به گزارش پردیس گیم، وب سایت سازمان رده بندی سنی بازی‌های کشور بریتانیا یعنی ESRB به تازگی عنوان مورد انتظار استدیوی Dontnod Entertainment یعنی Vampyr را که توسط Focus Home Interactive منتشر می‌شود از لحاظ محتوای سنی مورد بررسی قرار داده و اعلام کرده که این عنوان شامل خشونت شدید، محتوای جنسی، زبان و حرف‌های نامناسب و استفاده از موارد مخدر می‌شود و به آن درجه‌ی سنی M را که یعنی مخصوص بزرگسالان است، داد. در وب سایت ESRB آمده است:

"این عنوان، یک بازی سوم شحص می‌باشد که در آن بازیکنان نقش یک جراح به نام جاناتان رید را بر عهده می‌گیرند که در شهر لندن زندگی می‌کند و همچنین یک خون آشام نیز می‌باشد. بازیکنان در این بازی مهارت‌ها و توانایی‌های خون آشام را یاد می‌گیرد و به شکار شهروندان می‌پردازد و نبردهای بی‌رحمانه‌ای را علیه خون آشام‌های دیگر، غول‌ها و شکارچیان خون آشام‌ها تجربه می‌کنند. شخصیت‌ها عمدتا از شمشیر و یا سلاح گرم برای حمله به دشمنان استفاده می‌کنند، جاناتان نیز می‌تواند با حمله به دشمنان انسانی گلوی آن‌ها را بشکافد. همچنین ما در مواردی شاهد اعدام و سر بریده شدن آدم‌ها هستیم که البته این صحنه‌ها به صورت غیر مستقیم نشان داده می‌شوند. اثرات خونریزی و ترشح آن در بازی بارها تکرار می‌شود و برخی از محیط‌ها به ما جنازه‌هایی غرق شده در خون را نشان می‌دهد. این بازی همچنین شامل برخی از موارد جنسی می‌شود و در صحنه‌هایی شامل تزریق مواد مخدر هستیم."

Vampyr سومین بازی ساخته شده توسط استدیوی Dontnod Entertainment می‌باشد، این استدیو در سال 2008 بنیان گذاری شد و توانست عنوان Remember Me را با کمک شرکت Capcom عرضه کند که البته نتوانست نظرها را به خود جلب کند. با اینحال این استدیوی تلاش خود را کرد و عنوان تحسین شده‌ی Life Is Strange را ساخت که Square Enix وظیفه‌ی نشر آن را داشت، این عنوان آنچنان موفق بود که یک عنوان فرعی به نام Life Is Strange: Before the Storm منتشر شد که به شرح وقایع داستان‌های قبل از این بازی می‌پرداخت و توانست موفقیت‌های نسخه‌ی قبل را تکرار کند. در ادامه Square Enix اعلام کرد که نسخه‌ی دوم این بازی در حال ساخت است ولی فعلا تاریخ انتشار آن معلوم نیست. Dontnod Entertainment علاوه بر Vampyr و Life Is Strange 2 یک بازی معرفی نشده نیز در دستور ساخت دارد که شرکت Bandai Namco ناشر آن است.

Vampyr در تاریخ 5 ژوئن 2018 (15 خرداد 1397) برای پلتفرم‌های PS4 ،Xbox One و PC منتشر خواهد شد.

منبع متن: pardisgame