وقتی هر بازیباز یک منتقد است | برترین بازی های تاریخ از لحاظ امتیاز کاربران – بخش اول

بحث امتیاز و نمرات بازی های رایانه ای از زمانی که اینترنت فراگیر شد و دنیا پر شد از سایت های حوزه گیمینگ، بسیار بسیار داغ بوده و هر روزی که گذشته است نیز داغ تر و مهم تر شده تا جایی که امروزه یکی از اصلی ترین دلایل شکست یا موفقیت تجاری یک بازی نیز امتیاز متا و نمرات آن بازیست که از منابع معتبر گیمینگ دنیا دریافت نموده است. البته وقتی که از امتیاز و متا و نمره و تاثیر امتیاز بر موفقیت یا شکست تجاری و… صحبت می کنیم، همواره منظورمان امتیازات و نمرات منتقدین است و این امتیازات منتقدین هستند که تاثیر عمیقی بر روند موفقیت یا شکست یک بازی می گذارند. اما معمولا از یک گروه دیگر از امتیازات هیچ وقت حرفی زده نمی شود و زیاد در رده اهمیت نمرات منتقدین قرار نمی گیرند. منظور ما امتیازات کاربران و بازیبازان یه یک بازی است که اصطلاحا به عنوان User Score از آن یاد می شود و همواره دانستن آن برای بازیبازان جذاب بوده و هست زیرا می دانیم که نه منتقدها بلکه کسانی مثل خود ما که بازی را در قالب یک بازیباز و نه یک منتقد تجربه نموده اند، حس خود را در مورد کلیت آن بازی در قالب نمره شان بیان کرده اند که این برای ما بسیار جذاب است ولی نهایتا باز هم برای تصمیم گیری سراغ امتیازات منتقدین و متای آن ها می رویم. نظرات بازیبازها و منتقدین در موردب رخی از بازی ها شبیه هم هست ولی به طور کلی لیست برترین بازی های تاریخ از لحاظ امتیاز کاربران با برترین بازی های تاریخ از لحاظ امتیاز منتقدین بسیار متفاوت است و بارها و بارها هم به برترین بازی های تاریخ از نظر متا اشاره کرده ایم و اکثرا هم همین موضوع را مورد بحث قرار می دهند و کمتر سراغ یوزر اسکور می روند.

اما امروز ما این روند را نقض کرده ایم و رفته ایم سراغ برترین بازی های تاریخ از لحاظ امتیاز کاربران یا یوزر اسکور که موضوع جالب و بکری است و قطعا برای شما نیز جذاب خواهد بود که بدانید بازیبازانی مثل خودمان به کدام عناوین به عنوان برترین های تاریخ امتیاز داده اند و قطعا هم بعد از دیدن این مطلب ۲ قسمتی و لیست ۲۰ بازی برتر تاریخ از لحاظ یوزر اسکور تا حد زیادی شگفت زده خواهید شد. در این مطلب دو قسمتی قصد داریم تا به ۲۰ بازی برتر از لحاظ امتیاز کاربران یا یوزر اسکور در تاریخ بازی های رایانه ای اشاره کنیم و آن ها را همراه شما برشماریم. عناوینی که بسیاری از آنها برای ما خاطرات زیادی را رقم زده اند و بسیار محبوب هستند. به مانند همیشه و در مقالات ۱۰ برتر و ۲۰ برتر و … قبل از شروع این مطلب باید نکاتی را ذکر کنم که از شما عزیزان خواهشمندم آن ها را مطالعه نمایید تا شک و شبهه ای برای شما دوستان پیش نیاید. توجه داشته باشید که از هر بازی نسخه یک پلتفرم که برترین امتیاز را دارد در این لیست قرار گرفته است و مثلا بازی ویچر ۳ که هر ۳ نسخه رایانه های شخصی و پلی استیشن ۴ و ایکس باکس وان آن در لیست برترین بازی های تاریخ از لحاظ یوزر اسکور قرار دارند، تنها یک بازی انتخاب شده است تا به این ترتیب تنوع عناوین لیست بیشتر شود و شاهد ۳ بار تکرار یک نام و یک بازی در ۳ رتبه لیست نباشید. همچنین لازم به ذکر است که رتبه بندی و ترتیبی که در این لیست برای بازی های مختلف لحاظ شده است ابدا نظر شخصی نویسنده نیست و بر اساس لیست برترین بازی ها از لحاظ یوزر اسکور در تاریخ قرار گرفته اند و دخل و تصرف شخصی در آن جایی ندارد. در نهایت باید بگویم به مانند هر مطلب ۱۰ برتر و ۲۰ برتر دیگری در دنیا، بهتر است تا این مطلب را به عنوان یک مقاله سرگرم کننده که به همراه آن برخی خاطراتتان را مرور خواهید کرد، نگاه کنید. با بیان این نکات اگر تا کنون به خواندن مقاله ادامه داده اید از شما دعوت می کنم تا در ادامه مطلب قسمت اول “برترین بازی های تاریخ از لحاظ امتیاز کاربران” با بنده و وبسایت تحلیلی خبری گیمفا همراه شوید.

۲۰ – Resident Evil

سازنده: CAPCOM

ناشر: CAPCOM

ژانر: Survival Horror

پلتفرم مقصد: PlayStation, Microsoft Windows, Sega Saturn, Nintendo DS و Game Cube

سال انتشار: ۲۰۰۲

امتیاز متا: ۹۱/۱۰۰ (با ۳۵ نقد)

امتیاز کاربران: ۹٫۲ (پلتفرم Game Cube) توسط ۲۹۱ نفر

جای بسی خوشحالیست که شرکت قدیمی و بزرگ کپکام در نسل هشتم دوباره قصد صعود به قله موفقیت را کرده است و برای شروع این صعود نیز از بهترین و محبوب ترین و بزرگترین فرنچایزش یعنی رزیدنت اویل آغاز کرد و بازی بی نظیر رزیدنت اویل ۷ را منتشر نمود که یکی از بهترین بازی های ۲۰۱۷ و یکی از بهترین عناوین این سری محسوب می شود. همیشه شروع کردن یک مسیر سخت ترین کار است و در واقع این که بعد از شروع یک مسیر، بسیاری از هنرمندان بیایند و کلی آثار خوب در آن حوزه بسازند با این که کار ارزشمندی است ولی اصلا با اثری که آن حوزه را با خلاقیت خود و بدون هیچ الگویی آغاز کرده است قابل مقایسه نیست. بحث فرنچایز رزیدنت اویل نیز دقیقا همینطور است و برای این است که همواره از شینجی میکامی بزرگ، به طور خاصی تقدیر می شود. Resident Evil اسطوره و و آغاز کننده اصلی ژانر وحشت بقا در تاریخ بازی های رایانه ای است و کاری که شینجی میکامی با این بازی انجام داد، هنوز هم اثرش را در دنیای بازی های رایانه ای داریم می بینیم. Resident Evil سبک وحشت بقا را معنا بخشید و عناوینی را برای ما به ارمغان آورد که حتی تا امروز هم بسیار ارزشمند هستند. خوب می دانید که تعداد خیلی زیادی از بازیبازان نوجوان و حتی جوان، تازه در نسل هفتم و هشتم بازیباز شده اند و شاید بزرگترین خیلی از آن ها، نخستین بازی که از سری Resident Evil دیده است شاهکار چهارم یوده و نمی دانند که وقتی می گوییم ۳ گانه نخست این فرنچایز فراتر از شاهکار بودند، منظورمان چیست و چه بازی هایی را می گوییم. آنها درک نمی کنند که وقتی می گوییم دوربین ثابت بازی و تغییرات لحظه ای و بخش به بخش آن، بی نظیر بود و بازی را کلی هیجانی تر می کرد دقیقا چه می گوییم. ولی وقتی به امتیازات بازیبازان در طول تاریخ به بازی ها نگاه کنیم همه چیز در مورد این فرنچایز و نقطه شروع آن مشخص می شود.

