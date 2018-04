بازیگر پیتر پارکر در Spider-Man رسماً مشخص شد

شاید پیش از این حدس زده باشید که چه کسی نقش پیتر پارکر در Spider-Man را بر عهده دارد، اما به‌تازگی به‌طور رسمی این بازیگر معرفی شده است. یوری لاونتال (Yuri Lowenthal) که برای صداگذاری در بازی‌های ویدئویی و نسخه‌های انگلیسی انیمه‌ها شهرت دارد، نقش پیتر پارکر را در عنوان Spider-Man بازی خواهد کرد. از […]

یوری لاونتال (Yuri Lowenthal) که برای صداگذاری در بازی‌های ویدئویی و نسخه‌های انگلیسی انیمه‌ها شهرت دارد، نقش پیتر پارکر را در عنوان Spider-Man بازی خواهد کرد. از جمله‌ نقش‌هایی که وی به عهده داشته است، می‌توان به Nikola Tesla از The Order 1886 و Prince از Prince of the Persia اشاره کرد. وی همچنین در Persona 3 ،Persona 4 و Sunset Overdrive نیز نقش‌آفرینی کرده است.

لاونتال حضور خود در Spider-Man به عنوان بازیگر پیتر پارکر را در توئیتر با انتشار تصویر و متن زیر اعلام کرده است:

در آخر این راز باید فاش شود. طی چند سال اخیر من بهترین شغل دنیا را داشته‌ام و نمی‌توانستم راجع به آن چیزی بگویم. ممنونم از اینسومنیاک گیمز که رویای کودکی‌ام را به حقیقت تبدیل کرد.

Spider-Man در تاریخ ۷ سپتامبر مصادف با ۱۶ شهریور به‌صورت انحصاری برای کنسول پلی‌استیشن ۴ عرضه می‌گردد و هم‌اکنون نیز امکان پیش‌خرید نسخه‌های استاندارد و دیجیتال دیلاکس آن از طریق پلی‌استیشن استور وجود دارد.

منبع متن: gamefa