل برای یک تجربه آنلاین جدید طراحی شده است. نسخه‌ای که در ابتدا در کشور چین منتشر شد یک نسخه کاملا پورت شده از روی نسخه رایانه‌های شخصی بود و تقریبا هیچ تفاوتی میان آن با بازی اصلی وجود نداشت اما برای عرضه جهانی، تغییراتی روی آن اعمال شد که بازی را برای موبایل، بهینه‌تر کرد. منوی بازی در نسخه موبایل به صورت کلی تغییر کرده و موارد جدیدی به آن اضافه شده است. درست همانند همه بازی‌های آنلاین در PUBG Mobile هم می‌توانید، گروه تشکیل داده و با یک‌دیگر گفتگو کنید و یا در ماموریت‌های روزانه شرکت‌ کرده و سطح خود را بالا ببرید. همچنین در منوی اصلی می‌توانید تجزیهات‌ خود را هم مشاهده کنید. پس از پیروزی و با بدست آوردن سکه می‌توانید برای شخصیت خود لباس‌ خریده و آن را در ابتدای بازی مجهزتر کنید. همانند نسخه اصلی در این بازی هم می‌توانید به صورت تک‌نفره، دو نفره یا گروهی (چهار نفره) بازی خود را شروع کنید. یکی از دلایلی که در نقد بازی Rules of Survival، آن را یک بتل‌رویال کامل عنوان کردم، این بود که آن بازی تک‌تک المان‌های بازی PUBG را برداشته و آنها را تقویت کرده است. در همین مورد باید گفت که در بازی Rules of Survival می‌توانید علاوه بر این سه حالت، حالت زامبی بازی را هم تجربه کنید. همچنین بازی سلاح‌ و لباس‌های بیشتری نسبت به این نسخه PUBG دارد. البته به این مورد هم باید اشاره کرد که PUBG Mobile به تازگی به صورت رسمی منتشر شده و قطعا در آینده با بروزرسانی‌هایی می‌تواند کامل‌تر شود. برای مثال نسخه اولیه بازی که منتشر شد باگ‌ها و مشکلات فنی زیادی داشت اما در اولین آپدیت تقریبا بیشتر آنها رفع شده و به طور کلی بازی روان‌ و بهینه‌تر اجرا شد.

در PUBG Mobile هم در ابتدا باید شخصیت خود را انتخاب کرده و سپس وارد بازی شوید. با اینکه دست شما برای شخصی‌سازی در ابتدا خیلی باز نیست و Rules of Survival امکانات بیشتری را در اختیار شما قرار می‌دهد، اما حداقل شخصیت‌های ابتدای بازی فیزیک بسیار خوبی داشته و از لحاظ هنری، به‌خوبی طراحی شده‌اند. پس از وارد شدن به بازی باز هم باید یک محیط منتظر جمع شدن همه بازیکنان باشید. در طول هفته گذشته خبرهایی مبنی بر وجود ربات‌ در بازی منتشر شد و با اینکه سازندگان با تا کنون واکنشی نشان نداده‌اند، اما خیلی هم دور از انتظار نیست. در بازی مشابه PUBG هم از همین روش در ابتدای بازی استفاده شد. تقریبا کمی بیشتر از یک‌سوم بازیکنان در هر دست، ربات‌هایی هستند که به‌راحتی می‌توانید آنها را شکست‌ دهید. اجرای این نوع سیستم تنها برای شروع بازی است و در اصل انگیزه‌ای برای شما است که به بازی علاقه‌مندتر شده و بیشتر آن را بازی کنید. پس از پیشروی در بازی و افزایش سطح به مرور این موارد کمتر شده و حتی زمان جمع شدن بازیکنان برای شروع دست به صورت طبیعی بیشتر می‌شود. قصد آموزش بازی را در این مقاله نداریم، اما پس از ورود به بازی، باید به‌سرعت خود را به خانه‌های درون بازی رسانده و از تجزیهاتی که روی زمین قرار دارد، استفاده کنید. یکی از نکات قابل‌توجه این بازی نوشتن افراد حاضر در هواپیما در ابتدای بازی است. در نسخه اصلی بازی PUBG و یا حتی بازی Rules of Survival همچنین امکانی وجود ندارد اما در PUBG Mobile می‌توانید ببینید که در چه نقطه‌هایی از نقشه، بیشتر بازیکنان بیرون پریده‌اند. پس از تجهیز کردن خود، چیزی در حدود ۱۰ دقیقه بازی اصلی آغاز می‌شود. منظور از بازی اصل، زمانی است که نواری دور جزیره کشیده شده و با توجه به تراکم بازیکنان، کوچک‌تر می‌شود. به این وسیله باید خود را پس از تجهیز کردن به‌سرعت به مرکز نقشه (در اصل مرکز قسمتی که بیشتر بازیکنان در آنجا حضور دارند) برسانید.