بازی نخست سری Resident Evil به مانند تمامی عناوین بعد از آن توسط کپکام و در سبک وحشت بقا یا Survival Horror ساخته شده است و در سال ۱۹۹۶ و ۱۹۹۷ برای پلتفرم های PlayStation, Microsoft Windows و Sega Saturn در دسترس علاقمندان قرار گرفت. سپس در سال ۲۰۰۲ یک نسخه ارتقایافته از نظر گرافیکی و صوتی و حتی با با تغییراتی در گیم پلی و داستان، برای کنسول Game Cube منتشر گردید که همین نسخه در مطلب امروز ما قرار دارد و بالاترین امتیاز کاربران را داراست. در سال ۲۰۰۶ نیز نسخه ای از این بازی برای کنسول Nintendo DS نیز عرضه گردید که وظیفه انتشار این عناوین را نیز خود شرکت کپکام عهده دار بود. Resident Evil بعد از عرضه، فوق العاده عمل کرد و تحسین تمامی منتقدین و بازیبازان را برانگیخت. این عنوان زیبا موفق شد تا از مجموع نقدها و امتیازاتی که از مراجع مختلف گیمینگ در دنیا دریافت نمود، امتیاز متای عالی ۹۱/۱۰۰ را به خود اختصاص دهد. برخورد کاربران و مخاطبین Resident Evil نیز بسیار با امتیازات منتقدین به این بازی همسو بود و بازیبازهای مختلف با درج امتیازات خود به این عنوان در وبسایت متاکریتیک، سبب ثبت User Score بسیار عالی ۹٫۲ برای Resident Evil گردیدند که نشان از این داشت که نظر منتقدین و متخصصین در مورد این بازی فرقی با نظر بازیبازان ندارد و از هر دو دیدگاه، Resident Evil عنوانی فوق العاده عالی قلمداد شده است. این User Score برای نسخه مربوط به پلتفرم Game Cube به دست آمده است و در واقع بالاترین امتیاز کاربران Resident Evil، به این نسخه اختصاص یافته است.

همان طور که می دانید از آن جایی که امروزه گرافیک برای خیلی از بازیبازان اهمیت زیادی دارد و تعداد کسانی که به سراغ تجربه عناوین نخست و پیکسلی این سری بروند بسیار کم است، کپکام تصمیم گرفت تا قبل از معرفی و عرضه بازی هفتم سری، گریزی هم به گذشته بزند و نقطه شروع فرنچایز Resident Evil را با کیفیت نسل هشتمی و بسیار بالا با نام Resident Evil: HD Remaster به همراه نسخه زیرو ریمستر کند تا بازیبازان جدید تر نیز درک کنند که این سری چگونه بوده است و چرا چنین امتیازات بالایی را از سوی کاربران و منتقدین داراست. لازم به ذکر است که بازی Resident Evil: HD Remaster در سال ۲۰۱۴ برای پلتفرم های PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 3, Xbox 360 و Microsoft Windows منتشر گردید. این نسخه برای کسانی که کاملا با این عناوین اولیه سری غریبه بودند و اولین بار می خواستند سراغ آن ها بروند، یک تجربه جدید فوق العاده باکیفیت را به همراه داشت و از طرفی هم کسانی که قدیمی تر بودند و خاطرات بی نظیری با این بازی و ۳ گانه نخست سری داشتند، می توانستند با کیفیتی فوق العاده بالا تجدید خاطره نمایند و دوباره یاد قدیم را رنده نمایند. در نهایت باید گفت نسخه کنسول گیم کیوب بازی Resident Evil موفق شده است تا در جایگاه بیستم لیست ما از “برترین بازی های تاریخ از لحاظ امتیاز کاربران” قرار بگیرد.

۱۹ – Paper Mario: The Thousand Year Door

سازنده: Intelligent Systems

ناشر: Nintendo

ژانر: RPG

پلتفرم مقصد: GameCube

سال انتشار: ۲۰۰۴

امتیاز متا: ۸۷/۱۰۰ (با ۵۵ نقد)

امتیاز کاربران: ۹٫۲ (پلتفرم Game Cube) توسط ۳۹۱ نفر

زبونم لال اصلا مگه میشه که لیستی از برترین های تاریخ حالا در هر زمینه ای مطرح بشه و نامی از جناب ماریوی افسانه ای نبینیم؟ اصلا من فکر میکنم لوله کشی فقط یه شغله برای سرپوش گذاشتن روی پول ها و پول شویی!! وگرنه درآمد اصلی و شغل اصلی ماریو حضور در بازی ها و یافتن یک عدد هلو، ببخشید پرنسس پیچ هست که لامصب خوب هم می پیچه همش!! کم کم فکر میکنم اصلا دست پرنسس بپیچ با باوزر توی یه کاسه اس کلا!! لز شوخی که بگذریم واقعا ماریو و بازی هایش فوق العاده هستند و خیلی باید خفن باشی که این همه بازی با نام تو بیرون بیاید و یکی یکی پشت سر هم مهر شاهکار بچسبد پشتشان و بروند تا بازی بعدی. واقعا نینتندو در خصوص موفق کردن شخصیت ماریو فوق العاده عمل کرده است و اخیرا هم که شاهکار جدید ماریو یعنی سوپر ماریو ادیسی را داشتیم که با زیبایی و جذابیت بالای خود، چشم های صنعت بازی را به خود خیره کرد و پشت سر هم موفقیت های فوق العاده ای را کسب نمود. بازی سوپر ماریو ادیسی که به طور انحصاری برای کنسول نینتندو سوئیچ منتشر گردید، موفق شد تا از دیدگاه منتقدین امتیاز متای رویایی و شگفت انگیز ۹۷ را کسب نماید و نه تنها تبدیل به یکی از برترین های سال ۱۳۹۶ و ۲۰۱۷، بلکه تبدیل به یکی از برترین بازی های تاریخ شود تا نشان دهد هنوز هم بعد از این همه سال و این تعداد بازی ماریو، نینتندو خوب می داند که باید چطور باز هم از این لوله کش ایتالیایی دوست داشتنی و فوق محبوب استفاده کند تا دل همه را به دست بیاورد.

اما در لیست امروز ما یعنی برترین و پر امتیاز ترین بازی های تاریخ از نظر کاربران، عنوانی که از سری ماریو از دیدگاه طرفداران بالاترین امتیاز را در طول تاریخ در اختیار دارد یک بازی نقش آفرینی از زیر شاخه Paper Mario است با نام Paper Mario: The Thousand Year Door. بگذارید تا در ابتدا بیشتر با این بازی آشنا شویم. بازی Paper Mario: The Thousand Year Door توسط Intelligent Systems ساخته شده است و در سال ۲۰۰۴ برای پلتفرم گیم کیوب در دسترس علاقمندان قرار گرفت. وظیفه انتشار این بازی که در ژانر نقش آفرینی قرار داشت را نیز شرکت نینتندو عهده دار بود. این بازی در واقع دومین عنوان از زیرشاخه Paper Mario محسوب می گردد و المان های بسیاری را نیز از بازی قبلی خود در این سری در خود می دید که از آن ها می توان به خلق دنیایی با تم کاغذی و سیستم مبارزات نوبتی با تمرکز ویژه بر روی اکشن اشاره کرد. در اکثر زمان بازی شما کنترل خود شخصیت ماریو را بر عهده دارید ولی جالب است بدانید که شخصیت های Bowser و Princess Peach نیز در قسمت هایی این عنوان قابل بازی هستند. داستان این بازی بر روی ماموریت ماریو در جهت به دست آوردن ۷ ستاره کریستالی و نجات Princess Peach از دست X-Naut ها تمرکز دارد.

Paper Mario: The Thousand Year Door بعد از عرضه، فوق العاده عمل کرد و تحسین تمامی منتقدین و بازیبازان را برانگیخت. این عنوان زیبا موفق شد تا از مجموع نقدها و امتیازاتی که از مراجع مختلف گیمینگ در دنیا دریافت نمود، امتیاز متای عالی ۸۷/۱۰۰ را به خود اختصاص دهد. در اکثر نقدها بازی به خاطر داستان و گیم پلی عالی آن تحسین شده بود ولی به دلیل این که تقریبا هیچ پیشرفت خاصی نسبت به بازی قبلی اش نداشت، امتیازاتی از آن کسر شده بود. اما برخورد کاربران و مخاطبین Paper Mario: The Thousand Year Door با این بازی بهتر از منتقدین بود و بازیبازهای مختلف با درج امتیازات خود به این عنوان در وبسایت متاکریتیک، سبب ثبت User Score بسیار عالی ۹٫۲ برای Paper Mario: The Thousand Year Door گردیدند. این User Score برای نسخه مربوط به پلتفرم Game Cube به دست آمده است و در واقع بالاترین امتیاز کاربران Paper Mario: The Thousand Year Door به این نسخه اختصاص یافته است. در نهایت نسخه کنسول گیم کیوب بازی Paper Mario: The Thousand Year Door موفق شده است تا در جایگاه نوزدهم لیست ما از “برترین بازی های تاریخ از لحاظ امتیاز کاربران” قرار بگیرد.

