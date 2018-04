خیلی نزدیک تر از آن چه فکر می کردیم | تاریخ انتشار The Last of Us Part 2 اعلام شد

بله… حتما شما نیز تعجب کرده اید. بنده نیز همین حس را دارم و باور نمی کنم که این قدر بی سر و صدا و بدون هیچ مراسم خاص و هیچ نمایشی سونی ناگهان تاریخ انتشار بزرگترین بازی خود در نسل هشتم یعنی نسخه دوم شاهکار ناتی داگ، The Last of Us را اعلام کرده باشد و […]

بله… حتما شما نیز تعجب کرده اید. بنده نیز همین حس را دارم و باور نمی کنم که این قدر بی سر و صدا و بدون هیچ مراسم خاص و هیچ نمایشی سونی ناگهان تاریخ انتشار بزرگترین بازی خود در نسل هشتم یعنی نسخه دوم شاهکار ناتی داگ، The Last of Us را اعلام کرده باشد و متوجه شویم که این بازی در سالگرد تاریخی انتشار بازی اول The Last of Us قرار است منتشر گردد.

دقایقی قبل و طی اعلام رسمی شرکت سونی مشخص گردید که عنوان زیبا و مورد انتظار The Last of Us Part 2، در تاریخ ۱۴ ژوئن سال ۲۰۱۸ دقیقا در سالگرد انتشار نسخه اول بازی که یکی از برترین عناوین تاریخ شناخته می شود، انحصارا برای پلی استیشن ۴ منتشر خواهد شد تا در فاصله ای حدودا ۵ ماهه از عنوان God of War، طرفداران و دارندگان پلی استیشن، یک بازی فوق العاده مورد انتظار و یک شاهکار دیگر را نیز تجربه نمایند تا سال ۲۰۱۸ برای آن ها تبدیل به یکی از بهترین سال های صنعت بازی شود.

درست است که این اتفاق بسیار غیر منتظره و دور از ذهن بود اما خب نمی توان از این موضوع هم گذشت که انصافا سورپرایز بزرگی بود و سونی همه ما را با این کار غافلگیر نمود. جالب است عنوانی که بسیاری از ما گمان می کردیم شاید به سال ۲۰۱۸ نرسد، حالا قرار است تا در همین سال در دسترس علاقمندان قرار گیرد. قطعا تا ساعاتی دیگر کلی اطلاعات بزرگ و کوچک از این بازی در وبسایت های معتبر دنیا پخش خواهند شد و این اعلام غیر منتظره سونی تبدیل به بحث داغ محافل گیمینگ دنیا خواهد گردید. گیمفا به صورت لحظه ای و به مانند همیشه تمام جزییات و اطلاعات مختلفی را که در حاشیه اعلام زمان انتشار The Last of Us Part 2 منتشر خواهند گردید را در اختیار شما علاقمندان قرار خواهد داد.

منبع متن: gamefa