جزئیات لو رفته‌ی بازی Dark Souls Remastered نشان می‌دهد که میزان تغییرات بازی بسیار بیش از آن چیزی است که تصور می‌کردیم. به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از powerup-gaming، اخیرا اطلاعاتی از تغییرات بازی در مقایسه با نسخه اصلی در یکی از پایگاه‌های خبری منتشر شده است که بلافاصله از آن سایت حذف شد اما کاربران موفق شدند اطلاعات آنرا ذخیره کنند.

براین اساس ما در نسخه ریمستر بازی Dark Souls شاهد این تغییرات خواهیم بود:

در نسخه اصلی، Soul‌های جمع‌اوری شده از محیط را تنها بصورت تکی می‌توانستیم استفاده کنیم و این موضوع سرعت کار در Inventory را بسیار کاهش می‌داد. اما در این نسخه بازیکنان قادر خواهند بود تا چند Soul را به شکل همزمان استفاده کنند.

بازی به جای 4 نفر، 6 نفر را در بخش Co-op پشتیبانی خواهد کرد.

رزولوشن بافت‌های محیطی بشدت ارتقا پیدا کرده است و بازی به زیبایی هر چه تمام‌تر با رزولوشن 4K بر روی PS4 Pro و Xbox One X منتشر می‌شود.

بازی به طور روان و 60 فریم اجرا می‌شود و حتی در منطقه Blighttown نیز آن مشکل ریشه‌دار و قدیمی افت فریم را دیگر ندارد.

سیستم نورپردازی حجمی به طور کامل در بازی پیاده شده است و در دو منطقه New Londo Ruins و Darkroot Garden این سیستم جدید بهترین خودنمایی را می‌کند.

بازی به شما امکان شخصی‌سازی دکمه‌های بازی را می‌دهد تا بتوانید آنرا به شکل دکمه‌های دومین و سومین نسخه از Dark Souls در بیاورید.

با وجود بهبود کنترل، بازی تنها از چهار جهت اصلی برای چرخش در حین مبارزه پشتیبانی می‌کند و حالت دایره‌ای و ازاد نسخه‌های دوم و سوم را ندارد.

Dark Souls Remastered علاوه بر Nintendo Switch، برای پلتفرم‌های PC ،Xbox One و PS4 هم در 25 مه (4 خرداد) منتشر می‌شود. تمام این نسخه‌ها دارای بسته الحاقی Artorias of the Abyss

منبع متن: pardisgame