۱۸ – Ratchet & Clank: Up Your Arsenal

سازنده: Insomniac Games

ناشر: Sony Computer Entertainment

ژانر: Action-Adventure

پلتفرم مقصد: Playstation 2

سال انتشار: ۲۰۰۴

امتیاز متا: ۹۱/۱۰۰ (با ۶۵ نقد)

امتیاز کاربران: ۹٫۲ (پلتفرم Playstation 2) توسط ۳۶۹ نفر

نام و گرافیک و شخصیت های سری Ratchet & Clank می توانند یکی از گول زننده ترین موارد برای بازیبازهای حرفه ای در مسیر اشتباه کردن باشند. بگذارید این طور بگویم که اگر لحظه ای فکر کنید که عناوین Ratchet & Clank به خاطر ظاهر و سبک گرافیکی آن ها عناوینی مناسب سن پایین هستند و برای گیمرهای هاردکور مناسب نیستند یکی از بزرگترین اشتباه های زندگیتان را مرتکب شده اید زیرا که عناوین سری Ratchet & Clank می توانند یکی از بهترین و شیرین ترین تجربه های اکشن ماجرایی هر بازیباز حتی هاردکوری را به وی هدیه دهند. در نسل هفتم و بر روی کنسول پلی استیشن ۳ شاهد برخی از برترین عناوین تاریخ این سری مانند عناوین Crack in Time وRatchet & Clank Future: Tools of Destruction بودیم ولی ریشه این سری و شناخته شدن نام ان در دنیا، در واقع در نسل ششم و با کنسول پلی استیشن ۲ بود و هنوز که هنوز است بعد از این همه بازی که از این فرنچایز تاکنون منتشر شده است، یک بازی نسل ششمی این سری در دید طرفداران محبوب ترین است و بالاترین امتیاز را داراست. صحبت از عنوانیست به نام Ratchet & Clank: Up Your Arsenal. عنوانی که توسط Insomniac Games ساخته شده است و در سال ۲۰۰۴ برای پلتفرم Playstation 2 و سپس در نسل هفتم برای PlayStation 3 و PlayStation Vita در دسترس علاقمندان قرار گرفت. وظیفه انتشار این بازی که در ژانر اکشن ماجرایی قرار داشت را نیز شرکت سونی عهده دار بود. Ratchet & Clank: Up Your Arsenal در واقع سومین نسخه این فرنچایز محسوب شده و حتی در اروپا با نام Ratchet & Clank 3 شناخته می شود. استودیو اینسامنیاک گیمز در بازی Ratchet & Clank: Up Your Arsenal معنای خالص سبک اکشن ماجرایی را پیاده کرده است و لذت ناب این ژانر را می توانید در این عنوان زیبا تجربه نمایید، آن هم با تنوع فوق العاده بالا و هیجان انگیز و با همان لیست عجیب و غریب و تیپیکال از اسلحه‌ها و گجت‌های خاص این فرنچایز و گرافیکی زیبا که به مانند یک فیلم انیمیشن فوق العاده است.

همان طور که همیشه گفته ایم، نقطه قوت عناوین این سری که در واقع نقطه قوت Insomniac Games نیز هست تنوع بی نظیر و ساخت نبوغ آمیز اسلحه ها در این فرنچایز است که در هیچ عنوان دیگری این تعداد سلاح عجیب و بی نظیر را مشاهده نخواهید کرد، آن هم سلاح هایی که هر بار و تا چندین درجه ارتقا می یابند و تغییر کاربری می دهند و همه چیز آنها عوض می شود. باید گفت هر چیزی که یک بازی در سبک اکشن ماجرایی باید داشته باشد را در Ratchet & Clank: Up Your Arsenal مشاهده می کنید و خودتان این را بعد از یکی دو ساعت بازی کردن کاملا در خواهید یافت. تمامی معماهای بازی و چالش های آن و راه های مخفی و … توسط سلاح ها و گجت های مختلفی که در بازی کم کم دریافت می کنید از پیش رو برداشته می شوند و در بسیاری از مراحل قسمت هایی هستند که در بار اول هنوز گجت مورد نیاز آن ها را در اختیار ندارید و باید بعدا به آن ها بازگردید تا این گونه ارزش تکرار بازی نیز بسیار بسیار بالا برود. هر سلاح انواع بسیار عجیب و جالبی از شلیک کردن دارد و کارایی های خیلی جذابی نیز دارند که بازی را برای شما فوق العاده لذتبخش تر می کنند. Ratchet & Clank: Up Your Arsenal بعد از عرضه، فوق العاده عمل کرد و تحسین تمامی منتقدین و بازیبازان را برانگیخت. این عنوان زیبا موفق شد تا از مجموع نقدها و امتیازاتی که از مراجع مختلف گیمینگ در دنیا دریافت نمود، امتیاز متای عالی ۹۱/۱۰۰را به خود اختصاص دهد. برخورد کاربران و مخاطبین Ratchet & Clank: Up Your Arsenal نیز بسیار با امتیازات منتقدین به این بازی همسو بود و بازیبازهای مختلف با درج امتیازات خود به این عنوان در وبسایت متاکریتیک، سبب ثبت User Score بسیار عالی ۹٫۲ برای Ratchet & Clank: Up Your Arsenal گردیدند که نشان از این داشت که نظر منتقدین و متخصصین در مورد این بازی فرقی با نظر بازیبازان ندارد و از هر دو دیدگاه، Ratchet & Clank: Up Your Arsenal عنوانی بی نظیر قلمداد شده است.

این User Score برای نسخه اصلی و نسل ششمی این بازی روی پلتفرم Playstation 2 به دست آمده است و در واقع بالاترین امتیاز کاربران Ratchet & Clank: Up Your Arsenal به این نسخه اختصاص یافته است. با توجه به این که در نسل هشتم هستیم و رسالت اصلی این مقالات نیز جدا از دادن اطلاعات در مورد تاریخ بازی ها و عناوین مختلف، آشنا کردن بازیبازان با عناوین جذاب و جدید از فرنچایزهای بزرگ نیز هست، خالی از لطف نیست که به آخرین و جدیدترین بازی از سری عناوین Ratchet & Clank نیز اشاره کنیم که مخصوصا با توجه به این که در همین ماه برای دارندگان پلی استیشن پلاس رایگان هم شده است، یکی از بهترین انتخاب ها برای علاقمندان سبک اکشن ماجرایی محسوب می شود. این بازی که یکی از بهترین بازی های کل این سری نیز هست و همان نام بازی اول سری را بدون پیشوند و پسوند بر خود می بیند، در واقع یک نسخه Remake یا بازسازی کاملا جدید از عنوان اصلی سال ۲۰۰۲ بر روی پلی‌استیشن ۲ است که بر پایه فیلم سینمایی این سری ساخته شده که خود فیلم بر اساس نسخه اول این فرنچایز قرار داشت!! در این نسخه شاهد ملاقات اولیه Lombax (همان Ratchet خودمان) با دوست مکانیکی عزیزش (Clank) هستیم. در نهایت باید بگوییم نسخه کنسول Playstation 2 بازی Ratchet & Clank: Up Your Arsenal موفق شده است تا در جایگاه هجدهم لیست ما از “برترین بازی های تاریخ از لحاظ امتیاز کاربران” قرار بگیرد.

۱۷ – Okami

سازنده: Clover Studio

ناشر: CAPCOM

ژانر: Action-Adventure

پلتفرم مقصد: Playstation 2 و Wii

سال انتشار: ۲۰۰۶

امتیاز متا: ۹۳/۱۰۰ (با ۶۹ نقد)

امتیاز کاربران: ۹٫۲ (پلتفرم Playstation 2) توسط ۳۷۹ نفر

در صنعت و هنر بازی های رایانه ای معمولا شاهد این بوده و هستیم که و امتیازات و بازخوردهای منتقدین و کاربران، با فروش و موفقیت اقتصادی یک بازی، همسو و هم راستا هستند و این فرم معقول و طبیعی این موضوع به حساب می آید اما گاها و در موارد عجیبی شاهد اسنثناهایی نیز در این زمینه بوده ایم. در طول سال های زیادی که از آغاز به کار این صنعت و هنر می گذرد، اگر بخواهیم به موارد واضح و بزرگی که در آن ها شاهد تضاد در امتیاز و بازخورد های بازی با فروش آن بوده ایم، اشاره کنیم، بازی Ōkami بارزترین مثال است زیرا که این عنوان حتی در بین حالت های خاص و استثنا هم، خودش استثنا است!! می گویید یعنی چه؟ بگذارید این طور بگویم. در این حالات خاصی که گفتیم گاهی امتیازات بازی با فروش آن نمی خواند به این شکل است که مثلا یک بازی زیاد امتیازات خوبی نمی گیرد اما عالی می فروشد، اما وضعیت بازی Ōkami یک استثنا بین خود این موارد خاص است! یعنی به این شکل نیست که بازی امتیازش کم شود و فروشش بالا، بلکه امتیازش شاهکار است و فروشش کم که این خیلی دردناک تر است، یعنی یک بازی بی نظیر که منتقدها همگی آن را تحسین کرده اند اصلا در زمینه تبلیغات و … خوب عمل نکرده با شکست تجاری روبرو شود. حالا تازه می دانید چه چیزی خیلی عجیب تر است؟ حضور بازی Ōkami در این مقاله!! می دانید چرا؟ بگذارید دوباره موضوع را با سوال مطرح کنم. این مقاله در مورد چیست؟ بازیهایی با بالاترین امتیازات کاربران در تاریخ. خب بازی ها را چه کسانی می خرند؟ کاربران! خب این بازی که کاربران کلی تحویلش گرفته اند و یوزراسکورش ۹٫۲ است، پس چرا خود همین کاربران آن را نخریده اند؟!!! جل الخالق! خیلی اوضاع عجیب و غریبیست!

