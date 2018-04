با توجه به اعلامیه Ubisoft، بازی Far Cry 5 در هفته اول عرضه خود به سریع‌ترین فروش در کل سری دست یافت. این شرکت 310 میلیون دلار از فروش این بازی در هفته نخست به‌دست آورد که دو برابر بیشتر از فروش اولیه Far Cry 4 است. چنین موردی همچنین Far Cry 5 را پس از The Division، به دومین عرضه بزرگ Ubisoft تبدیل می‌کند.

به گزارش پردیس گیم و به نقل از GameSpot، این اعلامیه همچنین چند آمار دیگر از بازی طی هفته اول را مشخص می‌کند. Far Cry 5 برای بیش از 55 هزار ساعت استریم شده است. 8,651 عدد راسو برای بازیکنان کمین کرده‌اند، 5.1 میلیون ماهی به‌دست آوردند و مجموعا 1.1 میلیون ساعت را با خرس Cheeseburger گذراندند. Nick Rye محبوب‌ترین یار در بازی بود و در بخش محبوب‌ترین حیوانِ یار هم Boomer قرار دارد.

به‌تازگی فهمیدیم که Far Cry 5 توانسته در صدر جدول پرفروش‌ترین بازی‌های بریتانیا قرار گیرد بنابراین چنین چیزی زیاد جای تعجب ندارد. این اولین باری است که داستان یک نسخه از سری Far Cry در آمریکا جریان دارد.

منبع متن: pardisgame