تماشا کنید: اجرای The Last of Us و Red Dead Redemption بر روی PC

به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از DSO Gaming، تیم سازنده بهترین شبیه‌ساز کنسول PS3 بر روی PC که با نام RPCS3 شناخته می‌شود، اخیرا تریلرهای جدیدی از اجرای دو بازی The Last of Us و Red Dead Redemption بر روی PC را منتشر کرده است.

در این نمایش‌ها، شاهد اجرای نسبتا مناسب و قابل قبول بازی Red Dead Redemption هستیم اما قطعا تا زمان رسیدن به کیفیت استاندارد، باید تلاش بیشتری انجام شود. اما اوضاع برای The Last of Us کاملا متفاوت است، بازی در شرایط وحشتناک و غیرقابل تجربه‌ای بر روی این شبیه‌ساز قرار دارد اما فراموش نکنیم که این اولین تریلر منتشر شده از تلاش این گروه برای شبیه‌سازی The Last of Us روی PC است؛ قطعا در آینده با آپدیت‌های بیشتر کیفیت اجرایی بازی به حد مناسبی خواهد رسید.

از آنجایی که Naughty Dog و Rockstar قصد انتشار این دو بازی بر روی PC را ندارند، این دو پروژه می‌تواند در نهایت منجر به این فرصت شود تا دارندگان PC نیز شانس تجربه دو مورد از برترین بازی‌های یک دهه گذشته را بدست بیاورند.

در انتها از شما دعوت می‌کنیم ویدئوهای مربوط به اجرای Red Dead Redemption و The Last of Us بر روی PC را تماشا کنید:

منبع متن: pardisgame