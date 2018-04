شروع رویایی Far Cry 5 در بازار بریتانیا

عرضه Far Cry 5 در هفته گذشته، با ثبت رکوردهای جدیدی همراه شده است. به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از VG247، ساعاتی قبل جدول فروش هفتگی بازی‌ها در بازار بریتانیا منتشر شد و براین اساس، جدیدترین بازی اکشن شرکت Ubisoft تحت عنوان Far Cry 5 موفق شد علاوه بر صدرنشینی، دو رکورد فوق‌العاده را هم ثبت کند.

رکورد اول، تبدیل شدن بازی Far Cry 5 به پرفروش‌ترین بازی در تاریخ سری بازی Far Cry طی هفته اول عرضه و رکورد دوم غلبه بر تمامی بازی‌های عرضه شده در سال 2018 در زمینه فروشِ هنگامِ عرضه است. به نظر می‌رسد که Far Cry 5 به یک موفقیت بزرگ تجاری برای Ubisoft تبدیل شده است. نکته جالب این است که 60% از فروش بازی بر روی کنسول PS4 بوده است.

اما اگر نگاهی به رتبه‌های بعدی بیاندازیم، بازی FIFA 18 در رده دوم قرار گرفته و صدرنشین هفته گذشته یعنی بازی Sea of Thieves نیز در رده سوم قرار گرفته است. از شما دعوت می‌کنیم با 10 بازی پرفروش بریتانیا در هفته گذشته آشنا شوید:

1- Far Cry 5

2- FIFA 18

3- Sea of Thieves

4- Mario Kart 8: Deluxe

5- PlayerUnknown’s Battlegrounds

6- Call of Duty: WW2

7- A Way Out

8- Assassin’s Creed Origins

9- Forza Motorsport 7

10- Grand Theft Auto 5

منبع متن: pardisgame