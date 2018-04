امروز شرکت سونی آخرین محتوای اضافه‌شده به سرویس Playstation Now برای ماه آوریل ۲۰۱۸ را مشخص کرد. افراد علاقه مند به بازی Homefront The Revolution خوشحال باشند که نه تنها این بازی بلکه بازی Saints Row: Get out of Hell را نیز می‌توانند تجربه کنند. بازی Mighty No.9 و Unfinished Swan نیز دو بازی شناخته […]

امروز شرکت سونی آخرین محتوای اضافه‌شده به سرویس Playstation Now برای ماه آوریل ۲۰۱۸ را مشخص کرد. افراد علاقه مند به بازی Homefront The Revolution خوشحال باشند که نه تنها این بازی بلکه بازی Saints Row: Get out of Hell را نیز می‌توانند تجربه کنند.

بازی Mighty No.9 و Unfinished Swan نیز دو بازی شناخته شده‌ای هستند که به این سرویس اضافه شده‌اند. پس اگر تا به حال در تجربه بازی‌های یاد شده مردد بوده‌اید اکنون بهترین زمان برای تجربه‌ی هر دو عنوان می‌‎باشد.

لیست بازی‌های اضافه شده به سرویس Playstation Now:

APB Reloaded

Azkend 2

Baseball Riot

Dark Rose Valkyrie

Dead Island Retro Revenge

Dynamite Fishing World Games

F1 2016

Homefront

Homefront: The Revolution

Mantis Burn Racing

Mighty No. 9

Omega Quintet

و بازی‌های ارتقا یافته از پلی‌استیشن ۳ به پلی‌‎استیشن ۴:

Risen 3 Enhanced Edition

Saints Row: Gat out of Hell

The Unfinished Swan

اگر تا به حال سرویس Playstation Now را تجربه نکرده‌اید، می‌توانید از اشتراک ۷ روز رایگان این سرویس بر روی پلی‌استیشین ۴ و رایانه‌های شخصی را استفاده کنید. این سرویس بیش از ۶۰۰ بازی را داراست که به شما امکان دسترسی نامحدود به بازی‌ها را می‌دهد و هر ماه بازی های جدیدی به سرویس اضافه شدند که نیازی به دانلود نخواهند داشت. برای درک بهتر ماجرا می‌توانید به بازی های محبوب ماه مارس نگاهی بی‌‎اندازید.

بازی‌های محبوب ماه مارس سرویس Playstation Now:

Red Dead Redemption

NBA 2K16

WWE 2K16

Mortal Kombat

Fallout: New Vegas

Sid Meier’s Civilization Revolution

The Last of Us

God of War 3 Remastered

The Elder Scrolls IV: Oblivion

Payday 2 Crimewave Edition

منبع: Playstation Blog

منبع متن: gamefa