اختصاصی گیمفا: راهنمای قدم به قدم و جامع Dark Souls III – بخش شانزدهم

بازی های هیدتا میازاکی هر کدام برای خود یک دنیای بسیار بسیار پیچیده با کلی قوانین نانوشته و شخصیت های عجیب و وقایع غیر منتظره هستند و گاهی حتی کوچکترین حرکات بازیباز و یا حتی گذشتن از کنار یک صدا یا یک چاه بدون توجه به آن بعدا منجر به عواقبی جذاب یا از بین رفتن شانس اتمام خط داستانی یک شخصیت و … خواهد شد. بازی های میازاکی فارغ از این که نامشان Demon’s Souls است یا Dark souls و یا Bloodborne همگی دنیایی خیلی خیلی پیچیده تر از چیزی که به نظر می رسد دارند و پیچیدگی مراحل بازی حتی نصف آن پیچیدگی کلی و رمز و رازهایی که در پس تمامی بخش های دنیای این بازی ها خوابیده و مخفی شده اند را نیز ندارند و در این بازی ها مهم بخش هایی نیست که می بینید بلکه مهم تر مواردی است که نمی بینید. رازهایی که وقتی آن ها را در می یابید تازه می فهمید که فقط و فقط یک نابغه می تواند چنین پیچ و تاب و عواقب و روابط شخصیت ها و … را در یک بازی بگنجاند آن هم با درصد خطای تقریبا صفر. در واقع باید گفت یکی دو بار اولی که خودتان این بازی های را تجربه می کنید به کنار، ولی مهم تر دفعاتی است که باید به راهنماهای بازی و … مراجعه کنید و تازه در می یابید که “عجب!! پس اینجا این بود قضیه اش!! پس این شخصیته واسه این بود که دیگه پیداش نشد!!” و بسیاری “آهان!!” های دیگر که به شما می گویند هنوز در نیمی از عمق دنیای بازی هم فرو نرفته اید. به واقع بدون راهنما و گشت و گذار در اینترنت تقریبا محال است که بتوانید سری سولز و بلادبورن را صد در صد کنید و کل رمز و رازهای آن را بفهمید. به همین دلیل هم نیاز خیلی زیادی در این بازی ها به یک راهنمای جامع حس می شود. کاربران خارجی که در این مورد راحتند و صدها راهنمای بی نظیر به زبان مادری در اختیارشان است ولی بازیبازان کشورمان مخصوصا کسانی که با این سری بیگانه هستند و یا زبان انگلیسی مناسبی ندارند اگر بخواهند این بازی ها را کاملا به اتمام برسانند به مشکل خواهند خورد.

افرادی نیز که در این بازی ها حرفه ای هستند هم بالاخره نیاز دارند تا به راهنما مراجعه کنند تا تمام رازهای بازی را بفهمند و حتی خود بنده مثلا در بار چهارم که سراغ دارک سولز ۳ رفتم و راهنماها را چک کردم تازه فهمیدم کلی از موارد بازی بوده که من نمی دانسته ام و پایان مخفی و … برای خودشان داستان و خطی مخصوص دارند. به همین دلیل هم چه برای بازیبازان حرفه ای سری سولز چه برای مبتدی ها که می خواهند اولین بار به استقبال این سری بروند، وجود یک راهنمای فارسی که به راحتی آن ها را در بازی پیش ببرد و تمامی رازهای بازی را برای آنها باز کند می تواند خیلی مفید باشد. بعد از استقبال بسیار خوب از راهنمای جامع بازی Bloodborne و درخواست های شما عزیزان، تصمیم گرفتم تا با توحه به شناخت و تسلط کاملی که بر عنوان Dark Souls III دارم و ترجمه مطالب و راهنماهای خارجی، یک راهنمای قدم به قدم فارسی در مورد تمامی مراحل این عنوان و نحوه پیشروی در آن ها و مبازه با باس ها و …. به صورت جامع و به زبان فارسی برای شما عزیزان تهیه کنم. لازم به ذکر است که این مطالب از آن جهت اختصاصی گبمفا هستند که مانند آن ها به زبان فارسی و به صورت یک راهنمای کامل نوشتاری وجود ندارد وگرنه قطعا بخش های زیادی از این مطالب با توجه به اطلاعات و نوشته های انگلیسی و راهنماهای این بازی نوشته و ترجمه شده اند، اما در ایران این راهنمای فارسی نوشتاری و قدم به قدم Dark Souls III برای اولین بار تاکنون توسط گیمفا انجام شده است.

