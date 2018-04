لیست عناوین پرفروش ماه فبریه در ژاپن اعلام شد

مجله فامیتسو ۳۰ عنوان پرفروش ماه فبریه را مشخص کرد. در ماه فبریه عناوین زیادی منتشر شدند. مانند بازی Monster Hunter World که موفق شد فروش فوق‌ العاده‌ای بر روی پلی‌استیشن ۴ داشته باشد. حال در جدید‌ترین شماره منتشر شده از مجله فامیتسو، ۳۰ بازی پرفروش این ماه مشخص شدند. در نظر داشته باشید که […]

در ماه فبریه عناوین زیادی منتشر شدند. مانند بازی Monster Hunter World که موفق شد فروش فوق‌ العاده‌ای بر روی پلی‌استیشن ۴ داشته باشد. حال در جدید‌ترین شماره منتشر شده از مجله فامیتسو، ۳۰ بازی پرفروش این ماه مشخص شدند.

در نظر داشته باشید که لیست زیر بر اساس فروش بازی‌ها از تاریخ ۲۹ ژانویه تا ۲۵ فبریه است.

شما می‌توانید لیست عناوین را در پایین مشاهده کنید.

۱٫ [PS4] Monster Hunter World – ۶۳۸,۸۸۱ (۴۷۸,۶۹۱ physical, 160,190 digital)

۲٫ [PS4] Dynasty Warriors 9 – ۱۸۸,۲۳۷ (۱۵۳,۸۹۹ physical, 34,338 digital)

۳٫ [PS4] Sword Art Online: Fatal Bullet – ۱۲۶,۲۱۸ (۱۰۴,۴۰۸ physical, 21,810 digital)

۴٫ [PS4] Dragon Ball FighterZ – ۱۰۲,۶۱۹ (۸۳,۱۶۱ physical, 19,458 digital)

۵٫ [NSW] Splatoon 2 – ۸۶,۴۸۲ (۸۲,۱۳۷ physical, 4,345 digital)

۶٫ [NSW] Mario Kart 8 Deluxe – ۷۱,۷۴۳ (۶۸,۲۷۸ physical, 3,465 digital)

۷٫ [NSW] Zelda: Breath of the Wild – ۶۱,۰۱۹ (۵۷,۸۹۹ physical, 3,120 digital)

۸٫ [NSW] Super Mario Odyssey – ۵۵,۴۵۱ (۵۳,۴۲۶ physical, 2,025 digital)

۹٫ [NSW] Mario + Rabbids Kingdom Battle – ۵۳,۴۰۵ (۵۱,۸۲۷ physical, 1,578 digital)

۱۰٫ [PS4] Girls und Panzer: Dream Tank Match – ۴۷,۳۷۵ (۳۹,۸۲۵ physical, 7,550 digital)

۱۱٫ [PS4] Secret of Mana – ۴۴,۰۱۱ (۳۳,۴۹۰ physical, 10,521 digital)

۱۲٫ [PS4] Metal Gear Survive – ۳۷,۸۹۱ (۲۵,۸۵۸ physical, 12,033 digital)

۱۳٫ [۳DS] Pokemon Ultra Sun/Ultra Moon – ۳۵,۷۲۸ (۳۵,۰۱۲ physical, 716 digital)

۱۴٫ [PS4] Senran Kagura Burst Re:Newal – ۳۱,۹۸۵ (۲۷,۶۸۲ physical, 4,303 digital)

۱۵٫ [NSW] The Elder Scrolls V: Skyrim – ۲۸,۱۹۴ (۲۵,۰۳۴ physical, 3,160 digital)

۱۶٫ [PS4] Shadow of the Colossus – ۲۶,۸۴۸ (۱۸,۲۵۰ physical, 8,598 digital)

۱۷٫ [PSV] Idolish7 Twelve Fantasia! – ۲۳,۹۷۴ (۲۳,۰۹۴ physical, 880 digital)

۱۸٫ [PSV] Secret of Mana – ۲۰,۲۷۹ (۱۷,۴۳۸ physical, 2,841 digital)

۱۹٫ [۳DS] Mario Party: The Top 100 – ۱۹,۷۱۸ (۱۹,۲۹۱ physical, 427 digital)

۲۰٫ [PS4] A Certain Magical Virtual-On – ۱۸,۶۱۰ (۱۶,۳۴۴ physical, 2,266 digital)

۲۱٫ [PS4] Dragon’s Crown Pro – ۱۸,۳۱۴ (۱۳,۴۶۶ physical, 4,848 digital)

۲۲٫ [NSW] 1-2 Switch – ۱۷,۹۴۲ (۱۶,۸۴۸ physical, 1,094 digital)

۲۳٫ [NSW] Dragon Ball Xenoverse 2 – ۱۷,۷۰۰ (۱۷,۰۰۵ physical, 695 digital)

۲۴٫ [NSW] Bayonetta 2 – ۱۷,۳۸۷ (۱۴,۵۰۸ physical, 2,879 digital)

۲۵٫ [NSW] Pokken Tournament DX – ۱۶,۹۹۱ (۱۶,۲۸۵ physical, 706 digital)

۲۶٫ [۳DS] Yo-kai Watch Busters 2 – ۱۵,۹۱۷ (۱۵,۴۳۵ physical, 482 digital)

۲۷٫ [NSW] ARMS – ۱۵,۸۴۰ (۱۵,۰۸۳ physical, 757 digital)

۲۸٫ [۳DS] Pokemon Crystal – ۱۵,۴۶۵ (۸,۶۰۴ physical, 6,861 digital)

۲۹٫ [NSW] Bayonetta Climax Edition – ۱۳,۲۵۰ (۱۳,۲۵۰ physical, N/A digital)

۳۰٫ [PS4] NieR: Automata – ۱۲,۲۶۱ (۳,۵۸۰ physical, 8,681 digital)

منبع متن: gamefa