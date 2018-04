فروشگاه‌های مجازی استیم، پلی‌استیشن و اکس‌باکس لایو بازی های Call of Juarez:Gunslinger و Call of Juarez:The Cartel را از لیست عناوین خود حذف کردند.دو عنوان از سری Call of Juarez ساخته شرکت فرانسوی یوبی‌سافت (Ubisoft) از فهرست عناوین استیم، فروشگاه پلی‌استیشن و فروشگاه ایکس‌باکس لایو حذف شدند. اگر هنوز به دنبال خرید دیجیتالی این بازی‌ها […]

فروشگاه‌های مجازی استیم، پلی‌استیشن و اکس‌باکس لایو بازی های Call of Juarez:Gunslinger و Call of Juarez:The Cartel را از لیست عناوین خود حذف کردند.دو عنوان از سری Call of Juarez ساخته شرکت فرانسوی یوبی‌سافت (Ubisoft) از فهرست عناوین استیم، فروشگاه پلی‌استیشن و فروشگاه ایکس‌باکس لایو حذف شدند. اگر هنوز به دنبال خرید دیجیتالی این بازی‌ها هستید، فروشگاه یو‌پلی یوبی‌سافت (Ubisoft’s Uplay) هنوز این عناوین را عرضه می‌کند. همچنین کد‌های دیجیتال هر دو عنوان نیز همچنان در آمازون (Amazon) عرضه می‌شوند.

شاید برایتان عجیب باشد که چرا یوبی‌سافت و یا تک‌لند (Techland) این مشکل را حل نکرده‌اند. ممکن است که این مشکل از مجوز (مانند پایان یافتن زمان توافقات مجوز این بازی‌ها) این دو عنوان ناشی شده باشد. جالب این‌ که بهینه ساز Bound in Blood کماکان در فروشگاه پلی‌استیشن قابل خریداری است. یوبی‌سافت و تک‌لند هنوز در مورد حذف این بهینه‌ساز از فروشگاه‌های فوق اظهار نظر نکرده‌اند.

Call of Juarez:Gunslinger بر روی پلتفرم‌های پلی‌استیشن ۳، پلی‌استیشن ویتا، اکس‌باکس ۳۶۰ و رایانه‌های شخصی منتشر شده است. Call of Juarez:The Cartel نیز بر روی تمامی این پلتفرم‌ها به جز پلی‌استیشن ویتا منتشر شده است.

منبع متن: gamefa