قصد داریم تا این راهنما را که به دلیل درخواست های مکرر شما نگارش می گردد با فاصله زمانی کم و به صورت هفته ای دو قسمت برای شما قرار دهیم و انشالله به پایان برسانیم که البته راهنمای این بازی قطعا بسیار حجم و مطلب بیشتری نسبت به بلادبورن خواهد داشت زیرا بسیار طولانی تر است و دی ال سی های بازی را هم در بر خواهد گرفت. در این راهنما هیچ هیچ سنگ و آیتم ارتقایی پنهان نمی ماند، هیچ منطقه مخفی پنهان نخواهد ماند و هیچ باس مخفی زنده نمی ماند، تمامی گنج های ارزشمند و سلاح ها و زره ها و شخصیت ها و… کشف می شوند و حتی در انتها به دی ال سی های بازی نیز خواهیم پرداخت. Dark Souls III در ابتدا نسبت به بازی های قبلی کمی آسان تر شروع می شود ولی درجه سختی ناگهان با صورت تصاعدی در بازی بالا می رود و دنیای در ابتدا خطی بازی، چندین و چند شاخه می شود. به کدام مسیر باید بروید؟ چطور باید بروید؟ کجا می توانید یک شمشیر بی نظیر پیدا کنید؟ اون چه موجودیه که مدام داره شما رو میکشه؟ اون باس لعنتی رو چطوری بکشم؟ حلقه های قدرتمند بازی کجا هستن؟ پاسخ های شما همگی اینجاست. در ابن راهنما از شروع بازی به صورت مرحله به مرحله تمامی بخش های بازی کاملا قدم به قدم شرح داده خواهند شد تا در نهایت کاملترین راهنمای نوشتاری جامع فارسی برای این بازی به دست اید و اختصاصا توسط گیمفا به شما تقدیم گردد. امیدوارم که این راهنمای قدم به قدم و جامع Dark Souls III که برای اولین بار توسط گیمفا به زبان فارسی تهیه می شود نیز به مانند راهنمای جامع Bloodborne مورد رضایت و توجه شما عزیزان قرار بگیرد و این مقالات راهنما بتوانند گاهی به کمک شما بیایند. پیشنهاد می کنم با شانزدهمین قسمت سری مقالات راهنمای قدم به قدم و جامع Dark Souls III با بنده و وبسایت تحلیلی خبری گیمفا همراه شوید.

حالا زمان گشتن منطقه بالای فارون کیپ است. از روی راهنمای قبلی به کنار نردبانی بروید که زیر آن چندین دشمن را در مرداب کشتیم و قبلا گفتیم بالا نروید. این بار از این نردبان نسبتا طولانی بالا بروید تا به بخش بالایی این مرداب لعنتی برسیم. وقتی بالا رسیدید زود وارد بخش داخلی نشوید و دور ساختمان را به صورت خلاف عقربه های ساعت بچرخید تا یک کریستال لیزارد ببینید و سریع او را بکشید تا یک upgrade gem بگیرید. حالا بگردید به سمت جایی که آمدید ولی در اولین گوشه در مسیر برگشت بایستید. اینجا یک دیوار کاذب است که به آن ضربه بزنید تا از بین برود و آیتم Dreamchaser’s Ashes را بردارید. آن را بعدا در شراین به Shrine Handmaiden بدهید و به او هم بگویید که از کجا آورده اید تا در فروشگاهش Exile set, Leather set و Titanite Shard به همراه کلی سلاح و آیتم مصرفی برای فروش باز شود.

این کار همچنین خط داستانی Sirris را نیز جلو می برد. حالا لازم نیست که اینجا را برگردید به جایی که از نردبان آمدیم تا وارد ساختمان شویم بلکه از همیبن لبه که ایتم را برداشتید به درون ساختمان بپرید پایین و بونفایر Old Wolf of Farron bonfire را روشن نمایید. در کنار Old Wolf عبادت کنید تا Legion Etiquette emote را بگیرید و به Watchdogs of Farron بپیوندید. اعضای این گروه به صورت اتوماتیک برای کمک به کسانی که در Farron woods مبارزه می کنند احضار می شوند. نگران نباشید که عضو این کاوننت ها بشوید یا نه. زیرا که اولا همیشه می توانید تغییر دهید و ثانیا احضار خودکار انجام نمی شود مگر در حالتی که sigil را مجهز کرده باشید، پس راحت باشید و عضو شوید. وقتی عضو این گروه هستید برای پیشرفت در آن می توانید آیتم Wolf’s Blood Swordgrass را ارائه دهید. خب حالا از اینجا می رویم به سمت یک بخش انتخابی.