بازی Okami توسط Clover Studio و تحت نظر یک بازیساز توانا به نام هیدکی کامیاساخته شده است و در سال ۲۰۰۶ و ۲۰۰۸ به ترتیب برای Playstation 2 و Wii (البته ساخت ورژن Wii بازی را استودیو Ready at Dawn، کپکام و Tose بر عهده داشتند.) در دسترس علاقمندان قرار گرفت و سپس در سال های بعد نسخه HD آن برای پلتفرم های دیگری مثل PlayStation 3, Microsoft Windows, PlayStation 4, Xbox One و Nintendo Switch نیز منتشر گردید. وظیفه انتشار این بازی که در ژانر اکشن ماجرایی قرار داشت را نیز شرکت کپکام عهده دار بود. Ōkami عنوانی است که هر چه زمان بیشتر و بیشتر گذشت ارزش و منزلت این بازی هم بالاتر رفت و زیبایی آن بیشتر نمود پیدا کرد تا جایی که اکنون از Ōkami به عنوان یکی از برترین بازی های که در تاریخ این هنر و صنعت ساخته شده است یاد می کنند. Ōkami از لحاظ طراحی هنری یک شاهکار محض است و محیط ها، رنگ آمیزی، شخصیت ها و تمامی مواردی که در دنیای بازی مشاهده می کنید طراحی کاملا خاص و منحصر به فردی دارند که هر بیننده ای را به تحسین وا می دارد. گرافیک بازی حالتی مانند کار با آبرنگ و همچنین Cell Shade دارد و شبیه به انیمه های ژاپنی جوهری است که با استایل های هنری گرافیکی دیگر ترکیب شده است. به واقع باید گفت نظیر گرافیک هنری و طراحی Ōkam را در هیچ بازی دیگری نه در زمان خود و نه تا به امروز مشاهده نکرده ایم و این بازی در این زمینه کاملا منحضر به فرد و یونیک است و گرافیک هنری و طراحی های بی نظیر آن است که بازی را در سطح یک شاهکار هنری بالا برده است و یکی از خاص ترین و زیباترین عناوین در حوزه بازی های رایانه ای را رقم زده است.

در بازی شما کنترل یک گرگ سفید رنگ زیبا که در حقیقت یک الهه است و Amaterasu (در افسانه های ژاپنی الهه خورشید است) نام دارد را عهده دار هستید. گیم پلی بازی ترکیبی است از سبک اکشن، پلتفرمر و پازل و همان طور که بسیاری از منتقدها در نقدهای خود از این عنوان اشاره کرده اند از لحاظ استایل گیم پلی و پیشروی در بازی شبیه به عناوین The Legend of Zelda است. Okami بعد از عرضه، فوق العاده عمل کرد و تحسین تمامی منتقدین و بازیبازان را برانگیخت و افتخاراتی مانند انتخاب به عنوان بازی سال ۲۰۰۶ در وبسایت های معتبر مثل IGN و کسب جوایزی مانند BAFTA Games Award for Artistic Achievement و BAFTA Games Award for Original Score را به خود اختصاص داد. این عنوان زیبا موفق شد تا از مجموع نقدها و امتیازاتی که از مراجع مختلف گیمینگ در دنیا دریافت نمود، امتیاز متای عالی ۹۳/۱۰۰ را کسب کند. برخورد کاربران و مخاطبین Okami نیز بسیار با امتیازات منتقدین به این بازی همسو بود و بازیبازهای مختلف با درج امتیازات خود به این عنوان در وبسایت متاکریتیک، سبب ثبت User Score بسیار عالی ۹٫۲ برای Okami گردیدند که نشان از این داشت که نظر منتقدین و متخصصین در مورد این بازی زیاد فرقی با نظر بازیبازان ندارد و از هر دو دیدگاه، Okami عنوانی بی نظیر قلمداد شده است. این User Score برای نسخه مربوط به پلتفرم Playstation 2 به دست آمده است و در واقع بالاترین امتیاز کاربران Okami به این نسخه اختصاص یافته است. در انتها باید گفت نسخه کنسول Playstation 2 بازی Okami موفق شده است تا در جایگاه هفدهم لیست ما از “برترین بازی های تاریخ از لحاظ امتیاز کاربران” قرار بگیرد.

۱۶ – Portal

سازنده: Valve Corporation

ناشر: Valve Corporation

ژانر: First Person Puzzle Platformer

پلتفرم مقصد: Microsoft Windows, PlayStation 3, Xbox 360، Linux ،OS X، Android

سال انتشار: ۲۰۰۷

امتیاز متا: ۹۰/۱۰۰ (با ۲۷ نقد)

امتیاز کاربران: ۹٫۲ (پلتفرم PC) توسط ۴۳۸۹ نفر

درست است که قبلا بارها هم گفته ایم کمپانی Valve واقعا خاص و فوق العاده است ولی خب انصافا مقداری هم دیگر شورش را در آورده اند با این استیم. رسما بیایید اعلام کنید که آقا ما بازیساز نیستیم. ما فقط خفن ترین فروشگاه گیم تاریخ را داریم و کار دیگری هم نمی کنیم و کور خوانده اید اگر پورتال و هاف لایف و تیم فروترس و … می خواهید! بگویند ما این بازی ها را دادیم تا فقط ببینید ما چقدر خفنیم و دیگر به بعدش دلتان را بسوزانیم! درست است که این در واقع شوخی است ولی خوب می دانید که همچین شوخی شوخی هم نیست و واقعا انگار همینطور است! از طرف خوب قضیه و با عینک خوش بینی هم می توان این طور نگاه کرد که هیچ گاه این کمپانی از موفقیت بی نظیری که در بازی های خود کسب کرده است، سوء استفاده نکرده تا از نام آن ها و هنر خود برای ساخت بازی های پشت سر هم و سالانه بهره ببرد و خود را بدنام کند. جالب است که این کمپانی همان قدر که بین منتقدین محبوب است بین بازیبازان نیز همینطور است و دو نام پورتال و هاف لایف در کنار لفت ۴ دد که در تمام مقالات برترین بازی های تاریخ و برترین امتیاز متای تاریخ و برترین وحشت بقاهای تاریخ و… حاضر هستند، در مطلب برترین بازی های تاریخ از نظر امتیاز کاربران نیز حضور دارند و این نشانه ای از شاهکارهای واقعی است که به معنای واقعی در مورد پورتال و هاف لایف و لفت ۴ دد صدق می کند. اما در این بخش از لیست صحبت از پورتال است و در همین چند قدم پایین تر و ۲ شماره بعدی لیست، سراغ هاف لایف و لفت ۴ دد هم خواهیم رفت. Portal معنای واقعی خلاقیت و تفکرات و ایده های ناب بود. عنوانی که همه چیزش خاص بود و البته همه چیزش به همه چیزش می آید.

