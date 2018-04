شرکت Hello Games که نامی آشنا در صنعنت بازی‌های ویدیویی می‌باشد، عنوان No Man’s Sky را یک بازی خاص در سبک ماجراجویی و جهان باز و همچنین یک عنوان جاه‌طلب قلمداد می‌کند. بنابر اخبار و گزارش‌های به دست آمده، قرار است عنوان No Man’s Sky تابستان امسال برای کنسول ایکس‌باکس وان عرضه گردد. همان طور که گفته […]

شرکت Hello Games که نامی آشنا در صنعنت بازی‌های ویدیویی می‌باشد، عنوان No Man’s Sky را یک بازی خاص در سبک ماجراجویی و جهان باز و همچنین یک عنوان جاه‌طلب قلمداد می‌کند. بنابر اخبار و گزارش‌های به دست آمده، قرار است عنوان No Man’s Sky تابستان امسال برای کنسول ایکس‌باکس وان عرضه گردد.

همان طور که گفته شد، شرکت Hello Games عنوان No Man’s Sky را یک بازی خاص در سبک ماجراجویی و جهان باز و همچنین یک عنوان جاه‌طلب قلمداد می‌کند. این بازی همانطور که پیش از این نیز وعده داده شده بود، عنوانی با فضایی بسیار بزرگ و تقریبا بی‌نهایت و پر از شگفتی‌های گوناگون همچون موجودات بیگانه و عجیب و غریب، نبردهایی بزرگ با دزدان فضایی و دنیایی بزرگ و کاملا متفاوت با آن چه که پیش از این بازیکنان آن را تجربه کرده باشند، بوده است.

شرکت Hello Games که توسعه دهنده No Man’s Sky است، این عنوان را به عنوان بزرگ‌ترین و جاه طلبانه‌ترین عنوان در تاریخ بازی‌های ویدیویی قلمداد می‌کند که تنها با تیمی کوچک و متشکل از ده‌ها نفر توسعه یافته است.

موضوعی که برای بازیکنان بسیار ناخشنود کننده می‌باشد، عرضه انحصاری این عنوان تنها بر روی دو پلتفرم پلی‌استیشن ۴ (Play Station 4) و کامپیوترهای شخصی (PC) و عدم عرضه برای کنسول ایکس‌باکس وان (Xbox One) است. پس از مدت نه چندان زیادی، عرصه بر این شرکت و عنوان محبوب‌شان تنگ شد، شمار بازیکنان به میزان قابل توجهی کاهش یافت و همچنین اختلافات این توسعه دهنده با شرکت سونی بر سر نحوه تبلیغ محصولات تولید شده بسیار بالا گرفت.

پس از گذشت مدت زمانی کوتاه از این مشاجرات، توسعه دهنده این عنوان اعلام کرد که به زودی بروزرسانی جدیدی را عرضه خواهد کرد که شامل وسایل نقلیه جدیدتر، ساختمان‌های اصلی و پایه‌ای و همچنین چند مورد دیگر نیز خواهد بود.

با گذشت هرچه بیشتر از زمان عرضه بروزرسانی‌های مذکور، این عنوان به صورت کاملا بی سر و صدا محتواهای داستانی جدیدی را دریافت نمود و تاثیراتی مثبت در افزایش تعداد بازیکنان را به همراه داشته بود اما همه چیز دقیقا بر طبق انتظار پیش نرفت و تلاش بیشتر Hello Games را می‌طلبید.

در نهایت این شرکت تصمیم گرفته تا این عنوان را در تابستان امسال برای پلتفرم ایکس‌باکس وان به دو شکل فیزیکی و دیجیتالی عرضه کند و استودیو ۵۰۵Games وظیفه این کار را بر عهده گرفته است. همچنین باید افزود که نسخه عرضه شده برای پلتفرم ایکس‌باکس وان شامل تمامی بروزرسانی‌ها و محتواهای اضافه‌ای است که از سال ۲۰۱۶ برای این عنوان منتشر شده و همچنین کاربرانی که نسخه ایکس‌باکس وان این عنوان را خریداری نمایند، از قابلیت‌ها و ویژگی‌های پیشرفته‌تر این عنوان که به وضوح تصویر ۴K و قابلیت HDR نیز مجهز شده است، بهر‌مند خواهند شد.

در مورد اتفاقاتی که در انتظار این عنوان است، می‌توان به عرضه بروزرسانی جدیدی که تحت عنوان “بعدی” یا Next شناخته می‌شود اشاره کرد که در مورد جزئیات آن هنوز اطلاعات دقیقی در دسترس نیست و به نظر می‌رسد که Hello Games یک سورپرایز بزرگ را برای کاربران خود ترتیب داده است.

شان موری (Sean Murray) در این باره می‌گوید:

این بزرگ‌ترین بروزرسانی ما تا به این لحظه می‌باشد و چیزی که واضح بوده و روشن می‌باشد، این است که که تیم ما در حال تلاش برای به اتمام رساندن آن بوده و پس از انتشار این بروزرسانی بزرگ، عرضه محتویات رایگان خود را در کنسول ایکس‌باکس وان ادامه خواهیم داد و بروزرسانی “بعدی” شامل موارد بسیار زیادی برای سورپرایز کردن بازیکنان است که تا زمان عرضه نمی‌توانیم جزئیات آن را فاش نمائیم. ما این بروزرسانی بزرگ را “بعدی” نامیده‌ایم چرا که گامی بسیار مهم و بزرگ در طول کار و برای جامعه‌ ما است. این بروزرسانی برای بازیکنان فعلی رایگان خواهد بود و ما به پشتیبانی از این عنوان برای رسیدن به آینده‌ای موفق و قابل پیش‌بینی ادامه خواهیم داد. ما بر اساس تجربه‌هایی که داشته‌ایم، آموخته‌ایم که سریع‌تر از آن چیزی که می‌خواهیم و مدنظر است عمل کنیم. من می‌خواهم از صحبت بیش از حد اجتناب کرده و موارد خاص و مهمی را گفته باشم و می‌دانم که این موضوع به هر حال اتفاق می‌افتاد و فکر می‌کنم این خبر خوشحال کننده‌ای برای مردم باشد.

همانطور که گفته شد، این عنوان فعلا برای دو پلتفرم پلی‌استیشن ۴ و کامپیوترهای شخصی در دسترس می‌باشد و بنابر تصمیم Hello Games، تابستان امسال برای پلتفرم ایکس‌باکس وان نیز عرضه خواهد شد. همچنین کاربران ایکس‌باکس وان با خرید No Man’s Sky از محتویات ویژه‌ای که اشاره شد نیز بهره‌مند خواهند بود. نظر شما کاربران در این رابطه چیست؟

