جدول فروش هفتگی بریتانیا|Far Cry 5 پادشاه جدید بریتانیا

ماه مارس نیز به اتمام رسید و جدول فروش بریتانیا نیز صدرنشن تازه ای یافته است. عنوان جدید شرکت یوبی سافت یعنی Far Cry 5 به تازگی عرضه شده است و در مدت کوتاهی توانسته به موفقیت بزرگی دست یابد؛ این شما و این پادشاه جدید بریتانیا.

شرکت یوبی سافت در هفته جاری عنوان محبوب و مورد انتظار خود یعنی Far Cry 5 را برای کنسول‌های نسل هشتم و پلتفرم رایانه‌های شخصی عرضه کرد. علاوه بر این که این عنوان تنها با گذشت سه روز پس از انتشار آن توانسته رکورد فروش را در استیم جابجا کرده و از مرز ۳۴۰ هزار نسخه عبور کند، جایگاه پرفروش ترین بازی ویدیویی کشور انگلستان در هفته پایانی ماه مارس را نیز از آن خود کرده است. جالب است بدانید Far Cry 5 در مقایسه با سایر نسخه‌های این فرانچایز بیشترین میزان فروش را در هفته اول انتشار خود تجربه می کند. حال باید دید که آیا موفقیت‌های این عنوان در هفته های آتی نیز ادامه خواهد داشت یا خیر.

عنوان FIFA 18 با سه پله صعود نسبت به هفته گذشته، بار دیگر به جایگاه دوم بازگشته است و به مانند گذشته همچنان یکی از تعقیب کننده‌های جدی جدول فروش بریتانیا به حساب می آید. در جایگاه سوم عنوان جدید و انحصاری شرکت مایکروسافت یعنی Sea of thieves را مشاهده می کنیم. در حالی که انتظار داشتیم فروش خوب و صدرنشینی این عنوان در هفته اول انتشار آن همچنان ادامه پیدا کند اما Sea of thieves در پایان ماه مارس دو پله سقوط کرده و در جایگاه سوم قرار گرفته است.

در ادامه جدول نیز شاهد صعود چند پله ای عنوان Mario Kart 8 Deluxe هستیم که در هفته گذشته رتبه نهم را کسب کرده بود. به علاوه عنوان جدید شرکت الکترونیک آرتس یعنی A Way Out نیز با سقوط چند پله‌ای مواجه شده و نتوانسته جایگاهی بهتر از رتبه هفتم را کسب کند. حضور چند عنوان انحصاری اکس باکس وان و بازگشت عناوینی چون Call of Duty: WWII و Assassin’s Creed Origins از دیگر نکات حایز اهمیت جدول فروش بریتانیا هستند. عنوان Grand Theft Auto V نیز علی رغم انتشار عناوین جدید، همچنان به فروش خوب خود ادامه داده و به مانند هفته‌های گذشته جایگاه خود را در میان ۱۰ عنوان پرفروش بریتانیا حفظ کرده است.

ده عنوان پرفروش انگلستان (منتهی به۳۱ مارس ۲۰۱۸) به شرح زیر می باشند:

Far Cry 5 FIFA 18 Sea of Thieves Mario Kart 8 Deluxe PlayerUnknown’s Battlegrounds Call of Duty: WWII A Way Out Assassin’s Creed Origins Forza Motorsport 7 Grand Theft Auto V