از داستان بی نظیر و زیبا گرفته تا المان های گبم پلی خلاقانه و عالی و صداگذاری معرکه و شخصیت پردازی های منحصر به فرد، همه و همه در دو عتوان این سری به وضوح مشخص هستند. بازی نخست این سری با نام Portal توسط Valve ساخته شده است و در سال ۲۰۰۷ و در قالب باندلی رویایی به نام The Orange Box برای پلتفرم های Microsoft Windows, PlayStation 3 و Xbox 360 در دسترس علاقمندان قرار گرفت. البته در سال های ۲۰۱۰، ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ این بازی به ترتیب برای پلتفرم های مبتنی بر Linux ،OS X و Android نیز عرضه گردیده است. وظیفه انتشار این بازی که در ژانر پازل پلتفرمر اول شخص قرار داشت را نیز Valve Corporation عهده دار بود. Portal بعد از عرضه، فوق العاده عمل کرد و تحسین تمامی منتقدین و بازیبازان را برانگیخت. این عنوان زیبا موفق شد تا از مجموع نقدها و امتیازاتی که از مراجع مختلف گیمینگ در دنیا دریافت نمود، امتیاز متای عالی ۹۰/۱۰۰را به خود اختصاص دهد. برخورد کاربران و مخاطبین Portal نیز بسیار با امتیازات منتقدین به این بازی همسو بود و بازیبازهای مختلف با درج امتیازات خود به این عنوان در وبسایت متاکریتیک، سبب ثبت User Score بسیار عالی ۹٫۲ برای Portal گردیدند که نشان از این داشت که نظر منتقدین و متخصصین در مورد این بازی فرق زیادی با نظر بازیبازان ندارد و از هر دو دیدگاه، Portal عنوانی بی نظیر قلمداد شده است.

این User Score برای نسخه مربوط به پلتفرم رایانه های شخصی به دست آمده است و در واقع بالاترین امتیاز کاربران Portal به این نسخه اختصاص یافته است. یکی از ستون های اصلی موفقیت فوق العاده این سری در کنار گیم پلی و معماهای فوق العاده، وجود شخصیتی منفی و آنتاگونیستی بی نظیر به نام GLaDOS بود. این شخصیت کار بسیار سخت تری در مقایسه با دیگر آنتاگونیست های بازی های رایانه ای و رقبای خود دارد زیرا وی چیزی به نام ظاهر و احساسات صورت و … ندارد و GLaDOS تنها یک هوش مصنوعی و یک صداست و بس. خیلی سخت است که یک هوش مصنوعی بدون هیچ ظاهر و حالتی و تنها با صداگذاری در بالاترین جایگاه های محبوب ترین شخصیت های منفی دنیا قرار بگیرد. در حقیقت باید صداگذاری بی نظیری برای وی انجام شده باشد و دیالوگ هایش کاملا بی نقص باشند زیر صداگذاری و دیالوگ تنها سلاحی است که یک شخصیت هوش مصنوعی و خالقان آن در اختیار دارند تا کاری کنند تا آنتاگونیستی محبوب و بی نظیر مانند GLaDOS خلق شود و سازندگان پورتال دقیقا همین کار را بدون کوچکترین اشتباهی به انجام رساندند و به قدری تک تک صحبت های GLaDOS سنجیده و پرداخت شده است که شاید در کل بازی های رایانه ای تا کنون شخصیتی با این تعداد دیالوگ بی نظیر ندیده ایم. البته باید این را نیز اشاره کرد که شخصیت های دیگر بازی و همینطور گیم پلی و پازل ها و … نیز در همین سطح از کیفیت هستند. در نهایت نسخه رایانه های شخصی بازی Portal موفق شده است تا در جایگاه شانزدهم لیست ما از “برترین بازی های تاریخ از لحاظ امتیاز کاربران” قرار بگیرد.

۱۵ – Half-Life 2: Episode Two

سازنده: Valve Corporation

ناشر: Valve Corporation

ژانر: First Person Shooter

پلتفرم مقصد: Microsoft Windows, PlayStation 3, Xbox 360، Linux ،OS X

سال انتشار: ۲۰۰۷

امتیاز متا: ۹۰/۱۰۰ (با ۲۱ نقد)

امتیاز کاربران: ۹٫۲ (پلتفرم PC) توسط ۱۹۹۵ نفر

آقا از مقالات برترین بازی ها گرفته تا برترین امتیازات و برترین گیم پلی و برترین روابط بین شخصیت ها و برترین شخصیت های منفی، همه و همه عناوین والو را نیز در بر می گیرند و بازی های این سازنده در تمامی این لیست ها جای داشته و دارند. در اینجا نیز صحبت از یکی از برترین شوترهای اول شخص تاریخ و برترین شوتر اول شخص تاریخ از نظر امتیاز متا یعنی سری Half-Life هستیم که برترین بازی آن از نظر بازیبازان و طرفداران، اپیزود دوم نسخه دوم این سری یعنی Half-Life 2: Episode Two است که گویا برای بازیبازان محبوب تر بوده است و بالاترین امتیاز را به آن اعطا کرده اند. بازی Half-Life 2: Episode Two توسط والو ساخته شده است و در سال ۲۰۰۷ به صورت جداگانه در استیم و در قالب باندل The Orange Box برای پلتفرم های Microsoft Windows, PlayStation 3 و Xbox 360 برای پلتفرم های پلی استیشن در دسترس علاقمندان قرار گرفت. البته در سال های ۲۰۱۳ و ۲۰۱۰ این بازی به ترتیب برای پلتفرم های مبتنی بر Linux و OS X نیز عرضه گردیده است. وظیفه انتشار این بازی که در ژانر شوتر اول شخص قرار داشت را نیز Valve Corporation عهده دار بود. فرنچایز Half-Life یک نماد و یک الگو برای بازی‌ های رایانه‌ ای به شمار می‌رود و شخصیت‌ ها و شخصیت‌ پردازی ‌آن‌ ها در این سری نیز یک الگو برای تمامی بازیسازان تا به امروز محسوب می‌ شود. در واقع باید گفت در کمتر عنوانی تا به امروز شاهد شخصیت هایی مثل Alyx Vance و دکتر فریمن و دکتر wallath Breen هستیم. شخصیت پردازی در این سری یکی زا ستون های اصلی موفقیت بازی به حساب می آید و برخی از برترین شخصیت های تاریخ را در بازی های هاف لایف تاکنون مشاهده کرده و با آنها رابطه برقرار کرده ایم، آن هم در قالب دکتر فریمن که از آنجایی که هیچ حرفی نمی زند به نوعی خود ما هستیم و دقیقا انگار ما هستیم که داریم با آلیکس و دیگر شخصیت های بازی رابطه برقرار می کنیم.

علاوه بر گیم پلی فوق العاده عالی و خوش دست و جذاب در سری هاف لایف که هنوز هم که هنوز است تجربه آن کهنه نشده است، شخصیت پردازی و روایت داستان نیز در این سری بی نظیر و در حد شاهکار است. رابطه بین دکتر فریمن و آلیکس در سری هاف لایف بدون شک یکی از دلایل اصلی موفقیت این عناوین به شمار می رود و به بهترین شکل در طول این سری، اساس و پایه این رابطه آرام آرام شکل گرفته و مدام عمیق تر می شود. همان طور که قبلا نیز در مطلب برترین روابط بین شخصیت ها در بازی های رایانه ای خدمت شما عرض کرده ام “با اینکه دکتر گوردون فریمن در تمام سری شاهکار Half Life حتی کلامی هم حرف نمی زند ولی کاملا در طول روند بازی می توان رشد یافتن و عمیق تر شدن احساس رابطه ی بین او و Alyx Vance را متوجه شد. در طول سری عشق این دو به یکدیگر همواره بیشتر و بیشتر می شود و در اپیزود دوم زمانی که آلیکس شدیدا زخمی شده است و دکتر فریمن با سختی و با دل و جرات فراوان کارهای لازم برای احیای او را انجام می دهد کاملا آشکار است که زندگی این دو نفر گویی برای همیشه به هم گره خورده است. واقعا نمی توانم صبر کنم تا ببینم در Half Life 3 چه اتفاقی خواهد افتاد و این رابطه بی نظیر چگونه پیش رفته است و یا خواهد رفت.” حیف است که از بازی Half-Life 2: Episode Two حرف زده شود ولی اشاره ای به یکی از برترین شخصیت های مونث و برترین همراهان تاریخ بازی های رایانه ای یعنی Alyx نکنیم. شخصیتی که یک همراه و یار و همدم فوق العاده برای بازیباز و دکتر فریمن است و بی‌ شک یکی از ۳ شخصیت برتر مونث از لحاظ عمق شخصیت‌ پردازی در دنیای بازی‌ های رایانه‌ ای به حساب می‌ آید. وی دختری است بسیار بااراده، قوی، دارای ثبات شخصیتی بالا، مهربان و خوش‌ قلب که همواره می‌ دانید در بدترین و سخت‌ ترین شرایط می‌ توانید روی او حساب کرده و به وی اعتماد کنید.

