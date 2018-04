مجله فامیتسو جدید‌ترین لیست عناوین مورد انتظار هفتگی خود را منتشر کرد. با ما همراه باشید تا مروری بر این عناوین داشته باشیم. در لیست این هفته‌، بازی Final Fantasy VII Remake با اقتدار در جایگاه اول قرار داشته و هنوز هم مورد انتظارترین عنوان از دید خوانندگان این مجله محسوب می‌شود. بعد از […]

مجله فامیتسو جدید‌ترین لیست عناوین مورد انتظار هفتگی خود را منتشر کرد. با ما همراه باشید تا مروری بر این عناوین داشته باشیم.

در لیست این هفته‌، بازی Final Fantasy VII Remake با اقتدار در جایگاه اول قرار داشته و هنوز هم مورد انتظارترین عنوان از دید خوانندگان این مجله محسوب می‌شود. بعد از آن، بازی Kingdom Hearts III قرار دارد که مانند Final Fantasy VII Remake توانسته جایگاه قبلی خود را حفظ کند. در این هفته شاهد حضور دو عنوان جدید Persona Q2 و Bayonetta 3 هستیم که به ترتیب در جایگاه سوم و پنجم قرار گرفته‌اند. همچنین دیگر تازه وارد این لیست یعنی بازی Super Smash Bros برای نینتندو سوییچ، کار خود را از رتبه بیست و یکم آغاز کرده است.

شما می‌توانید ۳۰ عنوان مورد انتظار مجله فامیتسو را در پایین مشاهده کنید. این رأی‌گیری از تاریخ پانزدهم تا بیستم مارس انجام شده است.

۱٫ [PS4] Final Fantasy VII Remake – ۶۷۳ votes

۲٫ [PS4] Kingdom Hearts III – ۵۰۶ votes

۳٫ [۳DS] Persona Q2 – ۳۰۵ votes

۴٫ [PSV] Romancing SaGa 3 – ۲۶۵ votes

۵٫ [NSW] Bayonetta 3 – ۲۵۸ votes

۶٫ [PS4] Code Vein – ۲۳۵ votes

۷٫ [PS4] Dragon Quest Builders 2 – ۲۰۱ votes

۸٫ [PS4] Catherine: Full Body – ۱۹۹ votes

۹٫ [NSW] Shin Megami Tensei V – ۱۷۹ votes

۱۰٫ [PS4] Zanki Zero – ۱۷۸ votes

۱۱٫ [PS4] Ace Combat 7 – ۱۷۶ votes

۱۲٫ [NSW] Octopath Traveler – ۱۷۳ votes

۱۳٫ [PS4] Jikkyou Powerful Pro Baseball 2018 – ۱۷۱ votes

۱۴٫ [PS4] Death end re;Quest – ۱۶۴ votes

۱۵٫ [PS4] Disaster Report 4 Plus: Summer Memories – ۱۴۶ votes

۱۶٫ [PS4] Metal Max Xeno – ۱۴۰ votes

۱۷٫ [NSW] Fire Emblem – ۱۳۳ votes

۱۸٫ [NSW] Dragon Quest XI – ۱۲۱ votes

۱۹٫ [PS4] The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel IV: The End of Saga – ۱۱۸ votes

۲۰٫ [PS4] New Gundam Breaker – ۱۰۶ votes

۲۱٫ [NSW] Super Smash Bros. – ۱۰۴ votes

۲۲٫ [PSP] Ushiro – ۹۹ votes

۲۳٫ [PS4] Persona 5: Dancing Star Night – ۹۷ votes

۲۴٫ [PS4] Mega Man 11 – ۹۰ votes

۲۵٫ [PS4] Soulcalibur VI – ۸۹ votes

۲۶٫ [PS4] Liar Princess and the Blind Prince – ۸۸ votes

۲۷٫ [PS4] Red Dead Redemption 2 – ۸۶ votes

۲۸٫ [PSV] Metal Max Xeno – ۷۴ votes

۲۹٫ [NSW] Dragon Quest Builders 2 – ۶۷ votes

۳۰٫ [PSV] Jikkyou Powerful Pro Baseball 2018 – ۶۴ votes