Old Wolf of Farron به سمت Stray Demon boss

با آسانسوری که اینجا هست بالا بروید و سپس از پله ها بالا بروید. بالای پله ها اگر سمت چپ را نگاه کنید باس انتخابی Stray Demon را می بینید ولی فعلا به آن کار نداشته باشید و به سمت راست بروید. در انتهای سمت راست وقتی به بن بست و دروازه بسته رسیدید، به سمت راست بپیچید و از جایی که دیوار شکسته است پایین به بخش زیرین که یک لبه تقریبا باریک است بپرید. مسیر را روی این لبه آرام به سمت چپ دنبال کنید و مراقب باشید نیافتید تا به بخش مطمئن و زمین برسید. در این بخش دو Crystal Lizard هستیند که Large Titanite Shard می اندازند. سریع و جوری که فرار نکنند آنها را بکشید. نزدیک اژدهای مرده هم می توانید Lightning Spear spell و Dragon Crest Shield را بردارید. برگردید و عقب را نگاه کنید و یک مسیر شیبدار می بینید که بالا می رود و بالای آن یک Crystal Lizard دیگر است که Heavy Gem می اندازد.

اینجا یکی دو دشمن ضعیف هستند که وقتی خزنده را تعقیب می کنید کاری بهشان نداشته باشید و زود بدوید و خزنده را بکشید تا فرار نکرده است. سپس دشمن سپر دار و دو دشمن غیر فعال و یک دشمن دیگر و یک تیرانداز که ادای مرده ها را در می اورد را بکشید چون جلوتر در بالا یک overseer است که می تواند اینها را فعال کند! حالا از پله هایی که اینجاست بالا روید و overseer را بکشید و ادامه پله ها را بالا بروید. حالا بالای بخشی هستبد که از آن طرف شکسته و دروازه قفل بود. از این بالا نمی توانید با تیرکمان حساب باس آن سمت را برسید زیرا تیرها نمی رسد و او هم به این سمت نمی آید و خلاصه فکر این کار را نکنید چون خیلی شانسی است و احتمالش پایین است. از روی این سنگ های شکسته پایین بپرید تا بیافتید جلوی همان دروازه قفل که قبلا از سمت راستش رفتیم و مسیر را از لبه باریک دور زدیم.

حالا دقیقا روبرویتان باس انتخابی Stray Demon اسیت که قبلا بی خیالش شدیم. بروید به سمت او و مبارزه را آغاز کنید. این باس زیاد سخت و نفس گیر نیست و با دقت می توانید او را شکست دهید. مراقب ضربات دمش باشید. همچنین مراقب حمله پریدنی اش که روی سر شما فرود می آید هم باشید! نگذارید هم که او شما را بگیرد. دردسر این نبرد به Soul of a Stray Demon که بعد از کشتن این موجود می گیرید می ارزد. این روح را در شراین می توانید در ازای Havel’s Ring یا the Boulder Heave pyromancy معاوضه کنید. همچنین در بخش پشت سر این موجود هم بروید و ۲ عدد Ember و یک Greataxe را بردارید. خب حالا کلا برگردید و با آسانسوری که آمدیم پاین بروید تا برسید به همان جایی که آمدیم یعنی بونفایر Old Wolf of Farron bonfire. از این بونفایر به بونفایر Keep Ruins سفر کنید. از اینجا مستقیم از بخش شیبدار پایین بروید و همینطور مستقیم بروید تا به دروازه بزرگی که با روشن کردن ۳ شعله حالا باز شده است برسید.

بعد از دروازه سمت راست یک آیتم درخشان می بینید که گول زننده است ولی فعلا ولش کنید و از یک مسیر کوچک در سمت چپ که شیبدار است و بالا می رود بالا رفته و در انتهای این بخش یک shaman را که منتظر بود شما از پایین بروید تا ناگهان همه دشمنان کلاغ-سگی corvian را سرتان بریزد، قبل از این که جیغ بکشد، بکشید. حالا پایین اینجا می توانید دشمنان را بکشید و Shriving Stone که قبل تر گفتیم فعلا سراغش نروید را بردارید. وقتی دارید تنها مسیر موجود را به جلو می روید متوجه می شوید که یک بخش وجود دارد که می توانید از آن پایین بپرید روی لبه ای که قبلا غیر قابل دسترس بود. اینجا البته هیچ آیتمی نیست و بهتر است بیخودی پایین نپرید. مسیرتان را ادامه دهید. ولی خیلی آرام و با دقت.

