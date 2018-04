عنوان Hitman: Definitive Edition به همراه تاریخ عرضه معرفی شد

به گزارش پردیس گیم و به نقل از gamespot، عنوان Hitman: Definitive Edition در تاریخ 28 اردیبهشت برای PS4، Xbox One و PC منتشر می‌شود. این نسخه شامل بازی اصلی به همراه تمامی محتوای اضافی و DLC می‌باشد.

این بدین معنی است که با خرید نسخه Definitive، می‌توانید از فصل اول بازی، محتوای اضافی Game Of The Year Edition، قسمت پاداش تابستان و بسته Blood Money Requiem بهره ببرید. بعلاوه، نسخه Definitive دربردارنده چند آیتم تزیینی بر اساس دیگر عناوین استودیوی IO Interactive که شامل عناوین Freedom Fighters، Mini Ninjas و Kane & Lynch است، می‌باشد. همچنین بروزرسانی ارتقا کیفیت بازی برای PS4 Pro و Xbox One X که پیشتر منتشر شده است، در نسخه Definitive قرار دارد اما، تمامی افزونه‌ها بر روی دیسک قرار ندارد و برای بهره بردن از آن‌ها باید فایل 12 تا 14 گیگابایتی را بسته به نوع پلتفرم، دانلود کنید.

جالب است بدانید که نسخه Definitive توسط Warner Bros منتشر می‌شود، ناشری که وظیفه نشر سری بازی‌هایی همچون Batman: Arkham و Middle Earth را بر عهده داشته است. بیانیه‌ی شرکت مبنی بر انتشار Hitman: Definitive Edition اعلام دارد این یک توافق است که مربوط به سری بازی Hitman می‌شود.

Square Enix قبلا صاحب این سری بازی بوده است که امتیاز این بازی بعدا توسط IO Interactive خریداری شد. این خرید قبل از توافق میان این استودیو و Warner Bros بوده است.