شاید مهم‌ترین نکته برای افراد این باشد که آیا با این صفحه کوچک موبایل می‌توان به راحتی این بازی را تجربه کرد یا خیر. در بازی Rules of Survival این نکته عنوان شد که صفحه شلوغ است و کمی کار بازی را سخت می‌کند اما این مورد در PUBG Mobile هم وجود دارد ولی سازندگان به‌خوبی آن را با یک حرکت ساده (تا حدودی) رفع کرده‌اند. کلید‌های فرضی در که روی صفحه‌نمایش قرار می‌گیرند، از بازی نام‌برده شده کوچک‌تر بوده و همچنین در گوشه‌های صفحه نمایش قرار دارند. مورد اصلی کوچک‌تر بودن آنها است و این باعث شده وقتی دستتان بر روی صفحه‌نمایش است، باز هم به‌خوبی بتوانید محیط پیرامون را مشاهده کنید. البته برای راحتی بیشتر سازندگان به فکر راهکارهای دیگری هم بوده‌اند. در صورتی که شما ماوس و کیبورد خود را به موبایل متصل کنید، می‌توانید آن را به‌راحتی یک رایانه‌شخصی تجربه کنید. همچنین بازی از DualShock 4 پشتیبانی می‌کند اما عملا نمی‌توانید از آن استفاده کنید. بازی تنها دسته را تشخیص داده و به وسیله آن تنها می‌توانید حرکت کرده و زاویه دوربین را تغییر دهید. اما احتمالا همانند بازی‌های اکشن‌ اول‌شخص گیم‌لافت، این بازی هم به‌زودی از دسته پلی‌استیشن۴ پشتیبانی خواهد کرد. کلید‌های فرضی روی صفحه‌نمایش دقیقا مشابه بازی Rules of Survival هستند اما یک کلید جدید بسیار پرکاربرد برای دویدن خودکار قرار داده شده که بسیار کار شما را در بازی راحت می‌کند. پیش‌تر برای دویدن باید کلید فرضی جهت‌ها را به بالا کشیده تا بر روی دویدن قفل شود، اما با این کلید می‌توانید در هر جهت بدوید. در بازی علاوه‌بر حرکت عادی می‌توانید از وسایل‌نقلیه مانند ماشین و موتور استفاده کنید. همانطور که احتمالا می‌دانید، بازی PUBG بیشتر سعی داد یک بازی واقع‌گرایانه باشد و دقیقا وسایل‌نقلیه‌ای را در اخیار شما قرار می‌دهد، که احتمال دارد در یک میدان نبرد وجود داشته باشد اما برای مثال در Rules of Survival کمی ابزار و وسایل فانتزی در بازی وجود داشته و حتی انواع ماشین‌های روز را هم می‌توانید در جزیره پیدا کنید. نسخه موبایل بازی PUBG دقیقا همان حس و حال یک بازی بتل‌رویال را دارد و می‌تواند جز آن دسته بازی‌هایی باشد که همیشه مشغول تجربه آن هستید. امکان بازی به صورت گروهی یک از ویژگی‌های اصلی بازی‌های آنلاین بوده و طبیعتا در PUBG Mobile هم می‌توانید به اندازه خود جذاب باشد. بازی روان است. بسیار سریع و آسان می‌توان با تمامی قسمت‌های آن آشنا شد و شروع به یاد گرفتن تکنیک‌ها کرد. با اینکه گزارش‌هایی مبنی بر مشکلات پینگ و حتی قطعی سرور بازی وجود دارد اما تا کنون با آن مواجه نشده‌ام. اگر اینترنت پایداری دارید، می‌توانید به‌راحتی این بازی را تجربه کنید. همانطور که گفته شد، کلیدهای فرضی بازی جایگاه خوبی دارند و باعث می‌شود، راحت‌تر به‌تجربه بازی بنشینید. به طور کلی گیم‌پلی بازی نسبت به Rules of Survival بهتر و روان‌تر است اما آن بازی در جزییات بهتر عمل کرده و موارد جانبی بسیاری دارد.

