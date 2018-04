عنوان This War of Mine Anniversary Edition را این آخر هفته رایگان تجربه کنید + تخفیفات ویژه

استودیو لهستانی ۱۱ bit studios اعلام کرد که به مناسبت نزدیک شدن تاریخ انتشار بازی جدید خود یعنی Frostpunk، تجربه‌ی عنوان This War of Mine Anniversary Edition تا ۱۹ فروردین ماه (۸ آوریل ۲۰۱۸ میلادی) رایگان خواهد بود. امروز استودیو ۱۱ bit studios اعلام کرد که نسخه کامل بازی This War of Mine، در مدت […]

استودیو لهستانی ۱۱ bit studios اعلام کرد که به مناسبت نزدیک شدن تاریخ انتشار بازی جدید خود یعنی Frostpunk، تجربه‌ی عنوان This War of Mine Anniversary Edition تا ۱۹ فروردین ماه (۸ آوریل ۲۰۱۸ میلادی) رایگان خواهد بود.

امروز استودیو ۱۱ bit studios اعلام کرد که نسخه کامل بازی This War of Mine، در مدت زمانی محدود و به صورت رایگان از طریق استیم در دسترس خواهد بود تا آن‌ها عرضه شدن عنوان Frostpunk را جشن بگیرند.

از همین حالا تا ۱۹ فروردین ماه (۸ آوریل ۲۰۱۸ میلادی) می‌توانید این عنوان را به صورت کاملا رایگان بازی کنید. بعد از یکشنبه هفته آینده، برای تجربه‌ی این عنوان باید قیمت کامل آن را پراخت کنید. اگر قبلا از تجربه‌ی این بازی لذت برده‌اید، می‌توانید نسخه کامل آن را به همراه بسته‌‌الحاقی The Little Ones با تخفیف‌های ۷۰ و ۵۰ درصدی خریداری کنید. برای استفاده از تخفیف‌ها فقط تا ۲۰ فروردین ماه (۹ آوریل ۲۰۱۸ میلادی) یعنی یک روز بیشتر از تاریخ گفته شده مهلت دارید.

برای کسانی که با این عنوان آشنایی ندارند، This War of Mine یک بازی در سبک بقا است و شما باید کنترل گروهی از شهروندان را طی جنگی که رخ داده در دست بگیرید. از زمان عرضه شدن بازی تا کنون، تیم سازنده به تولید محتوا برای عنوان تحسین شده خود ادامه داده‌ است؛ از این جمله می‌توان به بسته‌الحاقی روایت‌محور This War of Mine: Stories اشاره کرد.

همچنین در خبری که اخیرا در ارتباط با این استودیو منتشر شده بود، جدیدترین بازی آن‌ها یعنی Frostpunk در تاریخ ۴ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷ (۲۴ آوریل ۲۰۱۸ میلادی) منتشر خواهد شد.

منبع متن: gamefa