به گفته‌ی یوبی‌سافت، Far Cry 5 هم‌اکنون بهترین نسخه‌ی این سری از لحاظ سرعت فروش محسوب می‌شود و همچنین به دستاورد بزرگی بین بازی‌های این شرکت رسیده است.

در واقع فروش هفته‌ی اول انتشار Far Cry 5 بیشتر از دو برابر نسخه‌ی قبلی یعنی Far Cry 4 بوده و ضمناً بیش از نیمی از این فروش متعلق به نسخه‌های دیجیتالی است. همچنین اعلام شده است که Far Cry 5 پس از Tom Clancy’s The Division، با ۳۱۰ میلیون دلار فروش به مشتری، دومین عنوان و عرضه‌ی بزرگ تاریخ یوبی‌سافت به حساب می‌آید.

مدیر یوبی‌سافت آمریکا یعتی لارنت دیتک (Laurent Detoc) راجع به دستاوردهای Far Cry 5 چنین بیان داشته است:

Far Cry 5 مانند Montana در دنیای واقعی، منطقه‌ای وسیع و زیبا و جذاب پر از داستان‌های رنگارنگ برای بازی‌بازان است تا از آن‌ها لذت برده و آن‌ها را به اشتراک بگذارند. ما متشکر و قدردان طرفداران قدیمی و جدید سری هستیم که به ما در Hope County ملحق شده و باعث رشد جامعه‌ی بازی‌بازان ما شده‌اند.

دن هی (Dan Hay) به عنوان مدیر اجرایی تولید بازی نیز در این خصوص نظر خود را به اشتراک گذاشته است:

من افتخار می‌کنم که سال‌ها کار پرشور تیم سازنده نتیجه‌ی خود را می‌بیند و Far Cry 5 افراد بسیاری را جذب می‌کند. پذیرش بازی‌بازان از Far Cry 5 باعث افتخار ماست و ما هیجان‌زده هستیم برای اینکه به گسترش و پشتیبانی از بازی‌بازان در ماه‌ها و سال‌های پیش رو ادامه دهیم.

Far Cry 5 هم‌اکنون در دسترس رایانه‌های شخصی، پلی‌استیشن ۴ و ایکس‌باکس وان قرار دارد.

منبع متن: gamefa