نینتندو Dark Souls Remastered را به PAX East 2018 خواهد آورد

نینتندو سوییچ دومین سال عرضه خود را هم با چند بازی بزرگ دیگر سپری خواهد کرد تا علاقه‌مندان به آن همچنان شاهد درخشش کنسول مورد علاقه خود باشند و آن را در صدر فهرست‌های فروش در نقاط مختلف دنیا ببینند. باز هم نسخه جدیدی از سری Dark Souls اما این بار برای کنسول ترکیبی نینتندو […]

نینتندو سوییچ دومین سال عرضه خود را هم با چند بازی بزرگ دیگر سپری خواهد کرد تا علاقه‌مندان به آن همچنان شاهد درخشش کنسول مورد علاقه خود باشند و آن را در صدر فهرست‌های فروش در نقاط مختلف دنیا ببینند.

باز هم نسخه جدیدی از سری Dark Souls اما این بار برای کنسول ترکیبی نینتندو سوییچ. عنوان Dark Souls Remastered با نسخه سوییچ در کنار ما خواهد بود و کسانی که در رویداد PAX East در هفته آینده حضور داشته باشند، می‌توانند زمانی که نینتندو، نسخه نینتندو سوییچ آن را به روی صحنه می‌آورد، بیشتر با آن آشنا شوند. این رویداد از تاریخ پنجم تا هشتم آوریل جریان خواهد داشت و نینتندو برخی دیگر از بازی‌های خود را هم به این رویداد خواهد آورد تا با اجرای نمایش‌هایی از آن‌ها طرفداران خود را همچنان به این کنسول متعهد نگه دارد.

علاوه بر Dark Souls Remastered، شرکت نینتندو پورت بازی‌هایی نظیر Crash Bandicoot: N.Sane Trilogy و همینطور Wolfenstein II: The New Colossus از شرکت‌های اکتیویژن و بتسدا را هم به این رویداد خواهد آورد. همچنین در کنار آن‌ها SNK Heroines: Tag Team Frenzy از شرکت NIS آمریکا و همینطور Travis Strikes Again: No More Heroes از Suda51 هم در این رویداد حضور خواهند داشت تا نینتندو سوییچ با دست پر به استقبال این مراسم برود.

اما جدای از این‌ها، نینتندو پورت برخی از بازی‌های خود را هم به این رویداد خواهد آورد که از این جمله می‌توان به Donkey Kong Country: Tropical Freeze و Hyrule Warriors: Definitive Edition, و همینطور Sushi Striker: The Way of Sushido اشاره کرد که به فروشگاه مجازی این شرکت یعنی Eshop راه پیدا خواهند کرد. نظر شما در این خصوص چیست؟ شما دوست دارید کدام‌یک از این بازی‌ها را تجربه کنید؟ نظرات خود را با ما به اشتراک بگذارید.

منبع متن: gamefa