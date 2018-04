اگر از طرفداران عنوان مستقل The First Tree هستید و می‌خواهید بدانید که آیا می‌توان این عنوان را روی کنسول ها نیز تجربه کرد، باید بگویم که امروز قرار است خبر خوبی را بشنوید. عنوان The First Tree به زودی برای کنسول ها منتشر می‌شود. آقای David Wehle، توسعه دهنده بازی The First Tree، امروز اعلام کرد که با […]

آقای David Wehle، توسعه دهنده بازی The First Tree، امروز اعلام کرد که با شرکت DO Games قرارداد همکاری امضا کرده تا بتواند این عنوان مستقل را در دسترس بازی‌بازان کنسول های پلی‌استیشن ۴، ایکس‌باکس وان و نینتندو سوییچ قرار دهد. به عبارتی دیگر، بازی The First Tree قرار است به زودی برای کنسول های پلی‌استیشن ۴، ایکس‌باکس وان و نینتندو سوییچ منتشر شود.

برای کسانی که با بازی The First Tree آشنایی چندانی ندارند، باید بگویم که این عنوان دو نوع قصه جدا از یک روباه و یک پسر بچه را تعریف می‌کند؛ روباهی که در طول داستان به دنبال خانواده خود می‌گردد و همچنین پسری که به دنبال پدر خود است. حال، زیبایی داستان بازی این جاست که این دو در هم پیوند می‌خورند. در طول بازی که اتفاقا کوتاه هم هست، روباه قصه ما سرنخ ها و اطلاعاتی را در مورد پدر آن پسر اشاره شده پیدا می‌کند و بیشتر در مورد زندگی او می‌فهمد.

تا کنون و تا زمانی که این مطلب در حال نگارش است، تاریخ انتشاری برای عرضه نسخه های کنسولی بازی The First Tree اعلام نشده است اما با این حال، آقای David Wehle و شرکت ناشر DO Games امیدوار هستند تا بازی در اواخر سال ۲۰۱۸ میلادی در دسترس بازی‌بازان قرار بگیرد. هنوز قیمت دقیق نسخه های کنسولی نیز مشخص نشده اما در هر صورت، نسخه رایانه های شخصی بازی هم‌اکنون ۷٫۹۹ دلار قیمت دارد بنابراین باید منتظر قیمتی در همین اندازه برای نسخه های کنسولی باشیم.

عنوان The First Tree در ابتدا در تاریخ ۱۴ ماه سپتامبر سال ۲۰۱۷ برای پلتفرم رایانه های شخصی منتشر شد و هم‌اکنون برای رایانه های شخصی و مک در دسترس است. نسخه های کنسولی بازی (پلی‌استیشن ۴، ایکس‌باکس وان و نینتندو سوییچ) در اواخر سال ۲۰۱۸ میلادی منتشر خواهند شد.

منبع متن: gamefa