نوع شکل‌ گیری رابطه بین وی و دکتر فریمن در طول این سری بسیار جذاب و بی‌ نقص کار شده است و با اینکه دکتر گوردون فریمن در تمام سری Half Life حتی کلامی هم حرف نمی زند ولی کاملا در طول روند بازی می توان رشد یافتن و عمیق تر شدن احساس رابطه بین او و Alyx Vance را متوجه شد. زیرا که این خود شما هستید که در طول بازی آرام ارام به Alyx بیشتر و بیشتر علاقمند می شوید و رابطه تان با وی رشد می کند. شما دکتر فریمن هستید. Half-Life 2: Episode Two بعد از عرضه، فوق العاده عمل کرد و تحسین تمامی منتقدین و بازیبازان را برانگیخت. این عنوان زیبا موفق شد تا از مجموع نقدها و امتیازاتی که از مراجع مختلف گیمینگ در دنیا دریافت نمود، امتیاز متای عالی ۹۰/۱۰۰ را به خود اختصاص دهد. برخورد کاربران و مخاطبین Half-Life 2: Episode Two نیز بسیار با امتیازات منتقدین به این بازی همسو بود و بازیبازهای مختلف با درج امتیازات خود به این عنوان در وبسایت متاکریتیک، سبب ثبت User Score بسیار عالی ۹٫۲ برای Half-Life 2: Episode Two گردیدند که نشان از این داشت که نظر منتقدین و متخصصین در مورد این بازی فرق چندانی با نظر بازیبازان ندارد و از هر دو دیدگاه، Half-Life 2: Episode Two عنوانی بی نظیر قلمداد شده است. این User Score برای نسخه مربوط به رایانه های شخصی به دست آمده است و در واقع بالاترین امتیاز کاربران Half-Life 2: Episode Two به این نسخه اختصاص یافته است. در نهایت نسخه پلتفرم رایانه های شخصی بازی Half-Life 2: Episode Two موفق شده است تا در جایگاه پانزدهم لیست ما از “برترین بازی های تاریخ از لحاظ امتیاز کاربران” قرار بگیرد.

۱۴ – Left 4 Dead

سازنده: Valve South

ناشر: Valve Corporation

ژانر: First Person Shooter و Survival Horror

پلتفرم مقصد: Microsoft Windows, Xbox 360, OS X

سال انتشار: ۲۰۰۸

امتیاز متا: ۸۹/۱۰۰ (با ۵۸ نقد)

امتیاز کاربران: ۹٫۲ (پلتفرم PC) توسط ۳۸۰۹ نفر

بله دیگر! این هم سومین بازی والو به ترتیب پشت سر دوتای دیگر که جالب است از هر دو بازی پورتال و هاف لایف در رتبه بهتری هم قرار دارد و گویا بیبشتر به بازیبازان چسبیده است! البته ما که نفهمیدیم چطوری متاکریتیک مثلا همین ۳ بازی که هر ۳ یوزر اسکور ۹٫۲ دارند را رتبه بندی کرده است و هر فاکتوری را که چک کردم باز هم نتوانستم راهش را بفهمم. از امتیاز متای بهتر گرفته تا تعداد رای دهندگان بالاتر و … هیچ کدام با ترتیبی که متاکریتیک بازی های دارای یوزر اسکور یکسان را رتبه بندی کرده است جور در نمی آید. بگذریم. به هر حال ترتیب این طور است دیگر و در این رتبه بازی زیبای Left for Dead را داریم. عنوانی بسیار زیبا، هیجان انگیز و فوق العاده که یکی از برترین تجربه های کواپ در تاریخ بازی های رایانه ای را در اختیار بازیبازان قرار می داد و تجربه آن و مبارزه با زامبی های مخوف بازی، در کنار دوستانتان و مخصوصا به صورت ۴ نفره لذتی وصف نشدنی داشت. Left for Dead که توسط Valve South ساخته شده است و در سال ۲۰۰۸ به صورت دیجیتالی و فیریکی برای رایانه های شخصی و به صورت فیزیکی برای Xbox 360 در دسترس علاقمندان قرار گرفت. لازم به ذکر است که در سال ۲۰۱۰ نیز نسخه OS X این بازی منتشر گردید. وظیفه انتشار این بازی که در ژانر شوتر اول شخص و وحشت بقا قرار داشت را نیز Valve Corporation عهده دار بود.

در Left for Dead انواع و اقسام زامبی های معمولی و خاص و بزرگ و کوچک و زامبی های ویژه و … وجود داشتند که باید با هر کدام از آن ها به روش خاص و تاکتیک تیمی خاصی مقابله می کردید و آن ها را شکست می دادید که این کار در مقابله با دشمنان ویژه بازی مثل The Witch بسیار سخت تر هم بود. دشمنانی مخوف و به یادماندنی که زنانی هستند لاغر و رنگ پریده که چشم های قرمز درخشانی دارند و آرام در گوشه های تاریک اتاق ها و… نشسته اند و گویی ضجه می زنند و ناله می کنند. در بازی خیلی وقت ها لازم نیست که اصلا با این دشمنان درگیر شوید، زیرا وقتی که از آن ها فاصله داشته باشید کار خاصی به شما ندارند و می توانید آرام و در تاریکی بدون این که متوجه شود از او بگذرید و وارد مبارزه ای مرگبار نشوید. این موجودات به طور شدیدی به نور حساسیت دارند و همیشه در تاریکی حضور دارند. همین طور آن ها شدیدا حضور انسان های غیر آلوده را در نزدیک خود حس می کنند و سریعا واکنش مرگباری نشان می دهند و می توانند بدترین کابوستان در بازی شوند. آن ها می توانند در لحظه ای شما را بدرند و تبدیل به ترسناک ترین دشمن بازی شوند. اگر روی آن ها نور بیاندازید و یا زیادی نزدیکشان شوید دیگر خدا بهتان رحم کند! آن ها ناگهان بر می خیزند و با قیافه فوق وحشتناک خود و چنگال های مرگبارشان با سرعت هر چه بیشتر به سمت شما حمله می کنند و البته چنان جیغ بدی می کشند که از صدای نکرومورف های دد اسپیس هم بدتر است. آن ها روی شما می پرند و به سرعت با چنگال های بلند و وحشتناک خود به شما ضربه وارد می کنند و اگر زود نتوانید نسبت به آن ها واکنش نشان دهید کارتان تمام است.

بازی زیبای Left 4 Dead بعد از عرضه، فوق العاده موفق ظاهر شده و تحسین تمامی منتقدین و بازیبازان را برای سازندگانش به همراه داشت. این وحشت بقای عالی و با کیفیت، موفق شد تا از مجموع نقدها و امتیازاتی که از مراجع مختلف گیمینگ در دنیا دریافت نمود، امتیاز متای عالی ۸۹/۱۰۰ را کسب کند. برخورد کاربران و مخاطبین Left 4 Dead نیز تا حدود نسبتا زیادی با امتیازات منتقدین به این بازی همسو بود و بازیبازهای مختلف با درج امتیازات خود به این عنوان در وبسایت متاکریتیک، سبب ثبت User Score بسیار عالی ۹٫۲ برای Left 4 Dead گردیدند که نشان از این داشت که نظر منتقدین و متخصصین در مورد این بازی فرق خیلی زیادی با نظر بازیبازان ندارد و از هر دو دیدگاه، Left 4 Dead عنوانی بی نظیر قلمداد شده است. این User Score برای نسخه مربوط به رایانه های شخصی به دست آمده است و در واقع بالاترین امتیاز کاربران Left 4 Dead به این نسخه اختصاص یافته است. در نهایت نسخه رایانه های شخصی بازی Left 4 Dead موفق شده است تا در جایگاه چهاردهم لیست ما از “برترین بازی های تاریخ از لحاظ امتیاز کاربران” قرار بگیرد.

۱۳ – Persona 4 Golden

سازنده: Atlus

ناشر: NIS America

ژانر: RPG

پلتفرم مقصد: Playstation Vita

سال انتشار: ۲۰۱۲

امتیاز متا: ۹۳/۱۰۰ (با ۶۱ نقد)

امتیاز کاربران: ۹٫۲ (پلتفرم Playstation Vita) توسط ۱۴۴۲ نفر

سری عناوین Persona جزو معدود فرنچایزهای نقش آفرینی ژاپنی است که در کنار فرنچایزهایی مثل فاینال فانتزی، علاوه بر بازار خاص و عجیب ژاپن (عجیب برای ما و مخاطبین غربی) موفق شده است توجه کاربران و مخاطبان غربی را نیز به خود جلب کرده و محبوبیتی جهانی کسب نماید که بدون شک در این مسئله، انتشار نسخه‌ های غربی باکیفیت این سری کاملا تاثیرگذار بوده است و این عناوین با روایت جذاب داستان در کنار گیم پلی بسیار عمیق و محتوای بالا، موفق شده‌اند تا نظر کاربران و همین طور منتقدین دنیا را نیز با خود همراه کنند. این فرنچایز کار خود را از سال ۱۹۹۶ با بازی Revelations: Persona آغاز نمود و جدید ترین نسخه آن نیز بازی Persona 5 است که در سپتامبر ۲۰۱۶ نسخه ژاپنی ان برای پلی استیشن ۳ و پلی استیشن ۴ منتشر گدید و نسخه غربی آن نیز در سال ۲۰۱۷ برای کنسول های پلی استیشن ۳ و پلی استیشن ۴ منتشر گردید تا یکی از برترین انحصاری های نسل هفتم و هشتم سونی رقم بخورد و بازی پنجم در لیست برترین بازی سال ۲۰۱۷ نیز قرار گرفت. لازم به ذکر است فرنچایز پرسونا که در اصل با نام Shin Megami Tensei: Persona شناخته می شود در حقیقت یک فرنچایز اسپین اف و یک زیرشاخه از سری اصلی Megami Tensei محسوب می شود که موفقیت بسیار زیادی کسب کرده و تبدیل به بزرگترین فرنچایز شرکت Atlus نیز شده است.

