مانند هر هفته، شاهد انتشار فهرست فروش Media Create هستیم. در این لیست پرفروش‌ترین سخت‌افزارها و نرم‌افزارها در کشور ژاپن مشخص ‌می‌شوند. حال با ما همراه باشید تا این آمار را بررسی کنیم.

در این هفته دنباله جدیدی از سری محبوب و قدیمی Super Robot Wars به نام Super Robot Wars X برای پلی‌استیشن ۴ و پی‌اس ویتا منتشر شد که توانست بر روی کنسول اول ۸۹٫۲۵۹ نسخه بفروشد و با اقتدار در رتبه اول لیست قرار بگیرد. همچنین نسخه پی‌اس ویتا این بازی با فروش ۵۴٫۰۴۲ نسخه در رتبه سوم جای گرفته است. بازی جدید شرکت یوبیسافت هم توانسته عملکرد بسیار خوبی داشته باشد. با اینکه Far Cry یک فرنچایز بسیار محبوب در غرب است اما طبق آمار بدست آمده، ظاهراً ژاپنی‌ها هم بدشان نمی‌آید تا با فرقه‌های مذهبی درگیر شوند. این بازی موفق شد بر روی پلی‌استیشن ۴ به فروش ۷۵٫۴۷۴ نسخه‌ای برسد و جایگاه دوم لیست را تصرف کند.

Kirby Star Allies و Splatoon 2 دو عنوان از شرکت نینتندو هستند که به ترتیب در رتبه چهارم و پنجم حضور داشته و به فروش خوب خود ادامه می‌دهند.

شما می‌توانید لیست پرفروش‌ترین نرم‌افزارها در پایین مشاهده کنید.

۱- [پلی‌استیشن ۴] Super Robot Wars X – ۸۹,۲۵۹/جدید

۲- [پلی‌استیشن ۴] Far Cry 5 – ۷۵,۴۷۴/جدید

۳- [پی‌اس ویتا] Super Robot Wars X – ۵۴,۰۴۲/جدید

۴- [نینتندو سوییچ] Kirby Star Allies – ۵۰,۴۳۷ / ۳۵۷,۰۹۳

۵- [نینتندو سوییچ] Splatoon 2 – ۲۵,۶۳۹ / ۲,۱۹۱,۶۸۶

۶- [پلی‌استیشن ۴] Shining Resonance Refrain – ۲۳,۰۵۴/جدید

۷- [پلی‌استیشن ۴] Ni no Kuni II – ۱۸,۸۵۱ / ۷۴,۸۶۵

۸- [۳DS] Detective Pikachu – ۱۵,۵۸۴ / ۵۷,۵۹۷

۹- [نینتندو سوییچ] Mario Kart 8 Deluxe – ۱۴,۴۸۶ / ۱,۴۴۶,۹۸۶

۱۰- [پلی‌استیشن ۴] Monster Hunter World – ۱۰,۰۱۱ / ۱,۹۴۴,۲۲۶

۱۱- [نینتندو سوییچ] Zelda: Breath of the Wild – ۹,۳۷۳ / ۹۳۸,۹۹۰

۱۲- [پلی‌استیشن ۴] Valkyria Chronicles 4 – ۹,۱۰۸ / ۷۲,۰۲۹

۱۳- [نینتندو سوییچ] Super Mario Odyssey – ۸,۴۴۲ / ۱,۶۷۵,۸۹۶

۱۴- [نینتندو سوییچ] Hyrule Warriors: Definitive Edition – ۷,۶۴۲ / ۳۲,۵۴۹

۱۵- [پلی‌استیشن ۴] Attack on Titan 2 – ۷,۳۶۲ / ۴۴,۶۴۹

۱۶- [۳DS] Pokemon Ultra Sun/Ultra Moon – ۵,۹۹۹ / ۱,۶۰۵,۹۱۶

۱۷- [پلی‌استیشن ۴] Hokuto Ga Gotoku – ۴,۶۰۴ / ۱۵۶,۸۰۵

۱۸- [پلی‌استیشن ۴] Rainbow Six Siege: Advanced Edition– ۴,۴۴۱ / ۳۱,۶۸۰

۱۹- [نینتندو سوییچ] Dragon Ball Xenoverse 2 – ۳,۹۸۱ / ۱۳۷,۵۷۰

۲۰- ۱-۲ Switch – ۳,۹۷۹ / ۴۲۳,۹۲۶

همچنین می‌توانید فهرست پرفروش‌ترین سخت افزارها را در پایین مشاهده کنید.

Switch – ۴۴,۰۳۳

PS4 – ۱۷,۴۵۷

PS4 Pro – ۷,۸۶۸

New 2DS LL – ۵,۵۱۷

Vita – ۳,۹۹۲

New 3DS LL – ۳,۹۳۶

۲DS – ۷۵۶

Xbox One X – ۷۷

Xbox One – ۷۶

با توجه به آمار، شاهد هفته‌ای آرام در بازار کنسول‌ها هستیم. تقریباً تمام کنسول‌ها با افت فروش کمی مواجه شدند اما با این حال هنوز هم کنسول ترکیبی نینتندو سوییچ با اختلاف در رتبه اول قرار دارد و پس از آن، خانواده کنسول های پلی‌استیشن ۴ در جایگاه‌های دوم و سوم حضور دارند. کنسول‌های مایکروسافت هم با رشد اندکی نسبت به هفته قبل فروش بیشتری داشته‌اند.

منبع متن: gamefa