تا جایی که کمی جلوتر ببینید چند نفر دشمن و هیولا و.. در حال مبارزه هستند. اینجا ۲ عدد Darkwraith مرگبار که یکیشان هم دردسر است و قبلا در مرداب یکی را کشته بودیم. این دو دارند با تعدادی از satyr ها می جنگند و مشغول کشتار هم هستند. اگر کمی بی احتیاط و سریع جلو بروید هر دو شما را می بینند و اصلا نمیخواهید که دوتایی بیایند سمت شما و حمله کنند!! اگر خیلی آرام و با احتیاط باشید ممکن است با کمی شانس هیچ یک شما را نبینند و شما آرام از اولین جایی که توانستید به راست بپیچید آرام بروید و وارد یک راهروی سنگی درون یک بخش ساختمان مانند شوید تا از این نبرد دور شوید. مقداری که اینجا جلوتر بروید بونفایر Farron Keep Perimeter bonfire را می توانید روشن نمایید تا خیالتان راحت شود.

حالا از بونفایر مسیر را به جلو ادامه دهید و ۳ عدد satyr را بکشید. جلوتر یک Giant Crystal Lizard هم وجود دارد که باید آن را هم بکشید تا Titanite Scale و اسپل the Great Magic Weapon را بردارید. دربی که اینجاست را باز کنید و می بینید که یک میانبر باز کردید به Halfway Fortress و Crucifixion Woods. اینجا دقیقا دربی است که اگر از آن مستقیم بروید می رسید به آن شوالبه قدرتمندی که قبلا کشتیم و اگر چپ بروید به مرداب می رسید و بخش Crucifixion Victim ها.

خب لازم نیست به اینجاها که قبلا رفتیم بروید. برگردید به بونفایر Farron Keep Perimeter bonfire. همین طور که رویتان به سمت بونفایر است (وقتی دارید بر می گردید) دیوار سمت چپ را نزدیک جایی که ۳ عدد satyr را کشتیم جستجو کنید تا یک بخش gap مانند در آنجا ببینید. اینجا می توانید بپرید پایین و Atonement و یک Hollow Gem را بردارید. سپس باید از مرداب یا با استفاده از Homeward Bone برگردید به بونفایر Farron Keep Perimeter و خود را برای باس آماده نمایید. نفس عمیق بکشید و خود را ریلکس کنید. داریم به مبارزه با یکی از Lord of Cinder ها می رسیم که ماشالله یک نفر هم نیست و باید به بگوییم آنها!! این باس باقیمانده Farron Knight ها هستند که با هم به عنوان Abyss Watchers شناخته می شوند و یکی از باس های اصلی داستان بازی و یکی از لردهای سیندر هستند.

از بونفایر Farron Keep Perimeter بعد از استراحت برگردید به سمت جایی که داشتند با هم می جنگیدند و شما در رفتید! آرام بروید جلو و بهتر است صبر کنید تا ۲ عدد Darkwraith به حساب satyr ها برسند سپس یکی یکی آنها را به سمت خود بکشید و کارشان را بسازید. هم آنها satyr را می کشند و هم روح satyr ها را می گیرید و هم آنها کلی ضربه از satyr می خورند تا خونشان کم شود و راحت تر بتوانید این دو را بکشید. کلا در این منطقه غیر از چند Black Bug Pellet چیز خاصی نیست. دشمنان دیگری هم هستند که می توانید بکشید و یا اصلا کاری نداشته باشید چون می خواهید بروید باس فایت و خونتان کم نشود و تازه همین کشتن دو Darkwraith به اندازه کافی سخت هست. دقیقا باید مسیر پله هایی که دشمنان با هم روی آن می جنگیدند را بروید جلو تا در انتهای مسیر و بالای پله ها به درب قبل از بخش باس فایت برسید که باید وارد یک ساختمان شوید.

باس فایت Abyss Watchers

این مبارزه لعنتی ۲ فاز دارد و هر فاز هم یک خط سلامتی کامل دارد یعنی انگار دو باس را باید بکشید. فاز اول یک مبارزه سخت ولی استاندارد با یک Fallon Knight است که همان غلت زدن های همیشگی و از پشت رسیدن به او و از پشت ضربه زدن برای مبارزه کافیست. اما.. همیشه امایی وجود دارد… نکته سخت اینجاست که برخی Fallon Knight های دیگر هم بر می خیزند و به نبرد می آیند. خط سلامتی آنها از باس کمتر است ولی باز هم سخت هستند. شاسید بگویید ابتدا به حساب اینها برسید بعد سراغ باس اصلی بروید ولی این فقط در حالتی خوب است که خیلی سریع کارشان را بسازید زیرا که در غیر این صورت همه چیز بدتر می شود.