محبوب‌ترین و با کیفیت ترین بازی فرنچایز پرسونا در کنار نسخه پنجم، بازی Persona 4 است که البته یکی از برترین عناوین نقش‌آفرینی در تاریخ بازی‌های رایانه ای نیز محسوب می گردد. محبوبیت این بازی به حدی بود که سازندگان تصمیم گرفتند این بازی را برای کنسول دستی ویتا نیز با نام Persona 4 Golden منتشر نمایند که اتفاقا موفقیت بزرگی نیز با این تصمیم نصیبشان شد. بازی Persona 4 Golden توسط Atlus ساخته شده است و در سال ۲۰۱۲ برای Playstation Vita در دسترس علاقمندان قرار گرفت. وظیفه انتشار این بازی که در ژانر نقش آفرینی قرار داشت را نیز شرکت NIS America عهده دار بود. این عنوان که نسخه ارتقا یافته Persona 4 بود، یکی از برترین عناوین این کنسول دستی نیز محسوب می شود. Persona 4 Golden بعد از عرضه، فوق العاده عمل کرد و تحسین تمامی منتقدین و بازیبازان را برانگیخت. این عنوان زیبا موفق شد تا از مجموع نقدها و امتیازاتی که از مراجع مختلف گیمینگ در دنیا دریافت نمود، امتیاز متای عالی ۹۳/۱۰۰ را به خود اختصاص دهد. برخورد کاربران و مخاطبین Persona 4 Golden نیز بسیار با امتیازات منتقدین به این بازی همسو بود و بازیبازهای مختلف با درج امتیازات خود به این عنوان در وبسایت متاکریتیک، سبب ثبت User Score بسیار عالی ۹٫۲ برای Persona 4 Golden گردیدند که نشان از این داشت که نظر منتقدین و متخصصین در مورد این بازی فرق خاصی با نظر بازیبازان ندارد و از هر دو دیدگاه، Persona 4 Golden عنوانی شاهکار قلمداد شده است.

داستان این بازی مثل همیشه بسیار جذاب و به نوعی جوان پسند و نوجوان پسند است. داستان Persona 4 Golden به این شکل است که وقتی که یک سری قتل‌های عجیب و حل نشده در اطراف شهر شروع به رخ دادن می‌کنند که در آن قربانیان از آنتن‌ های تلویزیون آویزان شده‌ اند و علت مرگ هم ناشناخته است، شما ناخواسته پی می‌ برید که قادر به سفر در دنیای تلویزیون هستید که قلمرویی است خطرناک پر از سایه‌ هایی هیولا صفت. با به دست آوردن قابلیت استفاده از Pesona ها، شما و دوستانتان به سرعت متوجه ارتباط بین قتل‌ها و دنیای تلویزیون می‌شوید و قصد می‌کنید تا حقیقت را یک بار برای همیشه کشف کنید. با ترکیب یک نقش‌ آفرینی کلاسیک با عناصر شبیه‌ سازی زندگی، Persona 4 Golden محتوای بسیار بالا و البته باکیفیتی را در اختیار طرفداران و کسانی که می‌خواهند یک تجربه عمیق و طولانی بر روی Vita داشته باشند قرار می دهد. در نهایت نیز بازی Persona 4 Golden موفق شده است تا در جایگاه سیزدهم لیست ما از “برترین بازی های تاریخ از لحاظ امتیاز کاربران” قرار بگیرد.

۱۲ – The Last of Us

سازنده: Naughty Dog

ناشر: Sony Computer Entertainment

ژانر: Third Person Shooter ,Action Adventure و Survival Horror

پلتفرم مقصد: PlayStation 3 و PlayStation 4

سال انتشار: ۲۰۱۳

امتیاز متا: ۹۵/۱۰۰ (با ۹۸ نقد)

امتیاز کاربران: ۹٫۲ (پلتفرم Playstation 3) توسط ۸۳۹۹ نفر

نسل هفتم، نسلی شگفت انگیز پر از شاهکارهای جاودانه بود. نسلی که وقتی به سیاهه بازی های بزرگ و بسیار با کیفیت آن نگاه می کنیم، معنی این که می گوییم The Last of Us شاید برترین عنوان کل این نسل باشد را با تمام وجود درک می کنیم. The Last of Us ویترین قدرت جلوه های بصری نسل هفتم بود، مفهومی از ترکیب سرگرمی، درام، غم، ترس، مرگ و البته در راس آن ها عشقی که لب دنیا را به تحسین واداشت و The Last of Us را جاودانه کرد. The Last of Us مظهر قدرت داستان پردازی و قدرت شخصیت هاست است. نمایانگر یک رابطه زیبا و عمیق در یک بازی شاهکار و بی نظیر است و یک بار دیگر قدرت نمایی ناتی داگ در صنعت بازی های رایانه ای را با این عنوان شاهد بودیم و بار دیگر این سازندگان نابغه، قدرت خود را در تمامی زمینه های ساخت یک بازی به رخ کشیدند.

بازی The Last of Us همان طور که می دانید توسط ناتی داگ ساخته و در سال ۲۰۱۳ برای کنسول Playstation 3 در دسترس علاقمندان قرار گرفت. وظیفه انتشار این بازی که در ژانر شوتر سوم شخص، اکشن ماجرایی و وحشت بقا قرار داشت را نیز شرکت سونی عهده دار بود. لازم به ذکر است که با ورود به نسل هشتم نیز نسخه ریمسترد شده این شاهکار برای کنسول پلی استیشن ۴ نیز عرضه گردید و موفق شد تا همان موفقیت بازی اصلی را کسب نماید. بازی در تک تک بخش های خود و حتی در توجه به ریزترین جزییات نیز یک شاهکار محض است و به حدی زیبا و چشم نواز است که تماشای آن بر روی کنسول پلی استیشن ۳ هنوز که هنوز است از بسیاری بازی های جدید نسل هشتم هم لذت بخش تر و با کیفیت تر است و باید طراحان و سازندگان بازی در ناتی داگ را تحسین کرد. دربازی کنترل پروتاگونیست بازی به نام جوئل را در دوره ای آخر الزمانی که دنیا توسط یک بیماری قارچی از بین رفته و انسان ها تبدیل به قاتلینی وحشتناک یا بیمارانی زامبی مانند شده اند، در دست می گیریم. او طی اتفاقاتی با دختری نوجوان به نام الی همراه می شود که گویا کلید حل این بیماری مخوف است و نسبت به آن مقاوم می باشد.

وقایع، سختی ها، اشک ها و لبخندهایی که در سفر این دو رقم می خورد و رابطه ای که بین آن ها ایجاد می شود، داستان بازی را شکل می دهد و یکی از احساسی ترین و زیباترین روایت های داستانی که تاکنون در بازی ها دیده ایم را به ما هدیه می دهد. در طول روند بازی جوئل و الی لحظه به لحظه برای هم مهم تر می شوند و هوای هم را در بدترین شرایط دارند تا جایی که جوئل متوجه می شود که الی برای او آن قدر عزیز است که حاضر است تمام دنیا را به خاطر او بکشد و از پیش رو بردارد ولی او را نیز مانند دخترش از دست ندهد. The Last of Us بعد از عرضه، فوق العاده عمل کرد و تحسین تمامی منتقدین و بازیبازان را برانگیخت پشت سر هم نمرات کاملی بود که به سمت این بازی سرازیر شده بود و بالغ بر ۲۰۰ بار از منابع مختلف به عنوان بازی سال انتخاب شد. این عنوان زیبا موفق شد تا از مجموع نقدها و امتیازاتی که از مراجع مختلف گیمینگ در دنیا دریافت نمود، امتیاز متای عالی ۹۵/۱۰۰ را به خود اختصاص دهد. برخورد کاربران و مخاطبین The Last of Us نیز تا حد زیادی با امتیازات منتقدین به این بازی همسو بود و بازیبازهای مختلف با درج امتیازات خود به این عنوان در وبسایت متاکریتیک، سبب ثبت User Score بسیار عالی ۹٫۲ برای The Last of Us گردیدند.

