آیا عنوانی جدید از فرنچایز Donkey Kong در راه است؟

سری Donkey Kong در حال حاضر در وضعیت مطلوبی قرار دارد. استودیوی رترو (Retro Studios) پس از پایان دادن به سه‌گانه‌ی Metroid Prime، در سال ۲۰۱۰ بازی Donkey Kong Country Returns را بر روی کنسول Wii عرضه کرد. این عنوان که موفق شد تا رضایت منتقدین و طرفداران را بدست آورد، برای کنسول دستی ۳DS هم پورت شد. سپس در سال ۲۰۱۴ نسخه دوم این سری با نام Donkey Kong Country: Tropical Freeze برای کنسول WiiU منتشر شد. متاسفانه به دلیل فروش ضعیف این کنسول بسیاری از افراد موفق به تجربه آن نشدند. به همین دلیل نینتندو قرار است این بازی را برای کنسول محبوب سوییچ دوباره عرضه کند.

حال پستی که توسط شعبه ایتالیایی نینتندو منتشر شده، از احتمال وجود نسخه‌ای دیگر خبر می‌دهد. در این پست که حالا حذف شده است، عبارت “there is no two without three” به همراه تصویری از Donkey Kong قرار داشت. این جمله به این معنی است که اگر اتفاقی دو بار رخ داده باشد احتمال دارد برای بار سوم هم اتفاق بیافتد. نینتندو توضیحی در این مورد نداده است و ظاهراً برای اطلاعات بیشتر باید تا رویداد E3 منتظر بمانیم.

منبع متن: gamefa