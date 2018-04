گرچه بازی The Banner Saga 3، عنوان نقش‌آفرینی استودیوی استویک گیمز (Stoic Games)، در فصل تابستان سال جاری بر روی کنسول‌ها و رایانه‌های شخصی در دسترس قرار خواهد گرفت اما به نظر می‌رسد که نسخه‌های قبلی این سری بازی نیز مجدداً و به شکلی دیگر وارد بازار خواهند شد. بر اساس گزارش‌های به دست آمده […]

گرچه بازی The Banner Saga 3، عنوان نقش‌آفرینی استودیوی استویک گیمز (Stoic Games)، در فصل تابستان سال جاری بر روی کنسول‌ها و رایانه‌های شخصی در دسترس قرار خواهد گرفت اما به نظر می‌رسد که نسخه‌های قبلی این سری بازی نیز مجدداً و به شکلی دیگر وارد بازار خواهند شد.

بر اساس گزارش‌های به دست آمده اخیر، به تازگی واحد کانادای خرده‌فروشی آمازون (Amazon) مجموعه The Banner Saga Collection را برای کنسول‌های پلی‌استیشن ۴ و ایکس‌باکس وان لیست کرده و در وب‌سایت خود قرار داده است. تاریخ عرضه این بازی روز سه شنبه ۹ مرداد ماه (۳۱ جولای ۲۰۱۸ میلادی) عنوان شده است و احتمالاً شرکت ۵۰۵ گیمز (۵۰۵ Games) نشر و توزیع آن را بر عهده خواهد داشت.

متاسفانه واحد کانادای آمازون جزئیاتی از این مجموعه منتشر نکرده است و تنها می‌دانیم که سه بازی The Banner Saga، The Banner Saga 2 و The Banner Saga 3 بخشی از این بسته خواهند بود که با قیمت ۴۲ دلار در دسترس قرار خواهد داشت. بر خلاف اطلاعات موجود درباره نسخه پلی‌استیشن ۴ این مجموعه، گفته می‌شود که نسخه ایکس‌باکس وان بازی The Banner Saga Collection بهبودهای فراوانی از نظر جلوه‌های بصری خواهد داشت.

لازم به ذکر است که در طی چند روز گذشته رسماً اعلام شد که بازی The Banner Saga 3 بر روی کنسول نینتندو سوییچ هم عرضه و منتشر خواهد شد که البته دو نسخه نخست آن هم برای این کنسول هیبریدی در دسترس قرار خواهند گرفت. بنابراین انتظار داریم که استودیوی استویک گیمز چنین رویه‌ای را برای نسخه کنسل‌های نسل هشتمی این مجموعه یعنی پلی‌استیشن ۴ و ایکس‌باکس وان هم در نظر گیرد و آن را اجرایی سازد.

The Banner Saga سه‌گانه‌ای از عناوین نقش‌آفرینی در سبک استراتژی و مبارزات مبتنی بر نوبت است که المان‌ها و عناصر آن از دوران وایکینگ‌ها الهام گرفته شده است.

قسمت سوم این مجموعه که در حال حاضر در دست ساخت و توسعه قرار دارد، جهت جمع‌آوری هزینه ساختش بر روی سرویس کیک‌استارتر (Kickstarter) قرار گرفت و با استقبال بالای حامیان مالی این سرویس روبرو شد و توانست وارد مرحله ساخت گردد.

منبع متن: gamefa