چرا بدتر می شود؟ چون هر چه بیشتر نبرد طول بکشد و طولانی تر شود، بیشتر از این شوالبه های لعنتی بر می خیزند و مدام می خواهید آنها رابکشید و هی بیشتر دشمن می آید و کلا از باس اصلی جا می مانید. این شوالبه های اضافی البته یک خوبی هایی هم دارند زیرا هرکدامشان اگر سراغ شما نیایند و باس اصلی بیشتر بهشان نزدیک باشد سراغ او می روند و او را می زنند که این فرصتی به شما می دهد برای پر کردن خط سلامتیتان. ولی متاسفانه این ها نمی توانند آسیب خیلی زیاد و قابل توجهی به باس اصلی وارد کنند و آخرش کار خودتان است که وی را از بین ببرید. وقتی او را بکشید وارد فاز دوم نبرد می شوید.

فاز دوم مبارزه فقط با یک شوالبه است و طی دمویی می بینید که همه این شوالیه ها انگار با هم یکی می شوند و یک شوالیه قوی به وجود می آید که خیلی سخت تر و سریع تر از قبلی هاست و شمشیر آتشین نیز دارد. او می تواند با یک حمله چرخشی سریع و آتشین به شما حمله کند که حتی اگر شمشیرش هم به شما نخورد ممکن است شعله آتشش در حال چرخیدن به شما برخورد کند. اگر دور از او بایستید وی سریعا به شما شما می دود و یک خط از آتش را نیز ایجاد می کند که باید به یکی از دو جهت غلت بزنید. به طر کلی این مبارزه مخصوصا به خاطر دو فاز بودنش سنگین و سخت است و باید در آیتم های سلامتیتان نیز برنامه ریزی کنید. باس در فاز دوم خیلی سریع و پشت سر هم به شما حمله می کند و مدام باید غلت بزنید و این ور و آن ور بپرید. البته این مبارزه برای احضار و کمک افراد نیز مناسب است و اگر یک امبر مصرف کنید و سپس اطراف ۲ بونفایر Keep Ruins و مخصوصا Farron Perimeter را چک کنید تا علامت های احضار آنلاین را ببینید. اگر هم آفلاین هستید می توانید علامت احضار Sirris را دم درب منطقه باس ببینید.

بعد از پیروزی در مبارزه و شکست Abyss Watchers در هر دو فاز، Cinders of a Lord را دریافت می کنید و همینطور Soul of the Blood of the Wolf. حالا بونفایر Abyss Watchers bonfire را روشن نمایید و به سمت محرابی که اینجاست بروید تا منطقه بعدی را باز کنید که البته فعلا به آن نمی رویم و همان طور که قبلا گفته بودیم ابتدا به منطقه Cathedral of the Deep خواهیم رفت، البته بعد از رفتن به فایرلینک شراین و صحبت کردن با تمامی شخصیت هایی که اینجا هستند، زیرا که داستان بازی جلو رفته است و شما یکی از لردهای سیندر را کشته اید و همه شخصیت های حرف های جدیدی دارند و شما را کلی تحسین می کنند. در صحبت با Hawkwood نیز وی به شما یک Farron Ring می دهد.

بعد از انجام کارها و صحبت ها و .. در فایرلینک شراین وقت ادامه دادن مسیر بازی است اما نه از بعد از منطقه Abyss Watchers، بلکه در ادامه منطقه باس قبل از این باس یعنی Crystal Sage که قبلا وی را کشتیبم ولی ادامه مسیر او را نرفتیم و به جایش آمدیم فارون کیپ. حالا از فایرلینک سفر کنید به بونفایر Crystal Sage bonfire و باید مسیری که بعد از کشتن باس اینجا باز شده بود را بدامه دهیم که به Cathedral of the Deep و بونفایر Cleansing Chapel خواهد رسید. در قسمت آینده ادامه مسیر را برای شما شرح خواهیم داد.

در قسمت آینده ادامه مسیر به سمت Cathedral of the Deep و بونفایر Cleansing Chapel را برای شما شرح خواهیم داد.

منبع متن: gamefa