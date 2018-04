استودیو بتسدا در حال توسعه دو عنوان جدید است

طبق صحبت‌های تاد هاوارد (Todd Howard) در مصاحبه‌ی اخیر خود، به نظر می‌رسد که باید منتظر نمایش ساخته‌ی جدید استودیو‌ی بتسدا (Bethesda)، یعنی عنوان مورد انتظار Starfield در E3 امسال باشیم. بتسدا یکی از تحسین شده‌ترین استودیو‌های بازی‌سازی حال حاضر است. آن‌ها برخی از تاثیر‌گذار‌ترین عناوین نقش‌آفرینی‌ به مانند Fallout و The Elder Scrolls را […]

طبق صحبت‌های تاد هاوارد (Todd Howard) در مصاحبه‌ی اخیر خود، به نظر می‌رسد که باید منتظر نمایش ساخته‌ی جدید استودیو‌ی بتسدا (Bethesda)، یعنی عنوان مورد انتظار Starfield در E3 امسال باشیم.

بتسدا یکی از تحسین شده‌ترین استودیو‌های بازی‌سازی حال حاضر است. آن‌ها برخی از تاثیر‌گذار‌ترین عناوین نقش‌آفرینی‌ به مانند Fallout و The Elder Scrolls را خلق کرده‌اند و همچنین به عنوان ناشر در به وجود آمدن تجربه‌های داستانی آمیخته با گیم‌پلی با کیفیت مانند Wolfenstein ،Doom ،Prey و The Evil Within نیز سهیم بوده‌اند.

آن‌ها به خاطر عناوین ستایش‌شده‌ خود توسط منتقدین شناخته شده‌اند اما ساختن بازی‌های تک نفره هم در محبوبیت آن‌ها بی تاثیر نبوده است. در این شکی نیست که بتسدا به عنوان ناشر عملکرد مثبتی دارد اما آن‌ها بهترین تجربه‌ها را زمانی رقم می‌زنند که خودشان دست به کار شده و وقت بسیار زیادی را صرف ساخت عناوین مختلف کنند. با این حال به نظر می‌رسد که افراد آن‌ها به سختی مشغول کار هستند تا طبق صحبت‌های کارگردان و تهیه‌کننده استودیو، توسعه‌ دو عنوان خود را به اتمام برسانند.

طی یک مصاحبه، تاد هاوارد اذعان کرد که آن‌ها در حال ساخت بازی جدیدی هستند و همچنین بازی دیگر آن‌ها که وارد مرحله‌ی پیش‌تولید شده، نیازمند موتور جدیدی است. ما هیچ تصوری از اینکه این دو عنوان چه می‌توانند باشند نداریم اما ‌در مورد دو چیز تا حدود زیادی مطمئن هستیم.

عنوانی که در مرحله‌ی تولید قرار دارد و شایعات زیادی نیز درباره‌ آن شنیده می‌شود، یک بازی جهان‌باز علمی‌تخیلی به نام Starfield است. جز اینکه این عنوان یک IP جدید بوده و آن‌ها زمان بسیار زیادی مشغول ساخت آن هستند، اطلاعات دیگری از آن موجود نیست. عنوان دیگر که مراحل پیش‌تولید را سپری می‌کند، به احتمال زیاد The Elder Scrolls VI است و از موتور گرافیکی جدیدی استفاده خواهد کرد که به کمتر شدن باگ‌ها و روان‌تر شدن بازی کمک خواهد کرد. بعید است که این عنوان نقش‌آفرینی مورد انتظار حداقل تا چند سال آینده آماده‌ عرضه شود.

در حال حاضر ۳۰۰ نفر مشغول توسعه‌ی عناوین مورد نظر هستند. اگر بتسدا وارد پیش‌تولید عنوان جدیدی شود، به این معنی است که کار روی پروژه فعلی آن‌ها به اتمام رسیده است. با توجه به تجربه‌ی Fallout 4، به نظر می‌رسد که باید منتطر نمایش بازی جدید بتسدا در E3 و عرضه شدن آن تا قبل از پایان سال ۲۰۱۸ باشیم.