بازی PUBG بر روی موبایل، جز بازی‌های با کیفیت از لحاظ کیفیت تصویر قرار می‌گیرد. تقریبا از لحاظ هنری، نمی‌توان ایرادی به بازی وارد کرد و عناصر درون بازی درست همان‌طور که انتطار می‌رفت در محیط قرار دارند. طراحی‌ها همه قسمت‌های جزیره به‌خوبی انجام شده اما در پستی‌و‌بلند‌ها خیلی با سلیقه عمل نکرده‌اند اما این مسئله تا حدودی به طراحی فنی بازی بر می‌گردد. بازی از لحاظ فنی، خیلی هم بی‌نقص نیست. باز هم باید گفت که انتظار می‌رفت که مشکلاتی در این بخش وجود داشته باشد، اما با انتشار اولین بروزرسانی بسیار از آنها رفع شدند. برای مثال در نسخه ابتدایی وقتی در هواپیما از بالا به جزیره نگاه می‌کردید، تقریبا هیچ‌چیزی را جز رنگ نمی‌دیدید اما در نسخه جدید، بافت‌های جدیدی با آن اضافه شد و یا حتی هنگام فرود با چتر، یک باگ همیشگی در بازی وجود داشت و آن فرو رفتن بازیکن به داخل زمین بود. عناصر درون بازی به‌خصوص تپه‌ها، لبه‌تیز بوده و این یک اشکال فنی در بازی است. خوشبختانه بازی باگ‌هایی مانند فرو رفتن در ساختمان‌ها ندراد اما برعکس آن هنگامی که می‌خواهید پشت یک بوته مخفی شوید، بدن بازیکن به‌گونه‌ای می‌شود که انگار جزیی از یک بوته است! این موارد فنی معمولا با ارائه بروزرسانی رفع می‌شوند و در زمان حال هم خیلی به تجربه بازی شما لطمه نمی‌زنند. با وجود این مشکلات باز باید گفت که PUBG Mobile جز بازی‌های با کیفیت از لحاظ تصویر قرار می‌گیرد و باید این مورد هم اشاره کرد که محیط بازی، بسیار وسیع‌تر از آن است که بتوانید در یک تا حتی پنج دست، تمامی آن را مشاهده کنید. ساخت همچنین محیط‌های گسترده‌ای در موبایل، به هیچ‌وجه مرسوم نیست و یادمان نرود که زمانی به بازی Gangstar Vegas عنوان بزرگ‌ترین نقشه بازی‌های موبایل را داده بودند، درحالی یک‌پنجم نقشه بازی PUBG Mobile هم نیست. یکی دیگر از نقص‌های بازی قفل شدن تنظیمات گرافیکی بر روی Medium است و نمی‌توانید آن را در حال حاضر تغییر دهید. این مورد توسط سازندگان تایید شده و قرار است کیفیت تصویر در نسخه‌های آینده بهبود یابد.

در موسیقی و صداگذاری هم بازی تقریبا کامل است و تجربه بازی با هدفون می‌تواند بسیار لذت‌بخش باشد. نقش صدا در بازی‌های بتل‌رویال بسیار پررنگ است و همه بازیکنان هنگام حرکت صدا پای جذابی برای بازیکنان مقابل دارند. با هدفون به‌خوبی می‌توانید مسیر‌های حرکتی را تشخیص داده و به دنبال صدای حرکت یا تیر بروید. اما یک مورد هم باید اشاره کرد. صدای تیراندازی از دور خیلی جذاب نیست. درواقع خیلی خوب به آن پرداخته نشده است. صدای تیراندازی در همه نقاط یکسان است، یعنی اگر شما چندین متر با مرکز تیراندازی فاصله داشته‌ باشید، درست همان صدایی را می‌شنوید که فاصله‌تان با مرکز، یک دیوار است.

PUBG Mobile یک تجربه جذاب از سبک بتل‌رویال واقع‌گرایانه بر روی موبایل و یک بازی بسیار مهم است. مهم از آن جهت که معمولا سبک‌های خاص بازی‌سازی (مانند بازی‌های دوبعدی) بر روی موبایل تا کنون اجرا شده‌اند و بیشتر شرکت‌ها نسخه‌های فرعی‌ای را از عنوان اصلی خود برای موبایل منتشر می‌کردند. اما عرضه نسخه رسمی PUBG برای سیستم‌عامل‌های اندروید و آی‌او‌اس و اجرای کامل این سبک از بازی بر روی سخت‌افزار موبایل، می‌تواند خبر بسیار خوبی برای این پلتفرم باشد. با توجه به تعداد زیاد کاربران آنلاین موبایل در جهان، شاید به زودی شاهد آن باشیم که بسیاری از بازی‌های مطرح، هنگام عرضه، به‌صورت رسمی برای موبایل هم منتشر شوند. جدا از اهمیت این بازی، PUBG بر روی موبایل برعکس Rules of Survival گیم‌پلی روانی داشته و می‌تواند یک تجربه بسیار خوب بر روی موبایل باشد. همچنین نقشه بازی هم بسیار وسیع است و محیط‌های متنوعی را دارد. با اینکه بازی در بخش فنی ایراداتی دارد اما از لحاظ هنری بسیار زیبا بوده و تمامی عناصر درون بازی، به‌خوبی طراحی شده‌اند. مشکلات فنی در گرافیک بازی احتمالا به زودی رفع خواهند شد اما اگر موردی باشد که بتواند به تجربه بازی در زمان حال آسیب بزند، همین باگ‌های گرافیکی است. در مجموع PlayerUnknown’s Battlegrounds Mobile تجربه بسیار جذابی بر روی موبایل است و مطمئنا به زودی بازیکنان سایر بازی‌های بتل‌رویال را که زودتر بازی خود را برای موبایل عرضه کردند، را جذب خود خواهد کرد. PUBG موبایل یک تجربه بتل‌رویال واقع‌گرایانه استاندارد است.

منبع متن: gamefa