اطلاعات جدید و تاریخ انتشار Hitman: Definitive Edition اعلام شد

یکی از بهترین بازی‌های سال ۲۰۱۶ یعنی Hitman، مجدداً در قالب نسخه Definitive Edition عرضه خواهد شد. اکنون تاریخ انتشار و اطلاعاتی جذاب و خواندنی پیرامون این بازی منتشر شده است. این نسخه شامل بازی اصلی و تمامی بسته‌های الحاقی مربوط به آن می‌باشد. یعنی با خرید آن، شما فصل اول Hitman، تمام محتویات اضافه‌ی […]

یکی از بهترین بازی‌های سال ۲۰۱۶ یعنی Hitman، مجدداً در قالب نسخه Definitive Edition عرضه خواهد شد. اکنون تاریخ انتشار و اطلاعاتی جذاب و خواندنی پیرامون این بازی منتشر شده است.

این نسخه شامل بازی اصلی و تمامی بسته‌های الحاقی مربوط به آن می‌باشد. یعنی با خرید آن، شما فصل اول Hitman، تمام محتویات اضافه‌ی Game Of The Year Edition به همراه اپیزود‌های The Summer Bonus و Blood Money Requiem pack را دریافت خواهید کرد.

اما این تمام ماجرا نیست، در این بازی مجموعه‌ای از پوشش‌ها از سه بازی محبوب آی‌او اینتراکتیو (IO Interactive) یعنی Kane & Lynch ،Mini Ninjas و Freedom Fighters در دسترس قرار خواهند گرفت. اگرچه این نسخه شامل تمام بروزرسانی های منتشر شده برای نسخه پلی استیشن پرو و ایکس باکس وان اکس می باشد اما تمامی محتویات اضافه Hitman بر روی دیسک بازی قرار نداشته و برای دریافت برخی افزونه‌ها به دانلود یک فایل ۱۲ تا ۲۴ گیگابایتی نیاز خواهید داشت.

این بازی قرار است که توسط شرکت برادران وارنر(.Warner Bros)، ناشر فرانچایزهای محبوبی مثل سری Batman: Arkham، به صورت جهانی عرضه شود. این شرکت در خبری اظهار داشت که Hitman: Definitive Edition تنها بخشی از قراردادی است که به تمام سری Hitman مربوط می‌شود. با این حال هنوز مشخص نیست که این توافق‌نامه چه تاثیری بر نسخه‌ی بعدی بازی که درحال ساخت است، دارد.

Hitman قبلا تحت مالکیت شرکت اسکوئر انیکس (Square Enix) بود، اما آی‌او اینتراکتیو، سازنده این عنوان، قبل از عقد قرارداد با شرکت برادران وارنر حق امتیاز قانونی آن را از مالک ژاپنی خریداری کرد. همچنین یک سریال تلویزیونی از Hitman نیز در دست ساخت است که هنوز نمی‌توان با قاطعیت در مورد همکاری شرکت برادران وارنر در تهیه‌ی آن اظهار نظر کرد.

در پایان باید گفت که عنوان Hitman: Definitive Edition در تاریخ سه‌شنبه ۲۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷ (۱۵ مه ۲۰۱۸) برای کنسول‌های پلی‌استیشن ۴، ایکس‌باکس وان و پلتفرم رایانه‌های شخصی عرضه خواهد شد.

منبع متن: gamefa