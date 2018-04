Far Cry 5 بطور فوق‌العاده‌ای برروی PC اجرا می‌شود و عملکردی عالی دارد اما بنظر می‌رسد که فیزیک این بازی نسبت به نسخه‌ی دوم آن در سطح پایین‌تری قرار دارد.

به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از DSOGaming، چنلی در YouTube به‌نام Crowbcat ویدیویی از مقایسه‌ی این دو عنوان در بخش‌های مختلف به اشتراک گذاشت و از همان شروع می‌‌توان دید که افکت‌های مربوط به آتش در Far Cry 2 بهتر هستند. در این نسخه، زمانی که درختان و گیاهان را به آتش بکشید، تمامی برگ‌ها از بین می‌روند در حالی که در Far Cry 5 هیچ تغییری مشاهده نمی‌شود.

در Far Cry 5، تنها علف‌های بلند خم می‌شوند اما در Far Cry 2 بازیکنان با نزدیک شدن به بوته‌های مختلف آن‌ها را خم می‌کنند و حتی با تیر زدن به درختان قادر به قطع کردنشان خواهند بود. Far Cry 2 از لحاظ فیزیک بازی چیزی شبیه به Crysis می‌باشد در حالی که در Far Cry 5 این تعاملات کمتر هستند. انفجار‌های حاصل از نارنجک‌ها آنچنان مبهوت‌کننده نیستند و یا خانه‌های کوچک چوبی تخریب‌پذیر نیستند.

بطور کلی، Far Cry 2 از بعضی جهات بصری و فیزیکی بهتر از Far Cry 5 عمل کرده است. این بدین معنی نیست که کیفیت بصری Far Cry 2 بالاتر است. Far Cry 5 محیط‌های غنی‌تر، بافت‌های با کیفیت‌تر و شخصیت‌های با جزئیات‌تری دارد. با این حال، Far Cry 2 در بعضی ابعاد عملکرد پیشرفته‌تری دارد.

منبع متن: pardisgame