یوزر اسکور The Last of Us نشان از این داشت که نظر منتقدین و متخصصین در مورد این بازی فرق خیلی زیادی با نظر بازیبازان ندارد و از هر دو دیدگاه، The Last of Us عنوانی بی نظیر قلمداد شده است که البته از نظر منتقدین این بازی ارزش بیشتری داشت و بازی های خیلی زیادی در تاریخ متای ۹۵ را مخصوصا در نسل های اخیر کسب نکرده اند. این User Score برای نسخه مربوط به پلتفرم Playstation 3 به دست آمده است و در واقع بالاترین امتیاز کاربران The Last of Us به این نسخه اختصاص یافته است. با این که جوئل و الی اصلا هم را نمی شناخته اند اما وقتی که با هم همسفر می شوند یکی از زیباترین و عمیق ترین روابط شکل گرفته در در دنیای بازی ها را با هم برقرار می کنند که هر چه پیش می رویم این دوستی، بسیار قدرتمندتر شده و نهایتا به یک رابطه دقیقا مانند پدر-دختر ختم می گردد که عشق در آن موج می زند و همین عشق چیزیست که در آن دنیای دیوانه وار مثل الماسی کمیاب است. حتما می دانید که در نسل هشتم شاهد انتشار نسخه دوم این شاهکار نیز خواهیم بود و این بار قرار است تا کنترل الی را به دست بگیریم و بدون شک این عنوان یکی از مورد انتظارترین عناوین نسل هشتم نیز محسوب می شود. در نهایت نسخه Playstation 3 بازی The Last of Us موفق شده است تا در جایگاه دوازدهم لیست ما از “برترین بازی های تاریخ از لحاظ امتیاز کاربران” قرار بگیرد.

۱۱ – The Witcher 3: Wild Hunt – Blood and Wine

سازنده: CD Project Red

ناشر: CD Project Red

ژانر: Action RPG

پلتفرم مقصد: PlayStation 4, Xbox One, Microsoft Windows

سال انتشار: ۲۰۱۶

امتیاز متا: ۹۲/۱۰۰ (با ۵۰ نقد)

امتیاز کاربران: ۹٫۲ (پلتفرم های PlayStation 4, Xbox One, Microsoft Windows) توسط ۲۱۹۹ نفر

معمولا همیشه بهترین ها را برای آخر نگه می دارند تا بهترین خاطره در یاد بماند و فکر می کنم که در مورد بازی ویچر ۳ و بسته الحاقی Blood and Wine نیز همین اتفاق رخ داده است. در واقع به نظر می ‎رسد که نوابغ استودیو CD Project Red بسته الحاقی Blood and Wine را از همان ابتدا به عنوان اختتامیه ‎ای دوست‎ داشتنی و خداحافظی با گرگ سپید محبوب ما، گرالت ریویا و افسانه ویچر، در نظر داشته و ساخته‎ اند و میزان توجه به جزییات و کیفیت گیم پلی و داستان و گرافیک در آن به حدی بالاست که محال است شما را شگفت‎زده نکند. اصلا مگر می‏ شود CD Project Red یک بسته الحاقی برای حسن ختام و خداحافظی با یکی از برترین فرنچایزها و ۳ گانه‎های تاریخ و یکی از برترین شخصیت های تاریخ بسازد و چه در لیست برترین های منتقدین و چه برترین های کاربران جای نداشته باشد. بسته الحاقی Blood and Wine از بازی The Witcher 3: Wild Hunt به مانند بازی اصلی توسط سی دی پراجکت ساخته شده است و در سال ۲۰۱۶ برای پلتفرم های PlayStation 4, Xbox One, Microsoft Windows در دسترس علاقمندان قرار گرفت. وظیفه انتشار این بازی که در ژانر اکشن نقش آفرینی قرار داشت را نیز CD Project Red عهده دار بود.

سازندگان ویچر ۳ با ساخت بسته الحاقی Blood and Wine، سطح کیفیت بازی ویچر ۳ و توجه به جزییات را به درجه دیوانه‎ کننده‎ای رسانده و باید قطعا گفت که Blood and Wine بهترین و باکیفیت ‎ترین بخش از عنوانی است که خود، برترین بازی سال ۲۰۱۵ و یکی از برترین نقش‎آفرینی ‎های تاریخ (و برترین بازی کل تاریخ برای بعضی ها) است. پس خود تصور کنید که این محتوای دانلودی در چه حدی از کیفیت قرار دارد و سازندگان چه حسن ختام ارزشمندی را برای سری The Witcher تدارک دیده‎اند. بسته الحاقی بی نظیر Blood and Wine بالغ بر ۳۰ ساعت تجربه نو را به بازی می ‎افزاید و یک شهر کاملا جدید و فوق‎العاده زیبا را به نقشه بازی اضافه می‎کند. گرگ سفید محبوب ما، گرالت افسانه‎ای این بار به به داستانی خطرناک تر از همیشه کشیده می شود و باید با یک Higher Vampire قدرتمند دست و پنجه نرم کند که این موضوع به پیجیده ترین شکل ممکن پیش می رود و مانند همیشه با یک داستان پر از شاخه های مختلف طرف هستیم که بر اساس انتخاب های بازیباز تاثیر مستقیم می پذیرد.

در Blood and Wine علاوه بر خط داستانی جدید شاهد دشمنان جدید، قراردادهای هیولاکشی جدید، ماموریت های فرعی، کارت‎های GWENT جدید و ماموریت های کارت بازی، سلاح ها و زره های جدید و بسیاری موارد دیگر هستیم که به هیچ وجه اجازه نمی‎دهند تا بازی حال و هوای تکراری به خود گیرد. Blood and Wine بعد از عرضه، فوق العاده عمل کرد و تحسین تمامی منتقدین و بازیبازان را برانگیخت. این عنوان زیبا موفق شد تا از مجموع نقدها و امتیازاتی که از مراجع مختلف گیمینگ در دنیا دریافت نمود، امتیاز متای عالی ۹۲/۱۰۰ را به خود اختصاص دهد. برخورد کاربران و مخاطبین Blood and Wine نیز کاملا با امتیازات منتقدین به این بازی همسو بود و بازیبازهای مختلف با درج امتیازات خود به این عنوان در وبسایت متاکریتیک، سبب ثبت User Score بسیار عالی ۹٫۲ برای Blood and Wine گردیدند که نشان از این داشت که نظر منتقدین و متخصصین در مورد این بازی هیچ فرقی با نظر بازیبازان ندارد و از هر دو دیدگاه، Blood and Wine یک بسته الحاقی بی نظیر قلمداد شده است.

جالب است که این User Score برای هر ۳ نسخه مربوط به رایانه های شخصی و پلی استیشن ۴ و ایکس باکس وان یکسان است و در سایت متاکریتیک از لحاظ امتیاز کاربران این ۳ نسخه پشت سر هم با امتیاز مشابه قرار گرفته اند. خیلی راحت می توان گفت Blood and Wine کاملا شایسته این است که تنها و در قالب یک نسخه فیزیکی مجزا به عنوان یک بازی فرعی از سری ویچر منتشر شود و هیچ چیزی از یک بازی کامل کم ندارد و حتی دیدیم که در مراسم گیم اواردز ۲۰۱۶ نیز با این بسته الحاقی به عنوان یک بازی نقش آفرینی کامل برخورد شد و این شاهکار در کنار عنوانی مثل دارک سولز ۳، موفق شد برترین بازی نقش آفرینی سال ۲۰۱۶ نیز لقب بگیرد که خود گویای همه چیز است. Blood and Wine یک حسن ختام فوق العاده برای فرنچایز افسانه ای The Witcher و پایانی شایسته بر ماجراجویی های گرالت بزرگ است. خداحافظی با گرگ سپید محبوبمان خیلی سخت است ولی لااقل می‌دانیم که نوابغ CD Project Red خداحافظی باشکوهی را برای وی تدارک دیده بودند. در نهایت بسته الحاقی Blood and Wine از بازی The Witcher 3: Wild Hunt موفق شده است تا در جایگاه یازدهم لیست ما از “برترین بازی های تاریخ از لحاظ امتیاز کاربران” قرار بگیرد.

