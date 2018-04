میزان فروش عنوان Far Cry 5 در استیم به نیم میلیون نسخه رسید

به نظر می رسد فروش موفق عنوان Far Cry 5 همچنان ادامه داشته و اخبار منتشر شده از این موضوع خبر می‌دهند که میزان فروش عنوان جدید شرکت یوبی سافت در شبکه استیم به نیم میلیون نسخه رسیده است. عنوان Far Cry 5 به تازگی عرضه شده و در همین مدت کوتاه بسیار غیر منتظره عمل کرده […]

عنوان Far Cry 5 به تازگی عرضه شده و در همین مدت کوتاه بسیار غیر منتظره عمل کرده است. اگرچه برای ارزیابی میزان فروش این عنوان باید منتظر انتشار جزییات بیشتری از سوی یوبی‌سافت و جداول فروش بریتانیا یا آمریکا باشیم اما حداقل می‌توان گفت Far Cry 5 بر روی استیم فروش فوق العاده ای داشته است. این عنوان سه روز پس از عرضه با فروش ۳۴۰ هزار نسخه ای در استیم، کار خود را با قدرت آغاز کرده و حال اخبار منتشر شده از این موضوع خبر می‌دهند که میزان فروش Far Cry 5 در استیم به نیم میلیون نسخه(۵۰۰ هزار نسخه) رسیده است.

بر همین اساس، Far Cry 5 در مقایسه با سایر نسخه‌های این فرانچایز سریع ترین میزان فروش را در هفته اول انتشار خود تجربه می‌کند. نکته جالب توجه این جا است که آمار اعلام شده فقط مربوط به نسخه استیم بازی می‌باشد و میزان فروش Far Cry 5 در یوپلی، کنسول‌های پلی‌استیشن ۴ و اکس باکس وان نیز محاسبه نشده است. با محاسبه فروش عنوان Far Cry 5 بر روی سایر پلتفرم ها و انتشار آمار و جزییات مربوط به آن، می‌توان پیش بینی کرد که عنوان جدید شرکت یوبی سافت در مجموع فروش فوق العاده ای را تجربه کند.

عنوان Far Cry 5 هم اکنون برای کنسول‌های پلی‌استیشن ۴، اکس باکس وان و پلتفرم رایانه‌های شخصی در دسترس است.

